“Mil veces sí”: Mafer Neyra desborda felicidad al anunciar su compromiso con Ernesto Cabieses después de 4 años de relación

La influencer sorprendió en redes sociales al confirmar su compromiso con Cabieses con románticas fotos y un video del momento de la pedida frente al mar

María Fernanda Neyra Brescia, conocida como Mafer Neyra, compartió con sus miles de seguidores en redes sociales un emotivo momento: su compromiso con Ernesto Cabieses. La influencer, que se ha ganado un lugar en el mundo digital por su contenido de belleza, moda y estilo de vida, publicó imágenes junto a su pareja en una paradisíaca playa, brindando y luciendo un brillante anillo de compromiso.

“Mil veces sí. Para toda la vida mi amor”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando las instantáneas que reflejan su felicidad. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

Influencers como Carolina Braedt y Janick Maceta comentaron con entusiasmo el anuncio, destacando lo feliz que se ve la pareja. “¡Lloroooo! ¡Los amoooo! ¡Qué hermosos!”, escribió Braedt, mientras que Maceta expresó: “¡Me muero! Felicidades bb hermosa. ¡Te mereces todo lo bonito!”.

Natalia Merino, conocida como Cinnamonstyle, también mostró su cariño con un mensaje efusivo: “¡La noticia más linda del mundo! Los amo demasiado. ¡Sean muy felices siempre!”.

La comunidad digital celebró el compromiso como un paso importante en la vida de Mafer, quien ha sabido mantenerse vigente con una imagen sólida y colaboraciones constantes con marcas del rubro de la belleza.

Mafer Neyra y su historia con Hugo García

El nombre de Mafer Neyra también ha sido ligado durante años al del modelo y chico reality Hugo García, con quien sostuvo una relación que duró cerca de seis años. Su historia de amor fue muy seguida por sus fanáticos, quienes creían que la pareja podría llegar al altar. Sin embargo, sorprendieron en febrero del 2021 al anunciar su separación de forma oficial.

“Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, escribió Hugo García en ese entonces a través de Instagram. Neyra también replicó el mismo mensaje en sus redes, pidiendo respeto por la decisión tomada.

El final de esta relación generó múltiples especulaciones. Aunque ambos aseguraron que no hubo terceras personas, con el tiempo salieron a la luz detalles sobre el desgaste en la pareja.

En una ocasión, Ernesto Cabieses, actual prometido de Mafer, respondió con firmeza a una seguidora que le envió un video antiguo de su novia con Hugo. “No sabes lo que estás hablando. Ellos estaban mal desde hace tiempo y ya no daba para más esa relación. Por favor, déjanos ser felices”, escribió entonces el corredor de seguros.

Tras la ruptura, ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales: Hugo García inició una relación con Alessia Rovegno, mientras que Mafer se enfocó en su vínculo con Ernesto. Sin embargo, Hugo y Alessia también terminaron su romance hace un año.

Neyra responde a rumores y se aleja de las indirectas

La tranquilidad de Mafer Neyra fue interrumpida en enero de este año cuando publicó un video en TikTok usando como fondo la canción ‘Baby’ de Justin Bieber. Los usuarios de la plataforma no tardaron en señalar que se trataría de una supuesta indirecta a Hugo García, a raíz de su reciente separación de Rovegno.

La influencer se mostró tajante ante las insinuaciones. “Qué graciosos son. Ya no puedo cantar una canción que me encantaba de Justin Bieber porque automáticamente se vuelve indirecta. ¡Ya basta! ¡No necesito mandar indirectas! Estoy tranquila y feliz”, escribió en un video posterior, dejando claro que no tenía ninguna intención de hacer referencia a su ex.

Incluso, algunos de sus seguidores destacaron que el verso incluido en el video hablaba sobre un amor juvenil, lo que generó aún más especulaciones. “Cuando yo tenía 13 años, tuve mi primer amor. Nadie podía compararse a mi amor y nadie se interpuso entre nosotros o podía estar sobre nosotros”, decía la parte de la canción que compartió.

A pesar de las teorías de algunos usuarios, Mafer decidió ponerle fin a los rumores asegurando que está enfocada en su vida personal, en sus proyectos profesionales y ahora, en su próxima boda con Ernesto Cabieses.

