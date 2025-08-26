¿Solo amigos o algo más? Nicola Porcella y Flor Ortola avivan rumores tras su salida el fin de semana

El modelo peruano y la panelista argentina fueron captados compartiendo una velada llena de complicidad, desatando rumores y comentarios sobre la naturaleza de su vínculo tras salir juntos de una discoteca limeña (Amor y Fuego)

Nicola Porcella volvió a ocupar titulares tras ser captado en una salida nocturna en Lima, donde se dejó ver acompañado de la argentina Flor Ortola. Las imágenes muestran al exintegrante de realities en un box privado de una discoteca, en compañía de amigos y posteriormente junto a la panelista.

La secuencia de la noche terminó con ambos saliendo tomados de la mano y trasladándose en un vehículo hasta el edificio donde vive Porcella. Testigos señalaron que Ortola permaneció en el lugar hasta la mañana siguiente. La situación generó comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la cercanía entre los dos y sobre lo que podría significar esta aparición pública.

Encuentro en una discoteca limeña<b> </b>

El ex chico reality y la panelista argentina compartieron gestos de confianza en medio de una salida nocturna en Lima. Su complicidad dentro del local fue registrada por testigos y generó rumores. (Amor y Fuego)

El último sábado por la noche, Porcella fue visto en un sector reservado de una discoteca de Lima junto a un grupo de amistades. Durante la velada, Ortola ingresó al espacio y se sumó a la reunión.

Según asistentes, ambos conversaron de manera fluida y no tardaron en compartir bailes en medio de la música. Los videos que circularon posteriormente mostraron gestos de confianza entre el peruano y la argentina, lo que provocó distintas reacciones en redes sociales.

Ortola, reconocida por sus intervenciones en programas de entretenimiento, fue vista conversando de cerca con el ex participante de realities, mientras algunos testigos señalaron que se mostraron afectuosos en público.

La atención se concentró en los movimientos de la pareja dentro del local, donde Porcella permaneció gran parte de la noche acompañado de un vaso en la mano, mientras Ortola se acercaba y compartía momentos de baile. Para quienes estaban presentes, la cercanía entre ambos resultó evidente.

Salida conjunta y traslado<b> </b>

La pareja abandonó el local en la madrugada. En imágenes se les ve tomados de la mano antes de dirigirse a la residencia de Nicola Porcella, donde Flor permaneció hasta avanzada la mañana. (Amor y Fuego)

Pasada la medianoche, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Porcella y Ortola retirándose juntos del local. De acuerdo con lo que se observó, salieron de la discoteca tomados de la mano y se dirigieron a un vehículo de gran tamaño en el que, según trascendió, viajaba con chofer.

Las imágenes captaron a ambos ocupando los asientos posteriores de una camioneta mientras abandonaban el recinto. Minutos después, el automóvil ingresó a la zona donde se ubica la residencia de Porcella.

Vecinos señalaron que, a primeras horas de la mañana, Ortola aún permanecía en el edificio y recién salió alrededor de las diez, intentando pasar desapercibida con lentes oscuros. Ese detalle despertó aún más comentarios en la opinión pública.

Para varios usuarios, la permanencia de la argentina en el domicilio del modelo fue interpretada como un indicio de una relación más estrecha. Otros, en cambio, consideraron que se trató de una reunión social sin mayor trascendencia.

Opiniones y repercusión mediática

La permanencia de Flor Ortola en el edificio de Nicola Porcella alimentó especulaciones. Medios de farándula y seguidores se dividen entre hablar de amistad cercana o un vínculo sentimental. (Amor y Fuego)

La difusión de las imágenes generó una ola de comentarios en programas de espectáculos, donde se analizó la cercanía de ambos. Algunos panelistas resaltaron que Porcella, conocido popularmente como “el nuevo novio de México” por su participación en televisión internacional, se encuentra soltero y tiene libertad para disfrutar de su vida personal.

Sobre Ortola, se mencionó que suele aparecer en espacios mediáticos opinando sobre la farándula, por lo que su presencia junto a Porcella atrajo aún más miradas. “Cada uno tiene derecho a divertirse. No parece que estén haciendo daño a nadie”, fue una de las frases que se escuchó en medio de las reacciones.

Los comentarios también se trasladaron a redes sociales, donde usuarios debatieron sobre si el encuentro formaba parte de una amistad, de un acercamiento pasajero o del inicio de un vínculo sentimental. En varios mensajes, se mencionó que ambos son solteros y que no habría motivos para cuestionar su cercanía.

En la mañana posterior a la salida, Ortola evitó hacer declaraciones sobre lo ocurrido, mientras Porcella tampoco se pronunció. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la existencia de una relación, lo que alimentó aún más la expectativa en torno a las imágenes difundidas.