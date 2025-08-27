Perú

Joven es asesinado a tiros en car wash en Cercado de Lima cuando estaba por terminar su jornada: este es el cuarto ataque que sufre el local

El trabajador fue atacado por sicarios mientras se encontraba secando el último vehículo del día. Este hecho se enmarca en una serie de agresiones contra el carwash, que ya había sido blanco de tres atentados previos, incluido el homicidio del administrador del local

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Trabajador pierde la vida en cuarto ataque a carwash de Cercado. | Fuente: Exitosa

Lima volvió a registrar un hecho de violencia que ha conmocionado a la población: esta vez, un trabajador de un car wash fue asesinado a tiros en plena vía pública en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió en el cruce del jirón Arica con Manuel Tellería, en la zona conocida como Los Mirones, un lugar que anteriormente no había registrado incidentes de esta magnitud.

El ataque se produjo aproximadamente a las 17:30 del hoy, martes 26 de agosto, cuando un sicario se acercó a la víctima y le disparó varias veces mientras terminaba su jornada laboral. Vecinos que presenciaron la escena relataron cómo el agresor huyó inmediatamente tras el ataque. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios.

Este asesinato se suma a una preocupante serie de homicidios ocurridos en Lima durante el mismo día, ya que al menos siete personas perdieron la vida a manos de delincuentes en distintos distritos.

Cabe señalar que el car wash donde trabajaba la víctima ha sido blanco de varios ataques en el pasado, incluyendo el asesinato del administrador del local en enero y otros incidentes que dejaron a empleados heridos o amenazados. Estos antecedentes reflejan la creciente inseguridad en la capital y la vulnerabilidad de quienes laboran en la zona.

Sicarios asesinaron a un trabajador
Sicarios asesinaron a un trabajador de car wash en plena vía pública en Cercado de Lima. Foto: Facebook

Joven muere a tiros frente a car wash en el Cercado

Aproximadamente a las 17:30, Javier, un joven chiclayano, se encontraba finalizando su jornada laboral en el car wash conocido como Lucy, ubicado en el cruce del jirón Arica con Manuel Tellería. Según testigos, estaba secando la última unidad del día cuando un sicario se acercó sigilosamente.

El agresor efectuó al menos 12 impactos. La víctima no tuvo oportunidad de reaccionar y cayó en los exteriores del establecimiento. Vecinos que presenciaron el ataque relataron la escena con temor, describiendo cómo el criminal huyó inmediatamente tras los disparos.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Entre las diligencias se incluyó la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la recopilación de testimonios de vecinos que presenciaron el ataque. Estas acciones buscan identificar al agresor y esclarecer los motivos del asesinato.

Foto: VIATV PERÚ
Foto: VIATV PERÚ

Car wash en Mirones sufre su cuarto atentado

Este no es el primer ataque contra el car wash Lucy. En lo que va del año, se han registrado al menos tres atentados previos. El primero ocurrió el 20 de enero, cuando falleció el administrador del local, Armando Maca Cuespán, de 28 años. Le dispararon seis veces mientras estaba sentado en los exteriores del establecimiento. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó su fallecimiento.

Meses después, otros empleados también fueron víctimas de agresiones. Sujetos armados ingresaron al local para amenazar y disparar, obligando a los trabajadores a retirarse temporalmente. En otro episodio, un empleado resultó herido en el ojo durante un ataque similar, aunque logró sobrevivir. La serie de agresiones demuestra que el establecimiento ha sido repetidamente atacado por motivos aún desconocidos, generando temor entre quienes laboran allí.

Asesinan a trabajador de car wash en Breña - América Noticias

La esposa de Armando Maca Cuespán narró a Exitosa el impacto que estos hechos han tenido en su familia. “También mataron a mi esposo. Y hasta ahorita volvieron a disparar a otro chico, que quedó herido, pero se salvó. Después amenazaron a otro con pistola. Ahora es la cuarta persona que está pasando por esto”, afirmó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este nuevo crimen. La revisión de cámaras de seguridad y los testimonios recogidos serán claves para identificar al responsable. Mientras tanto, la comunidad exige acciones concretas para prevenir futuros atentados y proteger a quienes trabajan en la zona. La muerte de Javier añade una nueva víctima a la alarmante cifra de homicidios en la ciudad y subraya la necesidad urgente de reforzar la seguridad en Lima.

Muerte en el Cercado de
Muerte en el Cercado de Lima - América Noticias

Números de emergencia

El Gobierno ha habilitado varias líneas de atención especializadas para reportar extorsiones y otros delitos. Estos servicios son gratuitos, confidenciales y funcionan las 24 horas, lo que permite a las víctimas notificar situaciones de riesgo y remitir pruebas, como audios o videos, para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata.

Entre las vías de contacto disponibles para los ciudadanos se encuentran:

  • Línea 111: Central de la Policía Nacional del Perú.
  • Línea 105: Atención de emergencias generales.
  • Línea 1818: Servicio específico para denuncias de extorsión.
  • Celular 942 841 978: Contacto directo para reportes de este tipo.Comisarías locales: Presencia en cada distrito para realizar denuncias de manera presencial.

Estas herramientas buscan brindar seguridad y rapidez en la respuesta, asegurando que quienes sean víctimas de amenazas o delitos puedan acceder a apoyo inmediato y confiable.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoPolicía Nacional del PerúCercado de LimaHomicidioExtorsiónsicariatoperu-noticias

Últimas Noticias

Magaly Medina no cree en disculpas de Marisol a Leslie Shaw: “Dijiste que es ignorante en la cumbia, mantén tu posición”

La conductora calificó de ‘lágrimas de cocodrilo’ la actitud de la cantante en el programa de la ‘Chola Chabuca’

Magaly Medina no cree en

Magaly Medina defiende a Maju Mantilla y condena rumores de romance con colega: “Es irresponsable lanzar chismes sin pruebas”

La periodista cuestionó la especulación en redes que vincula a la exMiss Mundo con un compañero de conducción y calificó de “ofensivo” que se intente alimentar el morbo sin evidencia

Magaly Medina defiende a Maju

Gisela Valcárcel responde a América TV tras comunicado: “Me dijeron, no puedes presentarte en el set”

La conductora aseguró que se le impidió presentarse en el programa. América Multimedia negó la censura y explicó que se trató de un tema contractual.

Gisela Valcárcel responde a América

Osiptel ofrece becas completas que cubren traslado, alojamiento y seguro: conoce cómo postular antes de septiembre

La entidad brinda la posibilidad a jóvenes talentos de capacitarse de manera intensiva en telecomunicaciones y gestión pública, con todos los gastos cubiertos

Osiptel ofrece becas completas que

Triple choque en estación Angamos del Metropolitano deja 44 heridos, ocho graves, mientras ATU investiga causas del accidente

Imágenes de testigos mostraron largas filas de buses varados en la vía exclusiva, mientras la ATU aún guarda silencio sobre lo ocurrido

Triple choque en estación Angamos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Secretaría de Trabajo convocó

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Los looks combinados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

Palermo: detuvieron a una pareja acusada de robar un celular a mano armada en Figueroa Alcorta y Dorrego

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo de Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

TELESHOW
Quién fue “La Clotta” Lanzetta,

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”