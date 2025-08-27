Continúan atentados con explosivos contra buses de tránsporte público: nuevo ataque extorsivo en Carabayllo - Buenos Días Perú

Un nuevo atentado con explosivos afectó a un bus de la empresa de transportes Huandoy en el distrito de Carabayllo, generando inquietud entre conductores y pasajeros por la continuación de ataques extorsivos en la zona.

Detalles del reciente atentado en Carabayllo

El 27 de agosto, un artefacto explosivo detonado en la parte posterior de un bus de la empresa Huandoy provocó daños materiales pero no dejó víctimas. El ataque se produjo en el paradero conocido como Techo Propio, cuando la unidad ya se encontraba vacía tras finalizar su recorrido. Un testigo presencial relató a Buenos Días Perú: “Se escuchó duro, me dejó el oído aturdido”, y confirmó que, al momento de la explosión, ningún pasajero permanecía a bordo.

Las primeras diligencias policiales se realizaron en la cochera de la empresa, donde permanecen cerradas las rejas y los vehículos afectados. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) arribaron para examinar los restos del artefacto, aunque inicialmente no obtuvieron acceso al vehículo siniestrado. Un agente policial permanece resguardando la zona ante eventuales nuevos incidentes.

Continúan atentados con explosivos contra buses de tránsporte público: nuevo ataque extorsivo en Carabayllo - Buenos Días Perú

Extorsión y multiplicidad de bandas criminales

El ataque se enmarca en una serie de atentados recientes contra el servicio de transporte público en el norte de Lima. Según información recogida por la empresa afectada, individuos vinculados a la extorsión estarían exigiendo el pago de 50.000 soles mensuales a cambio de no ejecutar nuevos atentados. Representantes legales de la compañía señalaron que la empresa ya paga cupos a otra organización criminal, situación que ha detonado la rivalidad entre bandas y la escalada de ataques.

Los conductores y propietarios de la empresa Huandoy han manifestado su temor ante la negativa de ceder a más pagos extorsivos, lo que contribuyó a la decisión de mantener cerradas las instalaciones y restringir el ingreso incluso a efectivos policiales y personal especializado en desactivación de explosivos.

Repetición de ataques y antecedentes recientes

El atentado más reciente se suma a otros eventos similares ocurridos en Carabayllo durante el último mes. El 16 de agosto, otro bus de la red Huandoy fue objetivo de una explosión, mientras que el 12 de agosto se registró un incidente en el que tres personas resultaron heridas tras la activación de un artefacto dentro de un vehículo con pasajeros.

Continúan atentados con explosivos contra buses de tránsporte público: nuevo ataque extorsivo en Carabayllo - Buenos Días Perú

Durante julio, la empresa Santa Catalina suspendió temporalmente sus operaciones por amenazas similares, en las que el uso de dinamita fue empleado como método de intimidación contra los operadores. Estos hechos evidencian un patrón de agresiones destinado a forzar el pago de extorsiones y sembrar temor en trabajadores y usuarios del servicio de transporte público.

Miedo e incertidumbre en el sector transporte

La incertidumbre predomina entre los operadores de transporte en el distrito. Los trabajadores expresan preocupación por la seguridad de conductores y pasajeros ante la frecuencia de atentados vinculados a exigencias de pagos ilegales. La ausencia de heridos en el ataque más reciente renovó el reclamo de medidas efectivas, al tiempo que se mantenía la expectativa sobre la declaración pública por parte de los directivos de Huandoy respecto a la situación.

La intervención policial en la cochera se prolongó durante varias horas, a la espera de una coordinación con los propietarios del vehículo dañado. La investigación se centra en determinar el tipo de explosivo utilizado y en identificar a los responsables de la colocación del artefacto, mientras la vigilancia se incrementa como medida preventiva para evitar nuevos ataques.