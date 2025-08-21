Perú

DNI electrónico gratis para este 24 de agosto: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

La campaña permite tramitar sin costo la renovación, la rectificación de datos y actualización de fotos. La inciativa busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos

Por Alejandro Aguilar

Esta campaña permite actualizar información
Esta campaña permite actualizar información personal de forma rápida y segura - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Pucusana anunció que este viernes 24 de agosto se desarrollará una campaña gratuita de trámite de DNI electrónico desde las 9 de la mañana en la plaza de Armas Miguel Grau Seminario, con el objetivo de reducir la brecha de identificación entre los habitantes del distrito.

La jornada buscará facilitar a residentes el acceso a este documento oficial, indispensable para diferentes gestiones en el ámbito público y privado.

De acuerdo con lo informado por la administración local, la campaña de DNI gratis estará dirigida exclusivamente a personas que acrediten residencia dentro del ámbito jurisdiccional de Pucusana.

Los organizadores subrayaron que los cupos serán limitados, motivo por el cual se recomienda a la población asistir con anticipación para asegurar su participación. Quienes asistan tendrán acceso a tres trámites principales, fundamentales para mantener actualizada la información en su documento de identidad electrónico.

Los ciudadanos pueden acceder a
Los ciudadanos pueden acceder a estos trámites sin costo - Créditos: Municipalidad de Pucusana.

¿Qué servicios están disponibles?

  • Renovación de DNI: Destinado a quienes tengan el documento próximo a vencer o ya caducado. El procedimiento permite la obtención de un nuevo ejemplar con vigor pleno y actualizado, contribuyendo al acceso a servicios esenciales y la expedición de actos notariales o bancarios.
  • Rectificación de datos: Ofrece a los ciudadanos la posibilidad de corregir errores en sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio u otros campos que figuren en el registro. Este proceso es clave para evitar inconvenientes en trámites oficiales y asegurar consistencia documental.
  • Actualización de fotos: Permite cambiar la imagen del titular en el DNI, una acción necesaria para niños, adolescentes o adultos cuya apariencia física haya variado respecto al registro anterior. Disponer de una foto actual ayuda a evitar complicaciones en instancias que exigen la verificación de identidad.
La campaña de DNI electrónico
La campaña de DNI electrónico permite facilitar el acceso a servicios digitales y trámites en línea - Créditos: Andina.

Durante esta jornada también se realizará la entrega de DNI gestionados durante campañas anteriores, lo que agiliza la recepción de los documentos pendientes para quienes completaron el trámite previamente.

La municipalidad informó que para consultas adicionales sobre los requisitos o el proceso de cada gestión, las personas pueden comunicarse con la Subgerencia de Salud y Sanidad al teléfono (01) 2137296, anexo 1035. El equipo encargado atenderá dudas sobre documentación a presentar y detalles logísticos de la campaña.

¿Cuáles son los beneficios de usar DNI electrónico?

  • Permite acceder a trámites digitales con mayor rapidez y seguridad gracias a su tecnología avanzada.
  • Incluye un chip con información personal cifrada, lo que protege datos sensibles y reduce el riesgo de suplantaciones.
  • Facilita la firma electrónica, válida legalmente en procesos y documentos que exigen autenticidad.
  • Otorga acceso a servicios públicos y privados en línea, evitando desplazamientos y filas en oficinas.
  • Favorece la actualización inmediata de datos, ya que las modificaciones se reflejan en el sistema en tiempo real.
  • Permite la verificación de identidad en medios electrónicos, agilizando procesos bancarios, notariales y de salud.
  • Fomenta la inclusión digital y moderniza la relación entre el ciudadano y el Estado.
  • Reduce el uso de documentos físicos en gestiones habituales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y una administración documental más eficiente.

