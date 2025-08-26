Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial condena a cuatro años de prisión a abogado Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial sentenció a cuatro años de prisión al árbitro Juan de Dios Zorrilla por favorecer ilegalmente a Odebrecht

El Poder Judicial condenó este lunes a cuatro años de prisión al abogado Juan de Dios Zorrilla, tras un proceso de terminación anticipada en el marco del caso “Árbitros”, vinculado a presuntos actos de corrupción en favor de la empresa brasileña Odebrecht.

La sentencia fue obtenida por el Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, liderado por la fiscal provincial Diana Canchihuamán Castañeda. Además de la pena privativa de libertad, se impuso al sentenciado una multa de 60 días y el pago de S/ 380 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

El caso ‘Árbitros’ sigue decisiones emitidas en procesos arbitrales que habrían favorecido ilegalmente a Odebrecht durante controversias contractuales con entidades estatales. La Fiscalía sostiene que Zorrilla aceptó responsabilidad por su participación en dichos fallos, lo que permitió la aplicación del procedimiento anticipado.

Esta resolución representa la onceava condena directa del equipo especial, y se suma a otras 61 obtenidas mediante mecanismos de colaboración eficaz.

La sanción se dictó mediante un proceso de terminación anticipada, tras la aceptación de responsabilidad por parte del imputado

Según el Ministerio Público, Zorrilla actuó como árbitro en procesos clave donde se habrían emitido pronunciamientos a favor de la constructora, bajo la apariencia de honorarios legales que en realidad encubrían pagos ilícitos. Estas acciones habrían afectado los intereses del Estado durante los años en que Odebrecht mantenía contratos vigentes con diversas entidades públicas.

En agosto pasado, la Fiscalía presentó una acusación formal contra 29 árbitros, entre ellos reconocidos profesionales del derecho, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a manipular procesos arbitrales entre 2011 y 2015.

Odebrecht en Perú

El escándalo de sobornos de ‘Lava Jato’ salpicó a varios expresidentes peruanos como Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente en prisión preventiva, Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a Alan García (1985-1990, 2006-2011), que se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por este caso.

De igual forma, son investigadas por el mismo caso la excongresista y excandidata presidencial Keiko Fujimori y una serie de autoridades locales y figuras políticas.