Perú

Día del Gamer: más de 11 millones de peruanos forman parte de una comunidad mundial que supera los 3.300 millones

El 29 de agosto se celebra una fecha que reconoce a una de las comunidades más grandes del mundo digital, donde el entretenimiento se une al aprendizaje y la innovación

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
En el Perú, los eSports
En el Perú, los eSports destacan por dos juegos en concreto, eFootball (antes conocido como PES) y Dota 2. Crédito: Canva.

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una fecha que surgió en 2008 por iniciativa de varias revistas especializadas en videojuegos en España. Con el paso de los años, esta conmemoración se convirtió en un espacio para reconocer el alcance mundial de una actividad que ya no se limita al entretenimiento y que, en países como el Perú, despierta cada vez mayor interés.

El universo de los videojuegos congrega a millones de personas en todo el planeta. En el Perú, más de 11 millones de ciudadanos se identifican como gamers, una cifra que refleja el lugar que ocupa esta práctica en la vida cotidiana de distintas generaciones. A escala internacional, el portal Exploding Topics estima que existen cerca de 3.32 mil millones de jugadores activos, lo que convierte a esta comunidad en una de las más grandes y diversas del mundo digital.

Los videojuegos ya no son vistos únicamente como pasatiempo. Investigaciones académicas confirman que dedicar hasta tres horas diarias a esta actividad puede fortalecer la memoria, la concentración y las habilidades sociales. Un estudio de la Universidad de Osaka estableció que el uso de videojuegos se relaciona de manera causal con mejoras en la salud mental. Incluso, un informe de Alzheimer’s Research & Therapy (2024) reveló que cerca del 29% de quienes juegan videojuegos tienen más de 50 años y que esta práctica reduce riesgos de deterioro cognitivo.

En ese contexto, el Día del Gamer busca poner en relieve que esta comunidad no solo genera entretenimiento, sino también aprendizaje, desarrollo profesional y una industria multimillonaria que compite con otras formas de espectáculo en audiencias e ingresos.

Habilidades que se entrenan frente a una pantalla

En todo el mundo, el
En todo el mundo, el 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, un reconocimiento a la creciente comunidad de jugadores que disfrutan de la tecnología y los videojuegos en sus diversas plataformas. (Andina)

Para quienes participan en el mundo gamer, cada partida es más que un pasatiempo. Existen cinco capacidades clave que se potencian frente a la pantalla.

La resolución de problemas y el pensamiento crítico se fortalecen en juegos que exigen tomar decisiones rápidas, como StarCraft o League of Legends. La creatividad se estimula en títulos como Minecraft o The Legend of Zelda, que obligan a diseñar soluciones innovadoras.

La memoria y la atención también ocupan un rol central, ya que procesar información en segundos resulta fundamental para el desempeño dentro y fuera del juego. En ambientes multijugador, como Pokémon Unite, la comunicación, la colaboración y el liderazgo se convierten en factores decisivos. Finalmente, la resiliencia y el manejo emocional aparecen al enfrentarse a derrotas y aprender de ellas.

“El Día del Gamer es más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconocer que cada partida es también un entrenamiento para la vida. En el gaming se cultivan habilidades como la estrategia, la colaboración y la resiliencia, que son partes de nuestro día a día”, señaló Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.

De la sala de juegos a los grandes estadios

En los últimos años, la
En los últimos años, la cantidad de jugadoras ha ido en aumento. El número de jugadoras femeninas es del 44% de la población total de gamers en el mundo. Créditos: Andina

Lo que hace unas décadas parecía una actividad doméstica, hoy se transformó en un espectáculo de escala mundial. Los Esports, competencias profesionales de videojuegos, movilizan audiencias que superan a las finales de la NBA o la Champions League.

De acuerdo con Statista Market, en 2024 este sector generaría más de 1,800 millones de dólares en ingresos globales gracias a patrocinios, publicidad digital, transmisiones en vivo y premios. Las marcas invierten en equipos, los estadios se llenan de aficionados y plataformas como Twitch o YouTube reúnen millones de espectadores en cada torneo.

El éxito de los videojuegos que se convierten en Esports no depende únicamente de la popularidad. El diseño es un factor clave que sostiene la experiencia.

Los escenarios digitales se construyen con lógica y detalle para propiciar la estrategia. Además, los títulos se actualizan de manera constante para mantener su vigencia y competitividad. A ello se suma el atractivo visual y narrativo, que transforma cada partida en un espectáculo cultural.

“Los videojuegos que llegan a convertirse en Esports no solo dependen de la popularidad. Necesitan equipos de profesionales que piensen cada detalle de jugabilidad, accesibilidad y emoción competitiva. El diseño es lo que convierte un juego en un deporte digital”, explicó Benjamín Mamani, docente de la carrera de Diseño de Videojuegos en la Escuela de Educación Superior Cibertec.

Una industria que abre nuevas oportunidades

Los videojuegos vienen ganando terreno
Los videojuegos vienen ganando terreno a nivel internacional y el Perú no es ajeno a ello. Juegos como Dota o PES son los que dominan los rankings. Créditos: Andina.

El crecimiento de los Esports y del desarrollo de videojuegos genera cada vez más demanda de profesionales especializados. En el Perú, jóvenes ven en esta industria una posibilidad de carrera que combina creatividad, tecnología e impacto mundial.

“Formar parte de la industria de los videojuegos es hoy una oportunidad única para los jóvenes peruanos. Se trata de una disciplina que no solo ofrece empleabilidad, sino también la posibilidad de crear productos que trascienden fronteras y llegan a millones de personas”, añadió Mamani.

El especialista destacó también el crecimiento salarial de esta área en el país. “Antes se pensaba que era solo un hobbie, pero actualmente el trabajo de un especialista marca una diferencia real y genera cambios. Además, la retribución económica inicial en el Perú ha aumentado significativamente, se encuentra entre S/ 3,000 y S/ 4,000, es decir, hasta ocho veces más que antes”, complementó.

El Día Internacional del Videojuego muestra cómo esta práctica dejó de ser solo una forma de distracción para convertirse en un fenómeno cultural y profesional. Los E-Sports son prueba de que la industria reúne innovación, deporte y creatividad, con una comunidad que se expande y un mercado que abre nuevas posibilidades en el Perú y en el mundo.

Temas Relacionados

Esportsvideojuegosperu-noticias

Últimas Noticias

Perú pide explicaciones a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina desde aeropuerto de París: “Se vulneró el derecho de defensa”

Los pasajeros denunciaron que firmaron documentos en francés sin traducción, les confiscaron pasaportes y teléfonos, y algunos fueron trasladados esposados pese a no tener acusaciones penales

Perú pide explicaciones a Francia

Gisela Valcárcel levantó en vivo ‘América Hoy’ y se llevó a todo su equipo: Magaly Medina advierte consecuencias legales

La figura de Magaly TV: La Firme criticó que la animadora ingresara con cámaras propias al canal y advirtió que ello podría tener implicancias legales para América Televisión

Gisela Valcárcel levantó en vivo

“Gisela Valcárcel usó a América TV para promocionar su ropa y su canal digital”, reveló Magaly Medina

La conductora afirmó que la visita de Gisela a América TV no fue espontánea, sino parte de una estrategia de marketing con fines comerciales

“Gisela Valcárcel usó a América

Nicola Porcella rompe su silencio tras desplante a ‘América Hoy’: “Yo decido con quién hablar”

El ‘Novio de México’ sorprendió al rechazar una invitación en vivo al programa de espectáculos de Ethel Pozo

Nicola Porcella rompe su silencio

Ollanta Humala se quiebra en audiencia y niega querer fugarse: “Si hubiera querido asilarme, lo habría hecho hace tiempo”

El expresidente solicitó la suspensión de la ejecución de su condena y alegó persecución política. “Mis hijos no están acá porque, en la práctica, la Fiscalía los ha corrido del país”, señaló.

Ollanta Humala se quiebra en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del cambio climático

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Ataques masivos con misiles y

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y nueve heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

TELESHOW
El descargo de Yanina Latorre

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad