¿Comprar o construir? Experto en finanzas explica qué opción es más rentable al momento de adquirir tu primera vivienda

El experto recomendó a los interesados evaluar no solo el costo inicial, sino también gastos a largo plazo como mantenimiento y registros legales

Conoce si es más rentable comprar o construir tu primera vivienda. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los temas centrales para miles de peruanos, especialmente en un contexto de alta demanda y precios en constante variación. En entrevista para RPP, el docente de finanzas de la Universidad ESAN, Mario Vergara, ofreció recomendaciones clave para quienes aún no deciden si es mejor comprar una casa ya hecha o construirla desde cero.

Según explicó, la decisión debe basarse principalmente en la capacidad financiera de cada persona o familia, así como en la proyección de gastos a largo plazo.

“Hay que evaluar el beneficio de construir tu propia casa. Primero tienes que tener el terreno, luego el presupuesto de cuánto es lo que tú requieres para poder construir una casa”, sostuvo el especialista para el citado medio.

Especialista en finanzas explica si es más recomendable comprar o construir una vivienda. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Demanda creciente de viviendas pequeñas

El especialista advirtió que en la actualidad existe una creciente demanda de casas pequeñas, con un área de entre 30 y 40 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 30 % en comparación con el año pasado.

Este fenómeno responde a varios factores, entre ellos el aumento de precios de los terrenos en zonas céntricas y la preferencia de los compradores jóvenes por espacios más compactos, prácticos y accesibles. Vergara resaltó que uno de los principales atractivos de la construcción propia es la posibilidad de personalizar el diseño de la vivienda según las necesidades del propietario.

'Mira a quién le compra' es la plataforma de Indecopi para que los usuarios puedan estar enterados si las empresas y personas a las que le comprar sus departamentos tienen alguna sanción por la entidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Gob.pe

Costos de construir frente a comprar

Vergara precisó que, construir una casa de 100 metros cuadrados tiene un costo aproximado de S/180 mil, lo que no incluye el valor del terreno. Este monto abarca materiales, mano de obra y acabados.

En contraste, los precios de compra de una vivienda son significativamente más elevados, y oscilan entre los S/230.000 y S/800.000, dependiendo de la ubicación. En ese sentido, construir puede representar un ahorro significativo, aunque también implica mayor planificación y tiempo de ejecución.

Construir una vivienda es más rentable que comprarla, según especialista en finanzas. (Foto: Agencia Andina)

Diferencias por zonas de Lima

El experto explicó que los precios varían considerablemente según el distrito. Por ejemplo:

  • Barranco, Miraflores y San Isidro: superan los S/ 9.000 por metro cuadrado, convirtiéndose en los más caros de la capital.
  • San Martín de Porres y Carabayllo: rondan los S/ 3.000 por metro cuadrado, siendo opciones más asequibles para quienes buscan alternativas económicas.

Vergara insistió en que estos factores deben analizarse con detenimiento, ya que no solo se trata de evaluar el precio inicial, sino también la revalorización futura de la propiedad y los servicios cercanos.

El Senamhi pronostica una jornada sin lluvias con temperaturas entre 16 °C y 20 °C, ideal para actividades al aire libre, mientras la ciudad gozará de 11 horas y 35 minutos de luz solar (Infobae)

Opciones de financiamiento

En su entrevista para RPP, el docente de finanzas también se refirió a las alternativas de financiamiento disponibles. Recomendó ahorrar para la cuota inicial, que suele oscilar entre el 10 % y 20 % del costo total de la vivienda.

Además, destacó los beneficios del programa Mi Vivienda, que permite acceder a un financiamiento con una cuota mínima de 7.5 % y otorga un bono del buen pagador de hasta S/ 27.000. Según precisó, los montos de las viviendas bajo este esquema pueden variar entre S/ 30.000 y S/ 230.000, dependiendo de la zona y de las entidades financieras afiliadas.

El Ministerio de Vivienda considerado aumentar el monto del Bono Familiar Habitacional en algunas regiones del Perú | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Aspectos legales y mantenimiento

Vergara recomendó prestar especial atención a la inscripción de la propiedad o el terreno en registros públicos, ya que esta medida reduce el riesgo de problemas legales en el futuro. Asimismo, advirtió que deben considerarse los costos de mantenimiento, que pueden ser distintos entre una vivienda nueva y una antigua, lo que impactará en los gastos recurrentes de las familias.

Por otro lado, el experto subrayó que quienes piensan adquirir su primera vivienda deben hacerlo con una visión estratégica. “Debes tener un ahorro suficiente como para poder adquirir una propiedad. Primero es adquirir la propiedad donde vas a vivir y otra es adquirir una adicional para poder venderla a futuro”, comentó para RPP.

El precio de viviendas ha caído en algunos distritos de Lima, según detalla ASEI. ¿Por qué, a pesar de que el metro cuadrados subió, el costo de venta de departamentos es ahora menos? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

De esta manera, Vergara recalcó la importancia de consolidar primero una vivienda propia antes de pensar en inversiones inmobiliarias adicionales.

