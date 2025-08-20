Perú

Evelyn Vela elige a Samahara Lobatón y deja de lado a Melissa Klug: “Es una gran mamá”

En Ponte en la cola, la exbailarina elogió la maternidad de Samahara Lobatón y descartó cualquier posibilidad de reconciliación con la empresaria

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Evelyn Vela lanza indirecta a Melissa Klug y resalta a Samahara Lobatón como “excelente madre”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La presencia de Evelyn Vela en el programa Ponte en la cola no pasó desapercibida. La exbailarina, conocida por su carácter directo, participó en un juego de preguntas llamado “¿A quién eliges?”, que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que dejara en claro su actual posición respecto a su relación con Melissa Klug y con la hija de esta, Samahara Lobatón.

El conductor Ricardo Rondón lanzó una interrogante que rápidamente captó la atención del público: “Imagina que estás en una isla paradisiaca y de pronto ves que alguien se está ahogando, ¿a quién salvas, a Melissa Klug o a Samahara Lobatón?”.

La pregunta, planteada en tono de juego, puso a Vela en una situación comprometedora, pero ella no dudó en responder con firmeza y una sonrisa que dejaba entrever cierta ironía.

Definitivamente, salvo a Samahara porque es una gran mamá. Hasta el día de hoy lo repito, a mí me consta. Es una excelente mamá con sus niñas”, declaró Evelyn, dejando clara su preferencia por la joven influencer. La respuesta sorprendió a los presentes y rápidamente se interpretó como una indirecta cargada de resentimiento hacia la llamada “Blanca de Chucuito”, con quien mantuvo una estrecha amistad en el pasado, pero que terminó en ruptura.

Lejos de dejar pasar el comentario, Rondón insistió y le preguntó si con eso daba a entender que Melissa Klug no era una buena madre. Vela fue tajante: “No, no estoy diciendo eso, me estás preguntando por Samahara, no estoy hablando de ella. Cuando escoja a la señora, ahí me preguntas”. Con esa aclaración, buscó marcar distancia, aunque sin borrar la sensación de que sus palabras habían tenido un claro destinatario.

El momento no fue aislado. Antes de participar en el juego, Evelyn ya había aprovechado el espacio para enviar un mensaje que muchos interpretaron como un misil directo a su examiga. “Cuando una amistad no es verdadera, se rompe la amistad. Yo tengo amigos en televisión y fuera, de muchos años, y hasta el día de hoy siguen siendo mis buenos amigos”, afirmó con un tono reflexivo, pero firme, dejando claro que la relación con Klug forma parte de un pasado al que no piensa volver.

Usuarios consideran que Evelyn Vela no perdona a Melissa Klug

Cuando le preguntaron si en algún momento había traicionado a alguna de sus amigas, Vela no titubeó: “No, hasta el día de hoy no. (¿Con Melissa Klug tampoco?) No, ni me interesa porque ella no me suma”. Esa frase terminó de cerrar cualquier posibilidad de reconciliación, mostrando que entre ambas existe un distanciamiento que va más allá de los desencuentros mediáticos.

La participación de Evelyn Vela en el programa no solo generó titulares, sino también una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron que la exbailarina aprovechó la oportunidad para subrayar que su amistad con Melissa está completamente rota, y que si debe elegir, siempre se inclinará por Samahara Lobatón, a quien destacó como madre dedicada y responsable.

“¿No que eran bien amigas?, ¿en dónde se fue esa amistad de años?”, “Ellas se querían mucho, se conocían tanto, ¿cómo es que terminaron su amistad por tonterías?”, “Las peleas de sus hijas les perjudican su amistad, ¡qué mal!”, “Hasta ahí nomás hablan, pues ellas se saben mucho la una de la otra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

