Perú

¿Pueden vaciar tus cuentas del banco con solo una llamada? SBS responde a la nueva alerta de fraudes telefónicos

La SBS admitió que los delincuentes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para acceder a dispositivos móviles y cuentas bancarias. Sin embargo, ¿es posible perderlo todo con una llamada?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Las claves para no caer
Las claves para no caer en estafas bancarias por teléfono, explicadas por la autoridad.

Un reciente reportaje de Cuarto Poder ha encendido las alarmas sobre supuestos robos masivos de dinero desde cuentas bancarias tras simples llamadas telefónicas. Según los casos difundidos, los supuestos operadores de empresas conocidas contactan a las víctimas, toman control de sus celulares y retiran sumas de varios miles soles. El informe plantea que los delincuentes emplean software malicioso, suplantan números y logran distraer a usuarios hasta el punto de tomar control remoto de sus equipos y ejecutar transferencias o compras.

Sin embargo, la idea de que una llamada basta para vaciarte la cuenta no es tan sencilla como se presenta. Infobae Perú consultó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que desmintió varias afirmaciones que circulan en redes sociales y medios.

Llamadas falsas y robo de cuentas: esto dice la SBS sobre la verdadera amenaza

La SBS indica con claridad que con solo recibir una llamada telefónica no se puede hackear ni intervenir un smartphone. La llamada puede ser el primer paso de una estafa, pero nunca la única acción. El verdadero riesgo aparece cuando, por manipulación y engaño, la persona termina instalando un software malicioso en su teléfono móvil, generalmente tras dar clic en un enlace o descargar una aplicación sugerida por el delincuente durante la llamada.

Un ejemplo es el caso de una víctima presentada en el reportaje, a quien le pidieron durante la comunicación que instalara un aplicativo desde Playstore y proporcionara su correo electrónico y DNI.

Fraude telefónico: mitos y verdades
Fraude telefónico: mitos y verdades sobre el acceso a tus cuentas bancarias. Créditos: SBS

Tras este paso, perdió el control de su equipo, no pudo cortar la llamada ni manipular la pantalla. Aquí es donde entra otro elemento: los delincuentes oscurecen la pantalla para que la persona, sin saberlo, desbloquee el dispositivo con su huella digital, permitiendo el acceso total al sistema.

Cuando esto ocurre, los atacantes ya cuentan con datos esenciales del usuario: correo electrónico, DNI, número telefónico y control remoto del dispositivo. Además, tienen acceso a las contraseñas de un solo uso (OTP) que se envían por correo, SMS o aplicaciones del banco, lo que les da luz verde para realizar operaciones fraudulentas.

¿Solo una llamada puede instalar un software malicioso?

La SBS es enfática: no existe posibilidad técnica de que solo una llamada instale o active un programa malicioso en tu teléfono. Para que esto ocurra, es indispensable que el usuario realice una acción intencionada o accidental, como descargar una aplicación o dar clic en un enlace malicioso.

El famoso “spoofing” o enmascaramiento de llamadas es una técnica para engañar a la víctima haciéndole creer que recibe una llamada de su banco o una institución de confianza, cuando en realidad es el delincuente quien se comunica. Así, las personas bajan la guardia y son más propensas a seguir instrucciones peligrosas.

El “spoofing” o enmascaramiento de
El “spoofing” o enmascaramiento de llamadas es una técnica para engañar a la víctima haciéndole creer que recibe una llamada de su banco.

SBS: recomendaciones prácticas para proteger tus cuentas

De esta manera, la superintendencia zanja que no pueden vaciar tu cuenta bancaria solo con una llamada.

  • Desconfía de cualquier llamada, aunque parezca ser de tu banco. Las entidades financieras no solicitan claves, contraseñas ni códigos completos por teléfono.
  • Si dudas, cuelga la llamada y contacta por ti mismo al número oficial de la entidad.
  • No compartas información personal ni sigas enlaces o descargues aplicaciones que te envían desconocidos o supuestas entidades.
  • No accedas a instalar aplicaciones sugeridas en llamadas o mensajes inesperados.
  • Ante la duda o si crees haber caído en una estafa, comunícate de inmediato con tu banco y reporta la situación.

Con todo, el peligro real surge si, por manipulación, instalas aplicaciones o entregas datos sensibles a personas no autorizadas. La mejor defensa es la prevención y la cautela al recibir cualquier comunicación inesperada.

Temas Relacionados

SBSllamadas telefonicasfraudecuentas bancariasrobo por llamadasestafasbancosperu-economia

Últimas Noticias

Ignacio Buse vs Ben Shelton: día, hora y canal del debut del peruano en el cuadro principal del US Open ante el sexto del mundo

El peruano ya conoce rival para su estreno en el último Grand Slam de la temporada. El sorteo lo emparejó con uno de los locales y favoritos a competir por el título

Ignacio Buse vs Ben Shelton:

“Peruanas Haciendo Ciencia”: un recorrido digital que celebra a 13 investigadoras peruanas y su impacto histórico

La muestra combina historia, imágenes y recursos pedagógicos para acercar al público al legado de las mujeres peruanas en la ciencia, en un país donde solo el 34% de los investigadores son mujeres

“Peruanas Haciendo Ciencia”: un recorrido

Indecopi investiga a Oncosalud por publicidad de su plan Oncoplus: multas superarían los S/3 millones

La empresa del Grupo Auna podría enfrentar un proceso sancionador que la exponga a pagar hasta 700 UIT. Ya registra casi S/900 mil en multas impuestas por Susalud, de las cuales solo pagó S/37 mil

Indecopi investiga a Oncosalud por

Caen delincuentes que se hacían pasar por personal de Sedapal para asaltar casa de adultos mayores en SJL

En poder de los delincuentes se halló dinero en efectivo, joyas y un vehículo utilizado para cometer los atracos

Caen delincuentes que se hacían

Erick Noriega sorprendió al hablar un portugués perfecto y reveló charla clave con Hernán Barcos para fichar por Gremio

El exfutbolista de Alianza Lima lució su dominio del idioma durante su presentación como nuevo refuerzo del club de Porto Alegre. Por otro lado, su debut en Brasil podría darse este fin de semana

Erick Noriega sorprendió al hablar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explotó una supernova y los

Explotó una supernova y los astrónomos observaron la estrella “despojada hasta los huesos”

Cayó el segundo sospechoso por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania afronta una tarea monumental:

Ucrania afronta una tarea monumental: identificar a más seis mil cadáveres que entregó Rusia

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

TELESHOW
El encuentro de Sofía Gonet

El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”