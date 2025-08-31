Perú

Hermanastro golpea y asesina a puñaladas a mujer en la puerta de su casa, en Tacna

Un hecho violento impactó a la comunidad cuando una madre fue atacada brutalmente en presencia de su familia, el presunto autor habría actuado bajo los efectos de sustancias tras una noche de consumo

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Una joven madre de dos niños, Fresia Verónica Quispe Taquila, fue asesinada violentamente en su vivienda del distrito Gregorio Albarracín, en Tacna; el presunto autor es su hermanastro, Cristian Alonso López Taquila, quien habría actuado bajo los efectos del alcohol y drogas. El hecho ocurrió antes de las 3:00 a. m. del sábado 30 de agosto, cuando la víctima recibió al menos 20 puñaladas en presencia de sus hijos.

Ataque y rápida intervención

Según los reportes, Serenazgo de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al domicilio tras captar gritos provenientes de la casa ubicada en la calle Los Molles, manzana 2, lote 21. Los agentes forzaron la puerta metálica enrollable y encontraron al sospechoso en un estado de alteración y cubierto de sangre, mientras agredía implacablemente a la mujer. Diversos miembros del cuerpo de seguridad tuvieron que intervenir para lograr separar al agresor de la víctima, quien aún sostenía fuertemente de los cabellos a su media hermana.

Posteriormente, Fresia Quispe Taquila yacía boca arriba sobre la pista, cubierta con una tela, con numerosas heridas punzocortantes en el rostro y la cabeza, así como fracturas en los brazos. La escena del crimen mostró un cuchillo ensangrentado junto a un taladro con rastros de cabello y sangre, elementos que serán analizados durante la investigación.

Estado del agresor

El presunto autor, Cristian Alonso López Taquila (24), opuso resistencia al arresto y fue necesario el esfuerzo conjunto de varios agentes para reducirlo y entregarlo a la PNP. Según el diagnóstico médico, presentaba lesiones propias de defensa, incluyendo policontusiones y una herida cortante en el labio, aparentemente como resultado de los intentos de la víctima por defenderse durante el ataque.

El brutal asesinato ha causado conmoción en el vecindario del distrito Gregorio Albarracín y ha generado expresiones de indignación y miedo en la población local. “El ataque fue de una violencia inusual y dejó marcada a toda la comunidad”, aseguró un agente de Seguridad Ciudadana interviniente.

Otro caso similar en Tacna

En las últimas semanas, la región de Tacna ha sido escenario de otros hechos similares que han alarmado a la opinión pública. A inicios de agosto, una mujer fue asesinada de siete puñaladas por su propio hermano en medio de una disputa por una herencia familiar, según el reporte de la Defensoría del Pueblo. El ataque ocurrió en el mismo ámbito geográfico y presenta similitudes en el nivel de violencia intrafamiliar y la gravedad de las lesiones infligidas a la víctima.

De acuerdo con la información oficial, ese incidente fue tipificado como fratricidio y los peritos determinaron que la víctima no logró pedir ayuda debido a la rapidez del ataque. Este caso reciente subraya una preocupante frecuencia de crímenes violentos entre familiares en la región de Tacna, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para víctimas potenciales de violencia familiar y de género

Investigación y contexto de violencia

La fiscalía, representada por Tito Damián Pérez, confirmó que el móvil del crimen se encuentra bajo investigación aun que no mecionó si será procesado como feminicidio, una tipificación agravada por la relación de parentesco y la brutalidad del ataque. El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica antes de ser puesto a disposición judicial.

Las autoridades continúan diligencias para determinar las causas exactas y esclarecer los hechos que rodean este crimen, considerado uno de los más graves registrados en la región en lo que va de 2025.

