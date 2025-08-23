Perú

Retiran poste que bloqueó la vía de Evitamiento en Cercado de Lima: buses y autos quedaron varados por casi dos horas

El colapso afectó el carril de norte a sur y motivó el desvío de unidades vehiculares desde el puente Caquetá

Marlon Carrasco Freitas

Un poste de alumbrado eléctrico se vino abajo en la vía de Evitamiento, la altura de Acho. | Canal N

La caída de un poste en la Vía de Evitamiento, a la altura de Acho y con dirección de norte a sur, generó la tarde de este viernes una fuerte congestión vehicular en el Cercado de Lima. El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m., en plena hora punta, afectando a cientos de conductores y pasajeros que se desplazaban por esta transitada vía.

El tránsito quedó completamente detenido debido a que la estructura bloqueó la carretera, lo que obligó a numerosos pasajeros de transporte público a descender de los buses y continuar su recorrido a pie. La situación fue confirmada por Lima Expresa, que informó sobre el cierre de la vía y el desvío del tránsito desde el puente Caquetá para evitar mayores complicaciones.

Poste de alumbrado público cayó
Poste de alumbrado público cayó en la Vía Evitamiento y genera gran congestión vehícular. (Foto: Video captura= X/@RogerAderly)

Congestión vehicular y pasajeros a pie

El tránsito en el lugar quedó completamente detenido, ya que la estructura aún no ha sido retirada de la vía. La situación obligó a que cientos de pasajeros optaran por bajar de las unidades de transporte público y continuar su recorrido a pie para llegar a sus destinos.

En imágenes difundidas por Canal N se observó a transeúntes caminando por la vía de Evitamiento mientras la Policía resguardaba la zona y evitaba que más personas se acercaran al lugar del colapso.

Pasajeros bajan de vehículos de
Pasajeros bajan de vehículos de transporte público para continúar su recorrido a pie luego de caída de poste en la Vía Evitamiento. (Crédito: Difusión)

Autoridades y desvíos

A través de sus redes sociales, Lima Expresa informó que se ha iniciado el desvío de los vehículos desde el puente Caquetá, en San Martín de Porres, con el objetivo de aliviar la fila de autos y buses atrapados. Además, precisó que la caída del poste se registró en el tramo de la vía de Evitamiento antes de Abancay, con sentido al sur.

La Policía se mantiene en el lugar controlando el tránsito y evitando el ingreso de peatones hacia la zona afectada. Según reportes de Canal N, hasta el momento no se han registrado personas heridas, aunque el incidente sigue generando un fuerte impacto en la circulación vehicular en el Cercado de Lima.

La caída de un poste ha bloqueado el tránsito en el sentido de norte a sur. | Canal N

Retiran poste colapsado en la vía de Evitamiento

Luego de casi dos horas del incidente, las autoridades iniciaron los trabajos para retirar el poste que colapsó en la Vía de Evitamiento, a la altura de Acho, y que generó gran congestión vehicular. Según informó Canal N, una grúa fue desplegada en la zona para remover la estructura y liberar progresivamente la vía. En un primer momento, se logró desplazar el poste hacia un lado de la pista, lo que permitió habilitar parcialmente un carril en sentido norte a sur.

Durante las maniobras, la Policía Nacional y personal municipal se encargaron de acordonar el área y ordenar el tránsito. Aunque los vehículos de carga pesada y transporte público permanecieron detenidos por varias horas, se permitió el paso de unidades menores, como motocicletas, que ya circulaban por el tramo liberado. La medida buscó aliviar la extensa fila de automóviles atrapados por la congestión.

Operarios retiran el poste caído en la Vía Evitamiento. | Canal N

Finalmente, el poste comenzó a ser levantado con la ayuda de la grúa para colocarlo en una tolva y retirarlo definitivamente del lugar. Mientras tanto, los agentes de tránsito continuaron regulando la circulación y asegurando que los vehículos mantuvieran el orden en medio de la congestión. Pese a estos avances, la situación en la zona seguía siendo complicada debido a la magnitud del bloqueo inicial.

