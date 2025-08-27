Triple choque en estación Angamos del Metropolitano deja 44 heridos, ocho graves, mientras ATU investiga causas del accidente

Triple choque de buses del Metropolitano se produjo en la Vía Expresa. ATV

En plena hora de mayor movimiento en Lima, el servicio del Metropolitano se vio gravemente afectado tras un choque múltiple en la estación Angamos. Pasajeros y conductores quedaron sorprendidos por la colisión de varias unidades que obligó a interrumpir el paso en dirección de sur a norte de Lima. La situación derivó en extensas colas de buses que permanecían detenidos en plena vía exclusiva.

Las imágenes registradas por usuarios del sistema mostraban la magnitud del accidente: pasajeros aturdidos, ventanas destrozadas y el temor de quienes, en medio de la confusión, llegaron a considerar salir por las ventanas pese al riesgo.

Pocos minutos después del choque, ambulancias del SAMU y unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para asistir a los afectados y restablecer el orden. El despliegue de emergencia incluyó a diez compañías de bomberos que trabajaron intensamente para evacuar a los lesionados y asegurar la vía.

Más de 40 heridos tras la colisión

El director de Operaciones de la ATU confirmó que 44 personas resultaron heridas por el fuerte impacto, ocho de ellas de gravedad. Varios afectados sufrieron contusiones en las piernas y la cabeza, mientras que otros presentaron lesiones que obligaron a su traslado inmediato a hospitales cercanos.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se desplazaron un total de cinco unidades del SAMU para evacuar a los heridos hacia los hospitales más próximos. Hasta las 21:00 horas, el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa había recibido un total de 24 personas con diversas lesiones, de las cuales 21 se encontraban en condición leve y 3 presentaban mayor gravedad. Actualmente, todos reciben atención y evaluación médica.

Comunicado de la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció minutos después del accidente a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales. “La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas”, señaló la entidad.

El organismo precisó que aún se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque remarcó que se mantiene en estrecha coordinación con los equipos de salud y seguridad. Como medida temporal, se habilitó la circulación de buses por un desvío de la vía exclusiva con el fin de restablecer parcialmente el servicio.

Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU, ofreció declaraciones en la zona del accidente para Canal N. “En efecto, nuestro personal ha estado desde que ocurrió el siniestro. Inicialmente viendo todo el tema de facilitar que el flujo del Metropolitano siga operando y la atención inmediata de todos los protocolos para que los usuarios que sufrieron este incidente puedan ser derivados a los nosocomios respectivos”, explicó.

El funcionario calificó el hecho como un episodio inédito en la historia del sistema: “Esto es algo muy sui géneris. En lo que va de la vida del Metropolitano, nunca había ocurrido un choque tan grave. En ese sentido, estamos iniciando las indagaciones correspondientes para poder esclarecer y sancionar drásticamente si existen responsables”.

Consultado sobre las posibles causas del siniestro, señaló que “podríamos hablar de muchos temas: exceso de velocidad, distracción del conductor o fallas mecánicas. Eso es lo que tenemos que esclarecer”.

Además, recordó que las unidades pasan revisiones antes de salir a operar. “Por supuesto, los concesionarios son responsables de hacerles el mantenimiento adecuado y ellos tienen que darnos razón de la ocurrencia. Nosotros, como ATU, vamos a hacer las indagaciones y cuando tengamos los informes correspondientes, vamos a anunciar qué ha sucedido y presentar las denuncias si corresponde”.

El director de Operaciones precisó que logró conversar con uno de los choferes implicados, aunque sin mayores detalles. “Estaba muy nervioso, y es comprensible viendo la magnitud del impacto”, comentó.

Finalmente, informó que “los heridos más graves, ocho de los cuarenta y cuatro afectados, han sido derivados al Casimiro Ulloa”.

