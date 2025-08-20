MTC reconoce diálogo incompleto con gremios y resta importancia al paro de transportistas en Lima y Callao: “La mesa sigue abierta”

El MTC de Perú descarta impacto significativo del paro de transportistas en Lima y Callao. ¿Pararán los 'Chinos'?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoció que no logró convocar a todos los gremios de transportistas en la nueva mesa técnica creada para abordar los problemas del sector en Lima y Callao, aunque aseguró que el paro programado para este jueves 21 de agosto no tendría efectos importantes en el servicio.

La confirmación ocurre en un contexto de tensión: el martes 20 de agosto se publicó la Resolución Ministerial N° 567-2025-MTC/01, mediante la cual el gobierno creó un Grupo de Trabajo para atender la problemática del transporte urbano en Lima y Callao. La medida busca dar una respuesta institucional a las demandas de los gremios y abrir un canal formal de diálogo, justo un día antes del paro convocado por algunos sectores.

MTC confía en continuidad del transporte pese a paro anunciado

En conversación con Infobae Perú, Alberto Rojas Cortegana, jefe de Gabinete de Asesores del MTC, explicó que la instalación de la mesa técnica es un esfuerzo por atender reclamos históricos del sistema de transporte metropolitano, entre ellos la inseguridad, las condiciones laborales y la regularización de sanciones.

“Distintos gremios de transportistas urbanos participaron ayer en una reunión liderada por el ministro. Abordamos aspectos como la mejora del reglamento nacional de vehículos, la demanda de conductores y el programa de regularización de sanciones”, detalló. Además, señaló que el MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) liderarán el espacio junto a los gremios convocados para articular medidas que aborden las necesidades del sector.

Entre las agrupaciones que respondieron al llamado destaca la Coordinadora de Transporte Urbano del Inicallao, la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú, la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (EMUS), la Cámara de Transporte Urbano (CTU), la Confederación Nacional de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (CONEXA) y la Asociación de Empresas de Transporte Pesado de Carga de Callao (SETRACA), entre otros.

El MTC mantiene abierta la convocatoria a gremios ausentes para integrar la mesa técnica.

Gobierno peruano descarta impacto del paro de transportistas en Lima y Callao

Rojas hizo hincapié en que la convocatoria permanece abierta: “No hemos excluido a nadie. La mesa fue creada precisamente para sumar a todos los gremios del transporte urbano”. El funcionario evitó precisar cuáles agrupaciones no acudieron, pero subrayó que “los que no se incorporaron en las reuniones iniciales podrán hacerlo en la mesa técnica”.

Sobre el impacto esperado del paro de este jueves, Rojas aclaró que los gremios formales asistentes han decidido no acatar la medida. “Los gremios formales han anunciado que no van a acatar el paro y van a promover el diálogo”, indicó, al tiempo que instó nuevamente a los sectores ausentes a integrarse al proceso institucional. “Esperamos que la paralización no tenga un impacto significativo, porque la mayor parte de los operadores urbanos mantendrá sus operaciones”.

La inseguridad y las extorsiones figuran entre los principales reclamos del sector transporte.

MTC mantiene abierta la convocatoria a gremios ausentes en mesa técnica

El conflicto actual gira en torno a demandas como la inseguridad y las extorsiones sufridas por los conductores, además de las condiciones normativas del sector.

Aunque reconoció que la seguridad ciudadana recae en otras instancias, Rojas expresó la disposición del MTC para coordinar acciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú con el objetivo de fortalecer el monitoreo en paraderos y avanzar en la lucha contra la informalidad.

Consultado por el rol de los denominados “Chinos” y otras agrupaciones, Rojas reiteró: “Convocamos a todos los gremios para que puedan incorporarse a esta mesa técnica, que en principio será de naturaleza transitoria”.