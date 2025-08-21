Perú

Cine en Perú: ¿cómo está la industria y qué necesitan los futuros profesionales?

Los futuros cineastas no solo deben saber contar historias, sino también entender cómo llevarlas al público en un entorno hiperconectado

Por Patricia Sánchez Urrego

Guardar
Las producciones nacionales atraen a
Las producciones nacionales atraen a miles de espectadores y superan a estrenos internacionales, llevando al cine peruano a nuevas alturas. Foto: El Búho

El cine peruano no solo está vivo, está en pleno auge. En el año 2024, se estrenaron 87 largometrajes nacionales, superando por tercer año consecutivo la cifra anterior. Casi la mitad fueron documentales, un género que ha encontrado su lugar no solo en salas comerciales, sino también en festivales, plataformas digitales y espacios alternativos. Por primera vez, Perú tuvo presencia oficial en el Marché du Film del Festival de Cannes, gracias a la estrategia Film in Perú de PROMPERÚ, posicionando al país como un escenario natural para historias globales. Además, un estudio de PwC proyecta que, para el 2025, el mercado cinematográfico peruano generará cerca de 200 millones de dólares.

Esto demuestra que el cine no solo es arte, sino también es una industria en crecimiento con impacto económico, cultural y turístico. Sin embargo, este crecimiento exige una pregunta urgente: ¿estamos formando a los profesionales que esta nueva era del cine necesita?

En Latinoamérica, países como México, Colombia y Argentina han consolidado sólidas industrias audiovisuales. Perú, pese a avances importantes, enfrenta desafíos: falta de financiamiento sostenido, limitada presencia internacional fuera de festivales y una desconexión entre formación académica y necesidades del sector. Según la Asociación Nacional de Salas Cinematográficas, el cine peruano representa casi el 8 % de la taquilla, una cifra destacable en la región que evidencia interés local, pero también una alta dependencia del cine extranjero.

En ese sentido, los futuros cineastas no solo deben saber contar historias, sino también entender cómo llevarlas al público en un entorno hiperconectado. Para ello, es necesario que cuenten con competencias técnicas, aprovechando las tecnologías digitales, pero también tener visión estratégica, pensamiento crítico y habilidades de comunicación efectiva. Deben aprender a posicionar un proyecto, a gestionar audiencias en redes, a diseñar campañas de lanzamiento y a trabajar en entornos colaborativos, digitales y multiculturales. Precisamente, las habilidades que les enseñamos a desarrollar en la universidad, puesto que la innovación en el cine ya no es solo estética o narrativa: es también de modelo, de distribución y de sostenibilidad.

Hoy, la tecnología juega un papel clave para democratizar el acceso a la creación cinematográfica. Herramientas de edición en la nube, cámaras de alto rendimiento a precios accesibles, inteligencia artificial para corrección de color o diseño de sonido, y plataformas de distribución global permiten producir con calidad sin necesidad de grandes inversiones. Esto elimina brechas históricas y abre oportunidades para cineastas de regiones alejadas de Lima, o con menos recursos, pero con historias poderosas que contar. El reto ahora no es solo tener una buena idea, sino saber aprovechar estas herramientas para escalarla.

La formación audiovisual debe ir más allá del dominio técnico: debe incluir estrategia, emprendimiento y sensibilidad cultural. Hoy, el storytelling con propósito cobra fuerza. Ejemplos como Yana-Wara, filmada en quechua y aymara, o Kinra, premiada en Mar del Plata, destacan no solo por su calidad, sino por su conexión con identidades profundas que llegan a escenarios internacionales.

En mi experiencia, vincular academia e industria es clave. Por eso, iniciativas como apoyar la realización de películas desde las aulas, como UCAL lo ha hecho con el prestigioso director Luis Llosa, o pasantías en medios de comunicación permiten que los estudiantes vivan procesos reales, exigentes y transformadores directamente vinculados a la industria.

El futuro del cine peruano y la industria audiovisual, no depende solo de talento, sino de profesionales preparados para un entorno cambiante. Y si queremos que nuestras historias trasciendan fronteras, necesitamos formar cineastas que no solo vean por el visor, sino que también lean el mundo.

Temas Relacionados

Cine peruanoLargometrajesperu-noticiasOpinión

Últimas Noticias

Inseguridad alimentaria en América Latina: el espejo de nuestras desigualdades

La inseguridad alimentaria no es solo un problema de acceso a alimentos, sino el reflejo de un modelo de desarrollo que ha fallado en convertir los recursos de la región en derechos efectivos para sus pueblos

Inseguridad alimentaria en América Latina:

Retos de la formación inicial docente en un país complejo y diverso

Los jóvenes que se forman para ser docentes tienen en sus manos una tarea muy compleja

Retos de la formación inicial

Cienciano se derrumba tras eliminación de Copa Sudamericana 2025: una salida sorpresiva y la desilusión de los pilares

El cuadro ‘imperial’ echó por tierra la magnífica campaña de Fase de Grupos siendo eliminado, en octavos de final, por el Club Bolívar (4-0)

Cienciano se derrumba tras eliminación

Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal tv online por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El cuadro ‘crema’ intentará mejorar la imagen de la ida y ofrecer un rendimiento acorde a la cita internacional contra el ‘verdao’. Conoce cómo seguir el compromiso

Dónde ver Universitario vs Palmeiras

Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle matrimonio’ a Gabriela Serpa en vivo: ella aceptó emocionada

“Anhelo estar a tu lado”. El cómico selló su propuesta con un anillo y palabras emotivas que dejaron a más de uno conmovido frente a cámaras

Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un choque complicó el tránsito

Un choque complicó el tránsito en Panamericana: hay dos heridos y una caja sospechosa bajo investigación

Vuelven las lluvias pero con una pronta salida del sol: cómo estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en CABA, en agosto 2025

Según un estudio, en 2025 creció 10% la cantidad de franquicias en Argentina y ya hay casi 60.000 puntos de venta

En sólo seis meses, creció 27% la cantidad de personas que duermen de calle en CABA

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay prevé cobrar IVA a

Uruguay prevé cobrar IVA a compras hechas en la plataforma china TEMU

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

TELESHOW
La China Suárez recibió un

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini