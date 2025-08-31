Hugo García rompe el silencio tras compromiso de Mafer Neyra y confiesa: “Ya no somos amigos”

El exintegrante de realities sorprendió al hablar por primera vez sobre la boda de Mafer Neyra, dejando claro que ya no existe amistad entre ellos, pero asegurando que le desea lo mejor en esta nueva etapa (Instagram)

El anuncio del compromiso de Mafer Neyra con Ernesto Cabieses removió recuerdos de una relación que alguna vez capturó la atención del público. Tras varios años de silencio, Hugo García decidió pronunciarse sobre su pasado con la influencer.

Lo hizo a través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, donde uno de sus seguidores le consultó si mantenía amistad con Mafer. Su respuesta fue directa: “No, no somos amigos, igual siempre le desearé lo mejor”.

La declaración generó debate, ya que ambos fueron durante años una de las parejas más queridas de la televisión. Mientras Mafer celebra su nueva etapa junto a Ernesto, Hugo disfruta de viajes y vive rumores de romance con Isabella Ladera.

Un romance que marcó época en la televisión

Durante años, Hugo y Mafer protagonizaron una de las historias de amor más comentadas. Su romance, seguido de cerca por miles, terminó dejando preguntas entre los fanáticos. (Instagram)

Hugo García y Mafer Neyra se conocieron cuando participaban en un conocido reality de competencia. Con el paso de los años, su relación se consolidó frente a las cámaras, lo que les otorgó una gran base de seguidores que seguían de cerca cada detalle de su historia.

Para muchos, la pareja representaba estabilidad y complicidad. Los fans no solo celebraban cada viaje y aparición juntos, sino que incluso los imaginaban camino al altar. Sin embargo, la realidad tomó otro rumbo cuando, tras varios años, ambos decidieron separarse sin dar mayores explicaciones.

Pese a que mantuvieron su vida privada en reserva, los seguidores nunca olvidaron la conexión entre ellos. Cada aparición pública o nuevo proyecto despertaba preguntas y comparaciones inevitables. El compromiso de Mafer con Ernesto Cabieses reavivó ese interés, provocando que los recuerdos del romance volvieran a circular en redes sociales.

La confesión inesperada de Hugo García

“Ya no somos amigos”, escribió Hugo al responder sobre Mafer. Con esta frase, dejó atrás cualquier especulación sobre una posible cercanía y mostró respeto por su historia compartida. (Instagram)

El ex chico reality sorprendió a sus seguidores al responder por primera vez sobre el estado actual de su relación con Mafer Neyra. Durante una ronda de preguntas en sus historias, uno de los usuarios fue directo: “¿Quedaron como amigos?”.

“No, no somos amigos, igual siempre le desearé lo mejor”, escribió Hugo, marcando un antes y un después en la narrativa sobre su pasado sentimental. Con estas palabras, dejó claro que cualquier vínculo entre ambos quedó en el pasado, aunque sin resentimientos.

La respuesta no tardó en generar reacciones. Muchos usuarios aplaudieron su madurez, mientras otros especularon sobre los motivos reales de la distancia. Aunque García evitó dar más detalles, su comentario dejó en evidencia que, pese al respeto mutuo, los caminos de ambos se encuentran completamente separados.

Mientras tanto, Hugo ha pasado las últimas semanas viajando a Miami, lugar donde se le ha visto acompañado de la influencer Isabella Ladera. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance, los seguidores han detectado varias coincidencias entre sus publicaciones.

La nueva etapa de Mafer Neyra y el cierre definitivo

Entre sonrisas y emociones, Mafer Neyra reveló que se casa con Ernesto Cabieses. El compromiso confirma una nueva etapa mientras su pasado con Hugo queda definitivamente atrás. (Instagram)

Mafer Neyra anunció su compromiso con Ernesto Cabieses durante un viaje a la Isla Mentawai, en Indonesia. La pedida de mano fue planificada cuidadosamente por Cabieses, quien contó con la ayuda de sus padres para elegir el anillo.

“Mil veces sí. Para toda la vida mi amor Ernesto Cabieses”, escribió Mafer junto a las imágenes que compartió en redes, donde se la ve emocionada y sonriente. La noticia fue celebrada por miles de seguidores que han acompañado de cerca su trayectoria como influencer.

La pareja llevaba cuatro años de relación antes de comprometerse y, según las publicaciones de Mafer, atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. Los comentarios de apoyo inundaron sus redes, confirmando el cariño que el público mantiene hacia ella.

Por otro lado, la confesión de Hugo sobre la falta de amistad con Mafer simboliza el cierre definitivo de un capítulo que marcó una etapa mediática en la televisión. Sus seguidores parecen haber entendido que, más allá de los recuerdos, ambos han decidido seguir caminos distintos.