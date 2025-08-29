Perú

Mujeres en lactancia deben tomar medicamentos solo con receta médica, según Minsa

Los especialistas de la Digemid advirtieron que algunos fármacos pueden llegar a la leche materna y causar efectos adversos como somnolencia, irritabilidad y anemia en los bebés si no existe supervisión profesional adecuada

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El Minsa resaltó la importancia
El Minsa resaltó la importancia de evitar la automedicación durante la lactancia para prevenir efectos adversos en los recién nacidos.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió que las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia deben consumir únicamente medicamentos prescritos por un profesional de salud autorizado. La institución precisó que el uso inadecuado de ciertos fármacos puede ocasionar complicaciones en los bebés, debido a que diversas sustancias se transmiten a través de la leche materna.

De acuerdo con los especialistas, algunos medicamentos pueden provocar en los lactantes somnolencia, irritabilidad, anemia, daños en el sistema nervioso e incluso alteraciones en su crecimiento. Por ello, recalcaron la importancia de evitar la automedicación y acudir siempre a consulta médica antes de iniciar cualquier tratamiento durante esta etapa.

Semana de la Lactancia Materna

La recomendación fue difundida en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, donde especialistas de la Digemid participaron en una feria informativa organizada por el Minsa en la Plaza Túpac Amaru, en el distrito de Magdalena del Mar.

Durante la jornada, se brindó orientación gratuita a la población sobre el uso responsable de medicamentos, mediante la entrega de material informativo, charlas educativas y dinámicas participativas dirigidas a madres, padres y cuidadores. El objetivo fue que las familias accedan a la información de manera clara y práctica para proteger la salud de los lactantes.

La feria informativa realizada en
La feria informativa realizada en Magdalena del Mar brindó orientación sobre el uso responsable de medicamentos en periodo de lactancia. SOCIEDAD UGR

La importancia de la leche materna

La leche materna es considerada el alimento más completo para los recién nacidos, pues contiene todos los nutrientes y defensas necesarias para un crecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y complementada con otros alimentos hasta los dos años o más.

Sin embargo, la seguridad de este proceso puede verse comprometida si la madre consume medicamentos sin supervisión médica. Según la OMS, más de la mitad de las mujeres que lactan llegan a requerir algún tratamiento farmacológico en el primer año posparto, lo que hace aún más relevante la orientación sobre qué medicamentos son seguros y cuáles representan riesgos.

Consejos para madres lactantes

Los especialistas del Minsa remarcaron algunos consejos básicos para las mujeres en periodo de lactancia:

  • Consultar siempre al médico antes de consumir cualquier medicamento, suplemento o remedio natural.
  • Evitar la automedicación, incluso en casos de malestares comunes como resfriados o dolores de cabeza.
  • Informar al profesional de salud sobre el periodo de lactancia al momento de recibir una receta.
  • No suspender ni prolongar tratamientos sin autorización médica.
  • Seguir con rigurosidad la dosis y el horario indicado por el especialista.
Especialistas del Minsa y Digemid
Especialistas del Minsa y Digemid advirtieron que algunos medicamentos pueden transmitirse por la leche materna y afectar la salud del lactante. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Rol de la Digemid en la seguridad de los medicamentos

La Digemid cumple un papel fundamental en la regulación de los medicamentos que circulan en el país, velando por su calidad, seguridad y eficacia. Además, impulsa campañas educativas para promover el uso racional de los medicamentos, una práctica que busca prevenir daños a la salud causados por la automedicación o el uso indebido de fármacos.

En el contexto de la lactancia, este rol es aún más crucial, ya que cualquier error puede afectar no solo a la madre, sino también al desarrollo del recién nacido. La institución exhortó a la población a informarse mediante canales oficiales y a no dejarse guiar por recomendaciones sin respaldo científico.

Educación y prevención como ejes principales

El Minsa subrayó que la prevención y la educación sanitaria son claves para reducir los riesgos asociados a la automedicación. La feria informativa realizada en Magdalena del Mar buscó justamente acercar a la ciudadanía estos conocimientos de manera accesible y participativa.

Las actividades incluyeron espacios de diálogo, juegos educativos para los más pequeños y orientación personalizada, con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención y cuidado en el uso de medicamentos. La iniciativa fue bien recibida por las familias asistentes, quienes resaltaron la importancia de recibir información directa de especialistas.

Un llamado a la responsabilidad

Finalmente, las autoridades recordaron que la lactancia es un periodo delicado en el que la salud del bebé depende de manera directa de las decisiones que tome la madre. Por ello, el uso responsable de medicamentos debe ser una prioridad.

El Minsa reiteró su compromiso de seguir impulsando campañas de concientización y espacios de asesoría para las madres, con el objetivo de garantizar que los bebés reciban una alimentación segura y libre de riesgos durante esta etapa vital.

Temas Relacionados

lactancia maternaMinsamedicamentos en lactanciaperu-noticiasDigemid recomendacionessalud infantil

Últimas Noticias

“Ya no puedo más”: Sheyla Gutiérrez habló con su madre el mismo día en que fue asesinada

La joven peruana había compartido con su familia la decisión de acudir a las autoridades por los maltratos sufridos, revelación que hoy cobra fuerza en medio de la investigación judicial contra su pareja en Lima

“Ya no puedo más”: Sheyla

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima: estas son

Perú: las predicciones del tiempo en Piura este 29 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo

Clima en Iquitos: la predicción para este 29 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: la predicción

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Arequipa este 29 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Reporte meteorológico: las temperaturas que
ÚLTIMAS NOTICIAS
El electrodoméstico que consume 4

El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casas

Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea volvió a

La Unión Europea volvió a criticar a Rusia tras nuevos ataques a Ucrania: “Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz”

Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra la región de Dnipro en Ucrania: al menos dos muertos

El secreto detrás del emblemático paso de Michael Jackson en Smooth Criminal: cómo lograba inclinarse 45 grados sin caer

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

TELESHOW
El sensual baile de Melody

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios