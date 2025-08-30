Perú

Recién nacida desaparece del Hospital Belén en Trujillo: familia denuncia que mujer vestida de enfermera se llevó a la bebé

La Fiscalía de Trata de Personas y la Policía investigan cómo una persona logró sacar a la menor sin que se activaran protocolos de seguridad

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La familia de la pequeña Luana asegura que una mujer con uniforme médico retiró a la bebé con el pretexto de un chequeo y nunca regresó. (El Vespertino )

La noticia de la desaparición de una recién nacida en el Hospital Belén de Trujillo sacudió a la ciudad la tarde del viernes 29 de agosto. La familia de la pequeña Luana, de apenas un día y medio de nacida, denunció que una mujer vestida como enfermera retiró a la menor con el pretexto de un chequeo médico y que, desde ese momento, no se volvió a tener noticias de ella.

El hecho ocurrió entre las 14 y 15 horas, según detalló la familia, que de inmediato acudió a las autoridades del hospital y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Lo que comenzó como un aparente procedimiento de rutina terminó convertido en una situación desesperante para los padres y abuelos de la niña, quienes ahora reclaman que se intensifique la búsqueda.

La desaparición despertó preocupación en los pasillos del centro de salud. El personal médico y de seguridad fue requerido para explicar cómo una persona desconocida pudo ingresar y salir con un bebé sin que se activaran protocolos de control. Mientras tanto, la abuela de la recién nacida, relató lo ocurrido en medio de la angustia por no saber dónde está su nieta.

“Yo he venido a las tres en punto, como son la medicina. Entonces, salí de mi trabajo y he venido al Belén. Entonces, mi nieta estaba descansando. Yo le digo a mi nieta: ‘La bebé, esa bebé lo han llevado para que le hagan su chequeo’. ‘¿Quién la ha llevado?’. ‘Una enfermera’. ‘¿Entonces, a dónde?’. ‘Para arriba’, me dice, ‘lo han llevado a la bebé’. Le dije: ‘¿Y por qué no has dejado a la bebé que lo lleven?’. Eso dice, que ya la van a traer dentro de veinte minutos. Pero yo no estaba tranquila, he estado buscando a la bebé. Me he ido al segundo piso, al tercer piso, nada”, narró la mujer al medio ‘El Vespertino‘.

La denuncia y las primeras acciones

Una recién nacida, llamada Luana,
Una recién nacida, llamada Luana, desapareció del Hospital Belén de Trujillo el viernes 29 de agosto por la tarde. (Composición: Infobae)

La familia interpuso de inmediato la denuncia ante la PNP, que desplegó agentes en el hospital para recoger información y revisar las cámaras de seguridad. La hipótesis inicial apunta a que la menor fue sustraída por una persona que simuló ser trabajadora de salud.

Los efectivos policiales coordinaron con el personal del hospital para revisar grabaciones de video que podrían mostrar el momento en que la supuesta enfermera ingresó a la habitación de la madre y, posteriormente, salió del establecimiento. Según versiones preliminares, la bebé habría sido retirada por la puerta principal de la maternidad.

“Justo la han sacado a la bebé a salir por la puerta principal de la maternidad, porque varias enfermeras han dicho que no hay otra salida. Seguro que está un vigilante, de repente no había vigilantes, lo han sacado a la criatura, porque en realidad para que saquen a la criatura tiene que pedir un papel y que salga”, sostuvo la abuela, cuestionando los mecanismos de control del hospital.

“Yo lo que pido que, por favor, me lo entreguen a la criatura, a la bebé. Es una bebé recién nacida también. Una criatura inocente, ella no sabe nada, una bebita, que recién anda ella, chiquitita. Y eso es lo que yo ruego, que me devuelvan a la bebé, el que lo tiene, por favor, entrégame a mi hijita, nada más”, expresó Ulloa entre sollozos.

Los padres de la niña, aún en shock, permanecieron en el hospital mientras la policía recopilaba información. Según explicó la familia, no se observó ningún comportamiento sospechoso previo al momento en que la supuesta enfermera se presentó en la habitación.

Investigación en curso

La inversión de 650 millones
La inversión de 650 millones de libras en investigación genómica busca impulsar la medicina personalizada en el NHS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso fue derivado a la Fiscalía de Trata de Personas en Trujillo, instancia que asumió las diligencias de investigación. El Ministerio Público confirmó que se abrió una carpeta fiscal para determinar responsabilidades y dar con el paradero de la bebé.

Aunque la Policía no brindó detalles oficiales sobre avances, se conoció que una de las líneas de investigación se centra en identificar a la mujer descrita por los familiares. “Pantalón negro, camisa manga larga, guantes, ropa celeste, mascarilla, lentes, moño y pelo negro”, fue la descripción que ofreció la madre de la recién nacida sobre la persona que se llevó a su hija.

La incertidumbre crece con el paso de las horas. Afuera del hospital, decenas de personas se congregaron en solidaridad con la familia, mientras exigían que las autoridades agilicen las investigaciones y refuercen la seguridad en los establecimientos de salud de la región.

Temas Relacionados

TrujillosecuestroFiscalía de Trata de PersonasPNPperu-noticias

Últimas Noticias

Diego Rebagliati destacó convocatoria de Piero Cari a la selección peruana y opinó sobre su venta a Europa: “Es el proyecto más completo”

El comentarista deportivo se refirió al reciente llamado del jugador de Alianza Lima a la ‘bicolor’ con apenas 18 años. Además, habló del seguimiento que viene recibiendo de Bayer Leverkusen

Diego Rebagliati destacó convocatoria de

Peruanos necesitan certificado digital vigente para ejercer voto electrónico en las próximas elecciones 2026: ¿cómo renovarlo?

Se trata de una herramienta electrónica que vincula a la persona con una clave única, asegurando su identidad digital y el uso seguro del DNI electrónico

Peruanos necesitan certificado digital vigente

Números ganadores del Gana Diario este 29 de agosto

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Números ganadores del Gana Diario

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares

Inmobiliaria mostró una exclusiva residencia que coincide con imágenes compartidas por la ‘Foquita’. Su valor superaría los 2,5 millones de dólares.

Jefferson Farfán habría puesto en

Perú enfrenta reñida votación contra Ecuador en el ‘Mundial de Desayunos’ y ecuatorianos recuerdan guerra: “Es el Cenepa 2.0”

Hasta el momento, el pan con chicharrón acumula más de 4.1 millones de votos en TikTok, frente a los 3.9 millones del bolón verde ecuatoriano

Perú enfrenta reñida votación contra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó una familia que volvía

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
La Tana de Gran Hermano

La Tana de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto: “Esperando en el hospital”

La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”