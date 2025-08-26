Perú

¿Solo amigos o algo más? Nicola Porcella y Flor Ortola avivan rumores tras su salida el fin de semana

El modelo peruano y la argentina fueron vistos compartiendo en una discoteca limeña y, más tarde, abandonaron el lugar juntos. Su cercanía llamó la atención, pues la noche terminó en el edificio donde reside Porcella

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El modelo peruano y la panelista argentina fueron captados compartiendo una velada llena de complicidad, desatando rumores y comentarios sobre la naturaleza de su vínculo tras salir juntos de una discoteca limeña (Amor y Fuego)

Nicola Porcella volvió a ocupar titulares tras ser captado en una salida nocturna en Lima, donde se dejó ver acompañado de la argentina Flor Ortola. Las imágenes muestran al exintegrante de realities en un box privado de una discoteca, en compañía de amigos y posteriormente junto a la panelista.

La secuencia de la noche terminó con ambos saliendo tomados de la mano y trasladándose en un vehículo hasta el edificio donde vive Porcella. Testigos señalaron que Ortola permaneció en el lugar hasta la mañana siguiente. La situación generó comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la cercanía entre los dos y sobre lo que podría significar esta aparición pública.

Encuentro en una discoteca limeña<b> </b>

El ex chico reality y
El ex chico reality y la panelista argentina compartieron gestos de confianza en medio de una salida nocturna en Lima. Su complicidad dentro del local fue registrada por testigos y generó rumores. (Amor y Fuego)

El último sábado por la noche, Porcella fue visto en un sector reservado de una discoteca de Lima junto a un grupo de amistades. Durante la velada, Ortola ingresó al espacio y se sumó a la reunión.

Según asistentes, ambos conversaron de manera fluida y no tardaron en compartir bailes en medio de la música. Los videos que circularon posteriormente mostraron gestos de confianza entre el peruano y la argentina, lo que provocó distintas reacciones en redes sociales.

Ortola, reconocida por sus intervenciones en programas de entretenimiento, fue vista conversando de cerca con el ex participante de realities, mientras algunos testigos señalaron que se mostraron afectuosos en público.

La atención se concentró en los movimientos de la pareja dentro del local, donde Porcella permaneció gran parte de la noche acompañado de un vaso en la mano, mientras Ortola se acercaba y compartía momentos de baile. Para quienes estaban presentes, la cercanía entre ambos resultó evidente.

Salida conjunta y traslado<b> </b>

La pareja abandonó el local
La pareja abandonó el local en la madrugada. En imágenes se les ve tomados de la mano antes de dirigirse a la residencia de Nicola Porcella, donde Flor permaneció hasta avanzada la mañana. (Amor y Fuego)

Pasada la medianoche, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Porcella y Ortola retirándose juntos del local. De acuerdo con lo que se observó, salieron de la discoteca tomados de la mano y se dirigieron a un vehículo de gran tamaño en el que, según trascendió, viajaba con chofer.

Las imágenes captaron a ambos ocupando los asientos posteriores de una camioneta mientras abandonaban el recinto. Minutos después, el automóvil ingresó a la zona donde se ubica la residencia de Porcella.

Vecinos señalaron que, a primeras horas de la mañana, Ortola aún permanecía en el edificio y recién salió alrededor de las diez, intentando pasar desapercibida con lentes oscuros. Ese detalle despertó aún más comentarios en la opinión pública.

Para varios usuarios, la permanencia de la argentina en el domicilio del modelo fue interpretada como un indicio de una relación más estrecha. Otros, en cambio, consideraron que se trató de una reunión social sin mayor trascendencia.

Opiniones y repercusión mediática

La permanencia de Flor Ortola
La permanencia de Flor Ortola en el edificio de Nicola Porcella alimentó especulaciones. Medios de farándula y seguidores se dividen entre hablar de amistad cercana o un vínculo sentimental. (Amor y Fuego)

La difusión de las imágenes generó una ola de comentarios en programas de espectáculos, donde se analizó la cercanía de ambos. Algunos panelistas resaltaron que Porcella, conocido popularmente como “el nuevo novio de México” por su participación en televisión internacional, se encuentra soltero y tiene libertad para disfrutar de su vida personal.

Sobre Ortola, se mencionó que suele aparecer en espacios mediáticos opinando sobre la farándula, por lo que su presencia junto a Porcella atrajo aún más miradas. “Cada uno tiene derecho a divertirse. No parece que estén haciendo daño a nadie”, fue una de las frases que se escuchó en medio de las reacciones.

Los comentarios también se trasladaron a redes sociales, donde usuarios debatieron sobre si el encuentro formaba parte de una amistad, de un acercamiento pasajero o del inicio de un vínculo sentimental. En varios mensajes, se mencionó que ambos son solteros y que no habría motivos para cuestionar su cercanía.

En la mañana posterior a la salida, Ortola evitó hacer declaraciones sobre lo ocurrido, mientras Porcella tampoco se pronunció. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la existencia de una relación, lo que alimentó aún más la expectativa en torno a las imágenes difundidas.

Temas Relacionados

Nicola PorcellaFlor Ortolaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en Pimentel: pescadores quedan sin herramientas de trabajo y con grandes pérdidas económicas

Uno de los pescadores reportó que la destrucción de su embarcación representa pérdidas superiores a 50 mil soles. Junto a él, otros hombres de mar acudieron al Gobierno Regional de Lambayeque para solicitar apoyo de las autoridades.

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en

Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial condena a cuatro años de prisión a abogado Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial impuso cuatro años de prisión al letrado por beneficiar de forma ilícita a la empresa brasileña en procesos arbitrales. La condena se resolvió mediante terminación anticipada

Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial

Erwin Siccha a un paso de dejar la defensa de Martín Vizcarra y recibir una multa de más de S/2 mil por este motivo

El magistrado Víctor Alcocer llamó la atención al abogado del expresidente y aseguró que le daría una “última oportunidad”

Erwin Siccha a un paso

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series más vistas en

Alex Valera aparece en la carpeta del Santos del Brasileirao como potencial negociación: ¿existe alguna posibilidad de traslado?

El futbolista peruano, nuevamente lesionado por un desgarro muscular que lo desafectó de la selección nacional, mantiene un índice goleador importante en Universitario de Deportes

Alex Valera aparece en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se define el futuro del

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

El video del policía con las muletas de un vendedor ambulante en el Puente de la Mujer: lo empujó y el hombre se cayó

Rogelio Frigerio dio un paso clave en la Legislatura para que Entre Ríos vuelva al mercado de deuda

Científicos recrean mil años de clima en 12 horas con una tecnología clave para prever eventos extremos

INFOBAE AMÉRICA
Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

María Corina Machado confía en la posible liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en Bolivia

El G7 ratificó su apoyo a Ucrania y redobló la presión sobre Rusia en busca de un alto el fuego

Estados Unidos condenó la muerte de un opositor nicaragüense bajo custodia: “Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”

TELESHOW
El lujoso collar de diamantes

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”