Reniec realizó simulacro del cierre del padrón electoral: más de 27 millones de peruanos votarían en 2026

La autoridad de identificación ejecutó en el norte del país un ensayo clave para el cierre del listado electoral, donde la jefa de la entidad enfatizó la urgencia de renovar documentos antes de la próxima cita democrática

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Carmen Velarde, jefa de Reniec, explicó que la entidad superó pruebas de ciberseguridad con apoyo del BID y una empresa israelí| Canal N

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) efectuó el viernes 22 de agosto el V Simulacro de Cierre del Padrón Electoral en Piura, una acción clave de cara a los comicios generales de 2026, donde se estima que más de 27 millones de peruanos podrían acudir a las urnas. La jornada incluyó la verificación de sistemas informáticos y medidas orientadas a fortalecer la protección y actualización de los datos electorales.

Avances tecnológicos y coordinación interinstitucional

Carmen Velarde, jefa nacional de Reniec, explicó durante la actividad que la institución implementó importantes mejoras de seguridad en sus plataformas. “Hemos pasado varios sistemas de ‘ethical hacking’. Gracias a la ayuda del BID, pudimos contratar una empresa israelí y, con ello, mejorar las alertas de seguridad de la información”, dijo Velarde, en declaraciones recogidas por Canal N. Según sostuvo la funcionaria, estos procesos buscan prevenir vulnerabilidades ante amenazas informáticas externas, especialmente en etapas sensibles del cronograma electoral.

Consulta y actualiza tus datos del padrón electoral a través de la plataforma oficial del Reniec. (Andina)

La funcionaria resaltó la importancia de la coordinación permanente entre los organismos responsables del proceso. Desde que inicia una etapa electoral, existe un comité de coordinación que reúne a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Reniec. Velarde indicó que las relaciones interinstitucionales se mantienen en buen nivel y que cada entidad desarrolla tareas complementarias: “ONPE ya está trabajando en el voto digital, que es la parte que a ellos les compete. Nosotros, para apoyarles, estamos dando el DNI electrónico, que es el que ellos estarán utilizando en su sistema para un voto digital”, manifestó la titular de Reniec durante la entrevista divulgada por Diario Correo.

Llamado a actualizar datos y próximo proceso electoral

De cara a los comicios presidenciales, de congresistas, senadores y presidentes regionales previstos para 2026, Reniec reiteró la necesidad de que la ciudadanía actualice a tiempo su información personal. Carmen Velarde enfatizó: “Actualizar, por favor, su documento de identidad. Tengan ustedes un DNI ya vigente, no caduco. Colocar bien el domicilio. Si eres mayor de edad y aún mantienes el DNI de menor, actualízalo”. Además, recordó que notificar el fallecimiento de familiares es fundamental para depurar correctamente el padrón electoral. De acuerdo con cifras divulgadas por Diario Correo, solo en la región Junín más de 72.000 ciudadanos deben renovar su DNI antes del 14 de octubre para aparecer en el padrón definitivo.

Hasta el 4 de marzo de este año, 107.165 electores peruanos aún no habían renovado su DNI de menores de edad para las elecciones de 2026.

El llamado adquiere relevancia ante el volumen de electores previsto. Más de 27 millones de peruanos figuran habilitados para sufragar en la próxima elección, según estimaciones oficiales presentadas por Reniec y referidas por Diario Correo. Los trámites de actualización y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) impactan directamente en la conformación del padrón, instrumento esencial para validar la participación ciudadana y definir los colegios de votación.

Seguridad informática y transparencia electoral

La actualización tecnológica aplicada al registro civil y al padrón electoral recibe el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió parte de las nuevas estrategias de ciberseguridad. Reniec precisó que estos mecanismos permiten identificar intentos de acceso no autorizado y corregir posibles anomalías, lo que refuerza la confianza pública en la integridad del proceso. A su vez, el desarrollo y promoción del DNI electrónico busca garantizar una transición segura hacia modelos de sufragio digital, opción que ONPE prueba de forma gradual en coordinación con otras entidades.

Durante la jornada en Piura, las autoridades reiteraron que la eficiencia del proceso electoral depende, no solo de sistemas robustos, sino también de la colaboración de la ciudadanía. La actualización de los datos individuales, la inscripción oportuna de defunciones y la renovación del DNI constituyen pasos decisivos para asegurar la transparencia y exactitud del padrón, de cara a unas elecciones con amplia participación nacional.

