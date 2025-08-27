Joven es asesinado a tiros en car wash en Cercado de Lima cuando estaba por terminar su jornada: este es el cuarto ataque que sufre el local

Trabajador pierde la vida en cuarto ataque a carwash de Cercado. | Fuente: Exitosa

Lima volvió a registrar un hecho de violencia que ha conmocionado a la población: esta vez, un trabajador de un car wash fue asesinado a tiros en plena vía pública en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió en el cruce del jirón Arica con Manuel Tellería, en la zona conocida como Los Mirones, un lugar que anteriormente no había registrado incidentes de esta magnitud.

El ataque se produjo aproximadamente a las 17:30 del hoy, martes 26 de agosto, cuando un sicario se acercó a la víctima y le disparó varias veces mientras terminaba su jornada laboral. Vecinos que presenciaron la escena relataron cómo el agresor huyó inmediatamente tras el ataque. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios.

Este asesinato se suma a una preocupante serie de homicidios ocurridos en Lima durante el mismo día, ya que al menos siete personas perdieron la vida a manos de delincuentes en distintos distritos.

Cabe señalar que el car wash donde trabajaba la víctima ha sido blanco de varios ataques en el pasado, incluyendo el asesinato del administrador del local en enero y otros incidentes que dejaron a empleados heridos o amenazados. Estos antecedentes reflejan la creciente inseguridad en la capital y la vulnerabilidad de quienes laboran en la zona.

Joven muere a tiros frente a car wash en el Cercado

Aproximadamente a las 17:30, Javier, un joven chiclayano, se encontraba finalizando su jornada laboral en el car wash conocido como Lucy, ubicado en el cruce del jirón Arica con Manuel Tellería. Según testigos, estaba secando la última unidad del día cuando un sicario se acercó sigilosamente.

El agresor efectuó al menos 12 impactos. La víctima no tuvo oportunidad de reaccionar y cayó en los exteriores del establecimiento. Vecinos que presenciaron el ataque relataron la escena con temor, describiendo cómo el criminal huyó inmediatamente tras los disparos.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Entre las diligencias se incluyó la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la recopilación de testimonios de vecinos que presenciaron el ataque. Estas acciones buscan identificar al agresor y esclarecer los motivos del asesinato.

Car wash en Mirones sufre su cuarto atentado

Este no es el primer ataque contra el car wash Lucy. En lo que va del año, se han registrado al menos tres atentados previos. El primero ocurrió el 20 de enero, cuando falleció el administrador del local, Armando Maca Cuespán, de 28 años. Le dispararon seis veces mientras estaba sentado en los exteriores del establecimiento. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó su fallecimiento.

Meses después, otros empleados también fueron víctimas de agresiones. Sujetos armados ingresaron al local para amenazar y disparar, obligando a los trabajadores a retirarse temporalmente. En otro episodio, un empleado resultó herido en el ojo durante un ataque similar, aunque logró sobrevivir. La serie de agresiones demuestra que el establecimiento ha sido repetidamente atacado por motivos aún desconocidos, generando temor entre quienes laboran allí.

La esposa de Armando Maca Cuespán narró a Exitosa el impacto que estos hechos han tenido en su familia. “También mataron a mi esposo. Y hasta ahorita volvieron a disparar a otro chico, que quedó herido, pero se salvó. Después amenazaron a otro con pistola. Ahora es la cuarta persona que está pasando por esto”, afirmó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este nuevo crimen. La revisión de cámaras de seguridad y los testimonios recogidos serán claves para identificar al responsable. Mientras tanto, la comunidad exige acciones concretas para prevenir futuros atentados y proteger a quienes trabajan en la zona. La muerte de Javier añade una nueva víctima a la alarmante cifra de homicidios en la ciudad y subraya la necesidad urgente de reforzar la seguridad en Lima.

Números de emergencia

El Gobierno ha habilitado varias líneas de atención especializadas para reportar extorsiones y otros delitos. Estos servicios son gratuitos, confidenciales y funcionan las 24 horas, lo que permite a las víctimas notificar situaciones de riesgo y remitir pruebas, como audios o videos, para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata.

Entre las vías de contacto disponibles para los ciudadanos se encuentran:

Línea 111: Central de la Policía Nacional del Perú.

Central de la Policía Nacional del Perú. Línea 105: Atención de emergencias generales.

Atención de emergencias generales. Línea 1818: Servicio específico para denuncias de extorsión.

Servicio específico para denuncias de extorsión. Celular 942 841 978: Contacto directo para reportes de este tipo.Comisarías locales: Presencia en cada distrito para realizar denuncias de manera presencial.

Estas herramientas buscan brindar seguridad y rapidez en la respuesta, asegurando que quienes sean víctimas de amenazas o delitos puedan acceder a apoyo inmediato y confiable.