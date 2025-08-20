La incómoda reacción de Carlos Orozco cuando fue evidenciado en lista de cotización de influencer del INEI | YOUTUBE

El universo influencer peruano vivió un episodio inesperado en plena transmisión en vivo, luego de que Carlos Orozco, conductor de La Roro Network, se enteró en directo que la lista sobre los cotizados pagos del INEI por campañas del censo ya había sido filtrada públicamente por su excompañero Paolo Benza. El suceso descolocó por completo a Orozco, quien planeaba jugar al misterio y guardar la exclusiva, pero terminó enfrentando risas incómodas y reacciones inesperadas.

¿Quién filtró la exclusiva? La jugada sorpresa que encendió la transmisión

La mañana del 19 de agosto, Paolo Benza, conocido analista digital y exintegrante de La Roro Network, sorprendió a todos cuando publicó en X una lista con las supuestas cotizaciones que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) habría contemplado para su esperada campaña del Censo Nacional 2025.

En ese documento aparecían nombres de peso como El Chico de las Noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello, además de los propios programas de streaming La Roro Network y A Presión Radio. Los montos llegaban hasta S/30 000 por video en TikTok y entre S/44 000 y S/82 000 para los espacios publicitarios de grandes plataformas digitales.

Lista de cotización de influencer del INEI

La escena que atrapó la atención de la audiencia sucedió cuando la noticia cayó como un baldazo en la transmisión de La Roro Network. Orozco, acompañado por Macla Yamada y Daniela Marquina, manejaba un tono entre juguetón y misterioso, asegurando que tenía información exclusiva, pero sin mostrarla aún en pantalla.

Todo cambió en segundos cuando Macla, móvil en mano, soltó en voz alta: “Te acuerdas cuando Paolo Benza era una buena persona y nos quería y nos amaba. Ahora están poniendo gente, dejen de ver OUKE que ya Paolo Benza lo acaba de colgar en X”.

La incómoda reacción de Carlos Orozco cuando fue evidenciado en lista de cotización de influencer del INEI

Risas nerviosas, caras largas y la lista que nadie pudo esquivar

El impacto de la revelación se reflejó al instante. Las cámaras captaron la evidente incomodidad de Carlos Orozco, quien se escudó en una risa forzada antes de exclamar: “Paolo Benza te pasaste“.

Pese a la broma, la sensación de haberse quedado sin primicia y haber perdido el control del relato fue notoria para la audiencia y para los propios panelistas. El momento atrajo comentarios y memes en redes sociales, mientras miles de usuarios comentaban la reacción del creador de contenido y la filtración sin derecho a réplica. A pesar de la tensión visible, ninguno de los involucrados negó la existencia ni la veracidad de la lista, limitándose a ironizar y restarle dramatismo con bromas al aire.

El documento filtrado sacó a la luz lo que serían los elevados honorarios que el INEI habría considerado desembolsar a creadores como Orozco y su equipo por difundir los mensajes oficiales del Censo Nacional 2025 en TikTok y otras redes sociales. Aunque el propio Instituto salió a desmentir contratos vigentes, la publicación alimentó el debate sobre la transparencia y las cifras del marketing público.

La incómoda reacción de Carlos Orozco cuando fue evidenciado en lista de cotización de influencer del INEI

“Si te sientes expuesto, demanda”: el consejo y la advertencia de Orozco

Cuando la charla se calmó, Carlos Orozco aprovechó su espacio para lanzar una advertencia con doble filo, al sugerir que quien sintiera vulnerada su privacidad tras la filtración tenía la vía legal abierta: “Si alguien siente que ha revelado su información, yo diría que demanden y que agoten cada instancia legal en demandar a Paolo Benza. Yo no lo voy a hacer porque es mi amigo. Tú que estás del otro lado y te sientes ofendido por la lista, yo te diría que lo demandes”.

El comentario, mitad en broma mitad en serio, añadió leña al fuego de la polémica y recorrió las redes como uno de los momentos más llamativos de la transmisión.

Mientras tanto, el INEI, a través de un pronunciamiento oficial, sostuvo: “El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución“.