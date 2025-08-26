Magaly Medina defiende a Maju Mantilla y condena rumores de romance con colega: “Es irresponsable lanzar chismes sin pruebas”

Maju Mantilla tras separación: Magaly Medina cuestiona su silencio y la ola de especulaciones en redes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 25 de agosto, Magaly Medina dedicó parte de su programa a hablar sobre la situación que atraviesa Maju Mantilla tras su separación con Gustavo Salcedo.

La periodista comentó no solo el silencio que ha mantenido la exreina de belleza, sino también la ola de rumores que circulan en redes sociales, donde se la intenta vincular con uno de sus compañeros de conducción.

“Maju reapareció en su programa para decir que no va a hablar, que va a seguir con la boca callada y no va a decir absolutamente nada. Claro, ella siempre, ¿no?, dejando que el mundo la atropelle y ella nunca dice nada”, opinó Magaly, recordando que, en medio del escándalo de su esposo, tampoco salió a pronunciarse y soportó “estoicamente” las críticas y la humillación pública.

Medina cuestionó que, a pesar de que Salcedo lanzó un comunicado confirmando el fin de la relación, Maju se mantenga firme en no hablar de su vida privada.

“Tú eres la mediática, si deberías hablar, no de tu vida privada, pero sí por lo menos poner los puntos sobre las íes y aclarar ciertas cosas”, sostuvo.

La conductora también fue clara al criticar la ligereza con la que algunos personajes en redes sociales lanzan especulaciones sin pruebas.

Magaly Medina cuestiona rumores de Maju Mantilla y presunta infidelidad con compañero

“Muchos irresponsables han filtrado esa especulación horrible, de que Maju estaría saliendo con uno de sus compañeros de conducción. Eso me parece terrible. Tratan de ver una química donde lo que hay seguramente es puro compañerismo”, advirtió.

Los clips que se viralizaron durante el fin de semana mostraban a supuestos “opinólogos” insinuando que Maju Mantilla tendría un vínculo con Fernando Díaz o Santi Lesmes, ambos casados, sin pruebas ni sustento alguno. Incluso, un chef que colaboró con ella en un reel alimentó las sospechas al dar like a comentarios insinuantes, aunque luego se vio obligado a aclarar en sus redes que solo los unía una amistad.

Magaly fue tajante al calificar este tipo de rumores como un “afán de protagonismo” de quienes quieren competir con la televisión a costa de la reputación ajena.

“Si no te consta, si no tienes pruebas, no puedes hablar así. Este chef se autoincriminó, juraba que era el amor de la vida de Maju. Yo, que ella, nunca más lo invito a su programa”, ironizó.

Maju Mantilla pidió respeto

En paralelo, la propia Maju Mantilla intentó frenar la especulación. En su espacio televisivo pidió respeto y dejó claro que su vida privada la resolverá de manera interna.

“Estos días han sido complicados para mi familia y para mí. Como siempre, voy a afrontar mis problemas de forma privada sin exponerlos. Les pido, por favor, que se dejen de suposiciones, de especulaciones, de juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema”, expresó.

Magaly cerró su comentario resaltando la presión que viene recayendo sobre Maju en medio de la separación. Según la periodista, lo que comenzó como un anuncio formal de Gustavo Salcedo terminó convirtiéndose en un escenario donde la exMiss Mundo aparece injustamente como la más expuesta al escrutinio público. “El rumor puede ser más dañino que la verdad”, concluyó.

