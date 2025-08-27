Perú

Osiptel ofrece becas completas que cubren traslado, alojamiento y seguro: conoce cómo postular antes de septiembre

La entidad brinda la posibilidad a jóvenes talentos de capacitarse de manera intensiva en telecomunicaciones y gestión pública, con todos los gastos cubiertos

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Osiptel recomienda verificar si tendrás
Osiptel recomienda verificar si tendrás señal móvil con tu celular al planear tu viaje. - Crédito Perú Info

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) abrió la convocatoria de su Programa de Extensión Universitaria (PEU) en su edición número 30, ofreciendo 60 becas integrales dirigidas a estudiantes del último año y recién egresados de Derecho, Economía e Ingeniería de universidades licenciadas en el país. Se trata de una de las convocatorias académicas más esperadas en el sector, ya que brinda la posibilidad de capacitarse de manera intensiva en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública, con todos los gastos cubiertos.

El programa se desarrollará en Lima durante 10 semanas, del 12 de enero al 20 de marzo de 2026, y representa una oportunidad única para jóvenes talentos de todas las regiones. Además de cubrir el 100 % de los costos académicos, la beca incluye alimentación, movilidad local, materiales, seguro médico y, en el caso de postulantes de provincias, alojamiento y traslado a la capital. Quienes resulten seleccionados tendrán acceso a una formación de alto nivel y, al finalizar, los mejores perfiles podrán incorporarse al Osiptel mediante convenios de prácticas con una de las subvenciones más competitivas del sector público.

Beneficios y proyección del Programa de Extensión Universitaria

El programa de Osiptel ha
El programa de Osiptel ha formado a 1.600 jóvenes durante todas sus ediciones- crédito Osiptel

Los seleccionados recibirán una formación intensiva de 316 horas académicas, dictadas por una plana docente de prestigio, integrada por profesionales con estudios de posgrado en universidades internacionales como Harvard University, Yale University, London School of Economics, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Valladolid. La malla incluye tanto conocimientos técnicos como el desarrollo de habilidades blandas: liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad y ética profesional.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la Semana Internacional Híbrida, en la que participarán especialistas de organismos internacionales de gran prestigio, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este componente busca ampliar la visión global de los participantes y conectarlos con referentes de talla mundial en regulación de servicios públicos.

Además, el programa ofrece a los cinco mejores perfiles de cada especialidad la posibilidad de incorporarse al Osiptel mediante convenios de prácticas preprofesionales o profesionales. Esto representa un acceso directo a una de las instituciones más importantes del sector, con una subvención económica altamente competitiva dentro del ámbito estatal.

Los resultados históricos del programa respaldan su prestigio: según datos del regulador, el 82 % de los egresados del PEU se desempeñan en cargos directivos o técnicos; un 25 % ocupa posiciones de dirección en entidades públicas o privadas, un 57 % desarrolla funciones técnicas especializadas, un 12 % trabaja como consultor independiente y un 6 % como docente o investigador.

¿Quiénes pueden postular a las 60 becas del Osiptel?

El PEU Osiptel 2026 está dirigido a estudiantes que se encuentren cursando el último año de pregrado o que hayan egresado en el ciclo académico 2025-I, siempre que pertenezcan a universidades licenciadas en el país. Las carreras elegibles son:

  • Derecho
  • Economía (Economía o Ingeniería Económica)
  • Ingeniería en sus distintas ramas: Telecomunicaciones, Electrónica, Telecomunicaciones y Electrónica, Sistemas, Informática, Software, Redes y Comunicaciones, Información o Industrial.

En total, se otorgarán 20 becas para Derecho, 20 para Economía y 20 para Ingeniería. Cabe precisar que los postulantes deben comprometerse a la dedicación exclusiva durante las 10 semanas que dure el programa, por lo que no podrán realizar otras actividades laborales o académicas en paralelo. Además, quienes ya cuenten con título profesional no podrán participar de esta convocatoria.

Para garantizar la participación equitativa, el Osiptel destina el 50 % de las becas a universidades de Lima y Callao y el otro 50 % a estudiantes de universidades de regiones. De esta manera, se busca fomentar la descentralización y brindar las mismas oportunidades a jóvenes de todo el país.

Los postulantes podrán competir en dos modalidades de ingreso:

  • Rendimiento académico destacado: dirigida a quienes hayan ocupado los primeros puestos en sus tres últimos ciclos académicos. Para esta modalidad hay 6 becas reservadas (2 por cada carrera).
  • Examen de admisión: los demás candidatos podrán postular a las 54 becas restantes, rindiendo una prueba de conocimientos en la especialidad correspondiente.

El plazo de inscripción para la modalidad de rendimiento destacado vence el 14 de setiembre de 2025, mientras que para la modalidad de examen de admisión el cierre está programado para el 28 de setiembre de 2025. El registro debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial: https://beca.osiptel.gob.pe.

Temas Relacionados

OsiptelBecas en PerúbecasLimabeca para estudiantesperu-noticias

Últimas Noticias

Triple choque en estación Angamos del Metropolitano deja decenas de heridos y provoca caos con largas colas de buses

Imágenes de testigos mostraron largas filas de buses varados en la vía exclusiva, mientras la ATU aún guarda silencio sobre lo ocurrido

Triple choque en estación Angamos

Cinco características de ciberseguridad que exigen las transferencias digitales

El creciente uso de productos y servicios financieros digitales ya abarca al 67% de la población adulta

Cinco características de ciberseguridad que

Intervienen embarcación en Tumbes por realizar pesca ilegal a solo 3,5 millas de la costa

La Marina de Guerra del Perú detuvo a la embarcación “Mantaro” con casi 100 kilos de productos hidrobiológicos extraídos de manera ilegal en Punta Malpelo

Intervienen embarcación en Tumbes por

Joven es asesinado a tiros en car wash en Cercado de Lima cuando estaba por terminar su jornada: este es el cuarto ataque que sufre el local

El trabajador fue atacado por sicarios mientras se encontraba secando el último vehículo del día. Este hecho se enmarca en una serie de agresiones contra el carwash, que ya había sido blanco de tres atentados previos, incluido el homicidio del administrador del local

Joven es asesinado a tiros

Jugador de Sporting Cristal no fue convocado a la selección peruana por exigente criterio: “Se quedó en la puertita”

El periodista Michael Succar dio a conocer que un futbolista ‘rimense’ no fue considerado por el técnico Óscar Ibáñez, y en su lugar sí llamó a otros dos de la Liga 1

Jugador de Sporting Cristal no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Mendoza al “Cositorto

Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Los looks sincronizados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

Palermo: detuvieron a una pareja acusada de robar un celular a mano armada en Figueroa Alcorta y Dorrego

Francos cuestionó el trabajo de Spagnuolo y advirtió: “Nos vamos a atener a lo que la Justicia investigue”

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo de Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

TELESHOW
Quién fue “La Clotta” Lanzetta,

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”