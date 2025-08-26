Nicola Porcella evita a la prensa y Magaly Medina lo destruye: “Que no se le olvide que acá no se fue por la puerta grande”

Magaly Medina critica a Nicola Porcella tras su llegada a América TV: “No ha aprendido la lección de humildad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El regreso de Nicola Porcella al Perú no pasó desapercibido. El ahora popular ‘novio de México’, quien conquistó al público azteca tras su participación en realitys televisivos, reapareció en las instalaciones de América Televisión, pero lejos de mostrarse abierto con la prensa, decidió esquivar a los reporteros y limitar sus respuestas.

Su actitud generó incomodidad, sobre todo con un periodista de América Hoy, quien intentó entrevistarlo en vivo sin éxito. En las imágenes transmitidas se ve cómo el reportero se acerca a Porcella para consultarle sobre su estadía y su regreso a la pantalla peruana.

El exchico reality apenas respondió: “Yo vine a ver a mi familia, sí, tranquilo… Para ustedes no”, marcando una evidente distancia. La escena dejó un aire tenso, con un Nicola serio, incómodo y evitando profundizar en cualquier comentario.

Magaly Medina le recuerda el pasado a Nicola Porcella

Esta postura fue rápidamente analizada por Magaly Medina, quien en su programa Magaly TV: La Firme lanzó duras críticas contra el modelo. Con su característico estilo directo, la conductora cuestionó la actitud del exintegrante de Esto es Guerra:

“Efectivamente, pierde la humildad. Y Nicola Porcella no ha aprendido de las caídas que tuvo acá. Que no se le olvide que cuando se fue, no se fue en olor de multitud, no se fue por la puerta grande, se fue después de varios escándalos y es por eso que el canal y el programa donde estaba lo suspenden”, comentó la periodista.

Magaly recordó que el verdadero éxito de Porcella se consolidó en México, donde logró conquistar al público y reinventarse, pero advirtió que eso no le da licencia para olvidar su pasado en el Perú:

“Las segundas oportunidades en la vida siempre hay que aquilatarlas y tratar de mantenerlas. Nunca otra vez soberbio, nunca otra vez engreído, porque no se cambia. Las personas cuando no quieren, no cambian. Y él sigue siendo el mismo Nicola Porcella que se fue. No ha aprendido absolutamente ninguna lección de humildad”, subrayó.

Durante el enlace en vivo de América Hoy, se percibió además la incomodidad del propio reportero, quien, lejos de hacer preguntas incisivas, trató de suavizar la tensión diciéndole a Nicola que en el programa siempre resaltan lo positivo. Sin embargo, Medina criticó duramente esa postura:

“Cuando uno critica, tiene que tener también la valentía de saber sostener esa crítica en el tiempo y no hacerse diminuto o avergonzarse del comentario que uno ha hecho. El reportero debió preguntarle: ‘¿Te molesta que te critiquemos? ¿Por qué estás tan soberbio?’ No tenía la culpa el pobre reportero, pero Nicola, que sabe un poco de televisión, debió ser más empático”, puntualizó la ‘Urraca’.

La periodista calificó de “humillación” la manera en que Porcella trató al joven comunicador, recordándole que detrás de cada pregunta está el trabajo de un equipo y no una opinión personal.

En medio de esta controversia, lo cierto es que la llegada de Nicola Porcella al Perú generó una gran expectativa. Tras su éxito en México, donde incluso compartió pantallas con celebridades y logró gran popularidad, su regreso a la TV local era esperado por sus seguidores.

Magaly cerró su comentario recordándole que las oportunidades no son eternas y que lo que logró en el extranjero no garantiza un lugar asegurado en la televisión nacional:

“Que no se le olvide que acá no se fue por la puerta grande. Allá le fue bien, perfecto, pero si viene con esa soberbia, va a repetir los mismos errores. La humildad es la clave para mantenerse, y Nicola Porcella parece que todavía no lo entiende”, sentenció.

