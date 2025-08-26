Perú

Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial condena a cuatro años de prisión a abogado Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial impuso cuatro años de prisión al letrado por beneficiar de forma ilícita a la empresa brasileña en procesos arbitrales. La condena se resolvió mediante terminación anticipada

Por Luis Paucar

Guardar
El Poder Judicial sentenció a
El Poder Judicial sentenció a cuatro años de prisión al árbitro Juan de Dios Zorrilla por favorecer ilegalmente a Odebrecht

El Poder Judicial condenó este lunes a cuatro años de prisión al abogado Juan de Dios Zorrilla, tras un proceso de terminación anticipada en el marco del caso “Árbitros”, vinculado a presuntos actos de corrupción en favor de la empresa brasileña Odebrecht.

La sentencia fue obtenida por el Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, liderado por la fiscal provincial Diana Canchihuamán Castañeda. Además de la pena privativa de libertad, se impuso al sentenciado una multa de 60 días y el pago de S/ 380 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

El caso ‘Árbitros’ sigue decisiones emitidas en procesos arbitrales que habrían favorecido ilegalmente a Odebrecht durante controversias contractuales con entidades estatales. La Fiscalía sostiene que Zorrilla aceptó responsabilidad por su participación en dichos fallos, lo que permitió la aplicación del procedimiento anticipado.

Esta resolución representa la onceava condena directa del equipo especial, y se suma a otras 61 obtenidas mediante mecanismos de colaboración eficaz.

La sanción se dictó mediante
La sanción se dictó mediante un proceso de terminación anticipada, tras la aceptación de responsabilidad por parte del imputado

Según el Ministerio Público, Zorrilla actuó como árbitro en procesos clave donde se habrían emitido pronunciamientos a favor de la constructora, bajo la apariencia de honorarios legales que en realidad encubrían pagos ilícitos. Estas acciones habrían afectado los intereses del Estado durante los años en que Odebrecht mantenía contratos vigentes con diversas entidades públicas.

En agosto pasado, la Fiscalía presentó una acusación formal contra 29 árbitros, entre ellos reconocidos profesionales del derecho, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a manipular procesos arbitrales entre 2011 y 2015.

Odebrecht en Perú

El escándalo de sobornos de ‘Lava Jato’ salpicó a varios expresidentes peruanos como Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente en prisión preventiva, Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a Alan García (1985-1990, 2006-2011), que se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por este caso.

De igual forma, son investigadas por el mismo caso la excongresista y excandidata presidencial Keiko Fujimori y una serie de autoridades locales y figuras políticas.

Temas Relacionados

Odebrechtperu-noticiasPoder JudicialJuan de Dios Zorrilla

Últimas Noticias

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en Pimentel: pescadores quedan sin herramientas de trabajo y con grandes pérdidas económicas

Uno de los pescadores reportó que la destrucción de su embarcación representa pérdidas superiores a 50 mil soles. Junto a él, otros hombres de mar acudieron al Gobierno Regional de Lambayeque para solicitar apoyo de las autoridades.

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en

Erwin Siccha a un paso de dejar la defensa de Martín Vizcarra y recibir una multa de más de S/2 mil por este motivo

El magistrado Víctor Alcocer llamó la atención al abogado del expresidente y aseguró que le daría una “última oportunidad”

Erwin Siccha a un paso

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series más vistas en

Alex Valera aparece en la carpeta del Santos del Brasileirao como potencial negociación: ¿existe alguna posibilidad de traslado?

El futbolista peruano, nuevamente lesionado por un desgarro muscular que lo desafectó de la selección nacional, mantiene un índice goleador importante en Universitario de Deportes

Alex Valera aparece en la

Oleaje anómalo seguirá afectando el litoral peruano hasta el 31 de agosto, alerta Marina de Guerra

El fenómeno, intensificado por el Anticiclón del Pacífico Sur y la luna nueva, genera olas que duplican su altura normal y afectan toda la costa peruana. Las autoridades recomiendan suspender actividades pesqueras, turísticas y recreativas

Oleaje anómalo seguirá afectando el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se define el futuro del

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

El video del policía con las muletas de un vendedor ambulante en el Puente de la Mujer: lo empujó y el hombre se cayó

Rogelio Frigerio dio un paso clave en la Legislatura para que Entre Ríos vuelva al mercado de deuda

Científicos recrean mil años de clima en 12 horas con una tecnología clave para prever eventos extremos

INFOBAE AMÉRICA
Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

María Corina Machado confía en la posible liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en Bolivia

El G7 ratificó su apoyo a Ucrania y redobló la presión sobre Rusia en busca de un alto el fuego

Estados Unidos condenó la muerte de un opositor nicaragüense bajo custodia: “Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”

TELESHOW
El lujoso collar de diamantes

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”