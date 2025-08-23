Perú

Alcalde de Miraflores sobre la ciclovía para caminar del Puente de la Paz: “Los ciclistas están sumamente contentos”

Carlos Canales intentó justificar la decisión por la que se obliga a los ciclistas bajarse de la bicicleta para cruzar por el puente

El Puente de la Paz, inaugurado recientemente como parte del Corredor Turístico que une Miraflores con Barranco, no tardó en generar controversia. A solo días de su apertura, ciclistas y vecinos expresaron su descontento por una disposición municipal que obliga a los usuarios de bicicleta a bajarse y cruzar a pie, a pesar de que el viaducto cuenta con una ciclovía claramente señalizada y separada del tránsito peatonal.

En la entrada del puente se instaló un letrero con la orden de descender de la bicicleta. Incluso, personal de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores vigila que se cumpla la medida. Esta situación generó desconcierto, pues para los ciclistas la infraestructura fue diseñada precisamente para facilitar la movilidad sostenible y no para restringirla.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, defendió la medida asegurando que responde a criterios de seguridad, y pese al recorrido que deben hacer a pie, los ciclistas están felices.

Polémica en Miraflores: ciclistas cuestionan restricciones en el Puente de la Paz
“Yo te puedo decir que los ciclistas, la mayoría de ellos, están sumamente contentos. Porque tenían que ir hacia la parte de Reducto, donde tenían la posibilidad de ser atropellados por los vehículos, como ha sucedido en varias oportunidades. Tampoco te quita mucho tiempo”, declaró en RPP.

El burgomaestre señaló que la restricción es temporal, dado que la obra se encuentra en una etapa de “marcha blanca”. La municipalidad evaluará en los próximos días el comportamiento de la afluencia peatonal. “Tenemos que aprender a ir por los espacios recurrentes. Cuando hay niños, cuando hay personas, un señor hasta con un gallo fue al puente, personas con mascotas, personas en silla de ruedas. Cuando tú ves un volumen de gente, obviamente, si tú utilizas la ciclovía y pedaleas y vas a una velocidad excesiva, puede haber un accidente”, sostuvo.

Carlos Canales defiende restricción en el Puente La Paz y anuncia que es temporal. Foto: captura Panamericana

Sin embargo, la postura de la comuna deja más preguntas que certezas. Canales afirmó que los ciclistas sí podrán cruzar montados, siempre y cuando el puente no registre un alto tránsito de peatones. La aclaración resultó confusa para los usuarios, considerando que los carriles para bicicletas y peatones están claramente delimitados.

“Lo que hemos hecho es, en esta marcha blanca, modular los espacios. Obviamente, cuando no hay un volumen de gente importante, tú vas a poder ir y transitar sin ningún problema”, puntualizó.

Polémica en el Puente la Paz: ciclistas deben ir caminando por la ciclovía

Los reclamos de los ciclistas

“Es la primera ciclovía para caminar. Es la primera ciclovía en la que se camina”, señaló un ciclista, visiblemente molesto, mientras avanzaba a pie sobre el Puente de La Paz.

El conductor cuestionó la disposición de la Municipalidad de Miraflores, que argumenta razones de seguridad para imponer esta medida.

Ciclista camina en el puente de La Paz

“Está señalizada, ¿qué accidentes debería haber? Por eso digo, ciclovía peatonal. No estoy de acuerdo para nada con el puente”, agregó.

La obra, ejecutada por la gestión del alcalde Carlos Canales, continúa generando controversia y descontento. A las quejas de los vecinos de Miraflores y Barranco por la intensidad de las luces, ahora se suma el malestar de los ciclistas, sorprendidos por la orden de descender de sus bicicletas y cruzar caminando por una vía diseñada, en teoría, para circular sobre dos ruedas.

