Qué se celebra el 25 de agosto en el Perú: una fecha que condensa rupturas, restauraciones y legado cultural

Acontecimientos trascendentales, nacimientos de figuras icónicas y celebraciones tradicionales convergen en este día, marcando hitos en la política, la música y las costumbres nacionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 25 de agosto reúne hitos históricos y culturales para el Perú. En 1795 nació Luis José de Orbegoso, presidente que enfrentó guerras civiles y lideró el Estado Nor-Peruano.

En 1823, la Batalla de Zepita elevó a Andrés de Santa Cruz a mariscal, pese a no definir la independencia. En 1838, Agustín Gamarra asumió el poder, disolvió la Confederación Perú-Boliviana y restauró el nombre de “El Peruano” para el diario oficial.

También nacieron Lucho de la Cuba (1902) y Luis Abanto Morales (1923), íconos musicales. En 2001 murió Ronaldo Campos, fundador de Perú Negro. Además, se celebra el Día del Peluquero y el estilista, símbolo de tradición y oficio.

25 de agosto de 1795 – Nacimiento del mariscal Luis José de Orbegoso, presidente significativo de Perú

Luis José de Orbegoso enfrentó guerras civiles y lideró el Estado Nor-Peruano. Su papel marcó uno de los periodos más complejos y decisivos de la historia republicana. (José Gil de Castro)

Luis José de Orbegoso, militar y político oriundo del norte del Perú, asumió la presidencia durante una etapa marcada por conflictos internos y guerras civiles.

Fue presidente provisorio entre 1833 y 1835, enfrentando varias rebeliones internas, y luego lideró el Estado Nor-Peruano dentro de la efímera Confederación Perú-Boliviana (1837–1838).

Proveniente de una familia aristocrática, participó activamente en la independencia y en campañas militares posteriores, aportando su fortuna y su liderazgo a la causa.

25 de agosto de 1823 – La Batalla de Zepita selló otro capítulo de la independencia peruana

La Batalla de Zepita marcó un episodio simbólico en la lucha por la independencia. Santa Cruz obtuvo reconocimiento como mariscal pese a un desenlace sin victoria decisiva. (José Gil de Castro)

El 25 de agosto de 1823 tuvo lugar en la llanura de Zepita —también llamada de Chua Chua— una confrontación entre el Ejército Real, al mando del general Jerónimo Valdés, y las fuerzas patriotas del general Andrés de Santa Cruz.

Aunque Santa Cruz logró infligir más bajas y capturar prisioneros y armas, ninguno de los bandos obtuvo una victoria decisiva. A pesar del resultado incierto, el general patriota fue elevado al grado de mariscal, simbolizando un alza moral tras derrotas anteriores.

La batalla marcó un punto crucial en la Campaña de Intermedios, sin alterar el curso bélico inmediato.

25 de agosto de 1838 Agustín Gamarra asumió el poder en Lima, proclamando el fin de la Confederación Perú-Boliviana y reintegrando el país como una sola república

La entrada de Agustín Gamarra a Lima marcó el cierre de la Confederación Perú-Boliviana. El país recuperó su identidad republicana y unificó nuevamente su estructura política. (Fmurillo26)

El 25 de agosto de 1838, el general Agustín Gamarra asumió el control político del Perú tras la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, marcando un momento decisivo para la historia nacional.

Las fuerzas restauradoras tomaron Lima, poniendo fin al sistema confederado que dividía al país en los Estados Nor-Peruano y Sud-Peruano. Con este acto, se restableció la unidad republicana y se consolidó nuevamente la República Peruana.

Este acontecimiento significó un giro político importante, pues representó el cierre de un proyecto que buscaba integrar Perú y Bolivia bajo un mismo gobierno, devolviendo al país su independencia institucional.

25 de agosto de 1838 – Restauración del nombre “El Peruano” tras retorno del poder peruano

Tras la disolución de la Confederación, el diario oficial recuperó el nombre “El Peruano”, símbolo de unidad nacional y reafirmación del poder republicano (BNP)

El 25 de agosto de 1838, coincidiendo con la entrada del Ejército Restaurador a Lima, el periódico oficial retoma su denominación original, El Peruano, en un gesto nacionalista tras años de alteraciones en su nombre por motivos políticos.

Esta restauración ocurre cuando el gobierno provisorio de Agustín Gamarra impulsa la reorganización del Estado peruano, marcando un período de recuperación institucional y consolidación del poder tras la Confederación Perú-Boliviana.

El diario oficial reafirmó así su rol como órgano de comunicación del Estado, vinculando simbólicamente el nombre bolivariano con la restauración del gobierno republicano.

25 de agosto de 1902 – Nacimiento del maestro Lucho de la Cuba en Arequipa

Lucho de la Cuba impulsó la música criolla desde la radio y los escenarios. Fue pionero en fusionar ritmos tradicionales con piano y dejó una huella indeleble. (Ministerio de Cultura)

Luis de la Cuba nació el 25 de agosto de 1902 en Arequipa y se convirtió en un influyente músico, compositor y pianista peruano. Formó parte del trío Los Criollos, ganadores de un concurso en 1930 que contribuyó a difundir la música criolla entre la sociedad de su época.

En 1938 ingresó a Radio Nacional, donde acompañó en piano a figuras destacadas del criollismo. Fue pionero al incorporar el piano en ritmos tradicionales como la marinera, vals y tondero.

Produjo para el sello Virrey la colección celebratoria “50 Años de Música Criolla 1914-1964”. Falleció en Lima en noviembre de 1967.

25 de agosto de 1923 – Nacimiento del emblemático cantautor criollo Luis Abanto Morales

Luis Abanto Morales se convirtió en un referente del criollismo peruano. Su legado musical, encabezado por “Cholo soy”, aún emociona a generaciones enteras. (Andina)

Luis Abanto Morales nació el 25 de agosto de 1923 en Trujillo. Inició su carrera tras ganar el concurso “La canción de los barrios” en 1942.

Se destacó por sus composiciones de música criolla con temática provincial y andina, siendo “Cholo soy” la más emblemática.

También es autor de “Cielo Serrano”, “La Pitita”, “Quiéreme” y “El Provincial”, entre otras. Fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de América por la OEA. Abanto Morales falleció en Lima en 2017 a los 93 años, dejando un legado imborrable en la música nacional.

25 de agosto de 1930 — Luis Miguel Sánchez Cerro entra triunfalmente a Lima tras el golpe de Estado<b> </b>

Sánchez Cerro llegó a Lima en 1930 tras un golpe exitoso. Derrocó a Leguía, instauró una Junta Militar y asumió la presidencia, marcando un giro drástico en la política peruana. (BNP)

El 25 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro aterrizó en Lima tras liderar un golpe desde Arequipa que derrocó a Augusto B. Leguía.

Su llegada fue celebrada por multitudes que rechazaban el prolongado régimen leguiísta. En apenas dos días, logró consolidar su poder al formar una Junta Militar de Gobierno.

Este gobierno tomó el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante un decreto, nombrando a Sánchez Cerro presidente y presidente del Consejo de Ministros. Además, implementó medidas radicales como la disolución del Oncenio, la creación de un tribunal para juzgar a corruptos y la liberación de exiliados.

25 de agosto de 2001 – Fallecimiento del pionero Ronaldo Campos de la Colina, fundador de Perú Negro

Ronaldo Campos murió en 2001 dejando un legado invaluable. Con Perú Negro impulsó la proyección global de la música y danza afroperuanas, consolidando su herencia cultural. (Cañete 16)

Ronaldo Campos de la Colina falleció el 25 de agosto de 2001. Nacido en San Luis de Cañete en 1927, se destacó como cajoneador y zapateador afroperuano.

A principios de su vida artística, formó parte de diversas agrupaciones culturales en Lima y, en 1969, fundó la prestigiosa agrupación Perú Negro, dedicada a preservar la música y danza afroperuana.

Bajo su dirección, el grupo ganó reconocimiento internacional, consolidándose como referente cultural. Hasta su muerte por infarto, Campos lideró intensamente el rescate de ritmos ancestrales y la difusión de su herencia musical en el Perú y el extranjero.

25 de agosto - Día del Peluquero y el estilista

Cada 25 de agosto, el Perú celebra el Día del Peluquero, reconociendo su rol como transformadores de imagen, impulsores de autoestima y generadores de empleo en la sociedad. (Pepe León Estilista)

Cada 25 de agosto, el Perú celebra el Día del Peluquero, una fecha elegida en honor al rey Luis IX de Francia, fallecido ese día en 1270, cuando los plebeyos asumían el cuidado de las pelucas de la nobleza.

Esta jornada destaca la evolución de la peluquería en el país, desde establecimientos modestos hasta salones modernos y tecnificados. La profesión ha avanzado mediante la creación de academias especializadas, el uso de técnicas contemporáneas y la consolidación de peluquerías integrales.

Los peluqueros no solo embellecen, sino que también elevan el autoestima y contribuyen al desarrollo económico local, al generar empleo y ser agentes de transformación social.