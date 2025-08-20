Perú

Capturan en Chile a sospechoso del asesinato del periodista Gastón Medina, vinculado a la banda criminal ‘Los Piratas de Aragua’

Olfran Domingo Rivas Ramos fue detenido en la comuna de Maipú con documentos falsos y droga. Está sindicado como uno de los autores del crimen ocurrido el 20 de enero en Ica

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Capturan en Chile al supuesto asesino del periodista Gastón Medina. Panamericana TV

La captura de un ciudadano venezolano en Santiago de Chile puso nuevamente en el centro de atención el crimen que estremeció a la región de Ica a inicios de este año: el asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor. El detenido, identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, es sindicado por las autoridades como uno de los integrantes de la organización criminal “Los Piratas de Aragua” y principal sospechoso de participar en el homicidio del comunicador, ocurrido el 20 de enero de 2025.

El operativo de detención se realizó en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago. La Policía de Investigaciones de Chile intervino a Rivas Ramos durante una inspección en la que se le halló en posesión de ketamina. Al momento de su captura, el sujeto presentó documentación venezolana falsa, lo que complicó su identificación. Sin embargo, la verificación de huellas digitales permitió confirmar que se trataba de una de las personas más buscadas en el Perú.

“Es un ciudadano venezolano que fue detenido en el contexto de un control de la Policía de Investigaciones en el sector de Maipú. Disponía de documentos falsos y se comprobó que tenía una alerta roja de Interpol por un homicidio ocurrido a finales de enero en Perú”, declaró el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, en entrevista con T13.

El hallazgo permitió reactivar el caso que, desde inicios de año, marcó a la prensa y a la sociedad civil en la ciudad de Ica, donde Medina Sotomayor, de 61 años, fue acribillado a la salida de su vivienda.

La noche de la captura en Santiago

Olfran Domingo Rivas Ramos, alias
Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, fue detenido en Maipú (Santiago) con documentos falsos y ketamina. Confirmaron su identidad mediante huellas digitales. (Capturas de pantalla)

La detención de Rivas Ramos ocurrió el 18 de agosto durante un control rutinario de la policía chilena. Según fuentes oficiales, el sujeto también se hacía llamar Wilfredo Ramón Piña y estaba bajo una orden de detención preliminar emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, además de una orden internacional de captura.

El medio RPP informó que durante el control policial en Chile, Rivas Ramos confesó pertenecer a la organización criminal y reconoció ser buscado por el asesinato de Medina.

La Agregaduría Policial de Perú en Chile, encabezada por el coronel Víctor Revoredo, confirmó que se iniciaron los trámites de expulsión y extradición. “Se están realizando los procedimientos se identificación de identidad aquí en Santiago”, indicó Revoredo para 24 Horas.

Durante la audiencia de control en Chile, las autoridades enfrentaron dificultades para verificar la verdadera identidad del detenido. Según informó T13, Rivas Ramos llegó incluso a deletrear erróneamente su propio nombre frente al tribunal. Fue necesario recurrir a huellas dactilares y a la comunicación directa con Interpol para confirmar su procedencia.

El ministro Cordero precisó: “Se comunicó a Interpol para efectos de que la autoridad peruana requiera la extradición de esta persona”.

Mientras tanto, el Ministerio Público de Perú y la Policía Nacional aguardan que el proceso concluya para interrogar a Rivas Ramos sobre su participación en el crimen que enlutó a la prensa peruana.

El crimen en Ica

El director de Cadena Sur TV, criticó al coronel de la comisaría de Chincha, pues una señorita grabó un video en su oficina mientras lo estaba esperando con una botella de pisco y música. (Fuente: Cadena Sur / Infopais)

El 20 de enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado a balazos frente a su vivienda en la urbanización San Isidro. Testigos aseguraron que un agresor en motocicleta interceptó al comunicador cuando se disponía a salir rumbo a su centro de trabajo. El periodista recibió al menos ocho disparos a quemarropa.

Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Félix Torrealba Gutiérrez de EsSalud, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su indignación señalando: “Este lamentable hecho ocurre luego que el broadcaster viniera informando en su programa, con su estilo crítico, presuntas irregularidades al interior del Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Corte Superior de Justicia de Ica y denunciara a mafias de extorsionadores a colectiveros”.

La Federación Internacional de Periodistas reportó que se trataba del primer asesinato de un comunicador en Perú en casi una década.

La sombra del Tren de Aragua

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú ya habían identificado a varios presuntos integrantes de la facción “Los Piratas de Aragua” como responsables del crimen. Entre ellos, además de Pancho, figuraban sujetos conocidos con los alias de Parra, Matatán y Barrabás. Este último, Pablo Javier Echeverría Suárez, fue señalado en mayo como posible autor material del asesinato.

El coronel Víctor Revoredo, en su momento, explicó que el caso se enmarcaba en el avance de organizaciones extranjeras en el sur peruano: “Estamos frente a estructuras criminales que no solo buscan controlar mercados ilícitos, sino también silenciar a quienes investigan sus vínculos”.

Temas Relacionados

Gastón MedinaLos Piratas de AraguaasesinatoIcaperu-noticias

Últimas Noticias

Paro del jueves 21 de agosto será acatado por más de 400 empresas: “Los Chinos no van a operar y se sumarán más compañías”

En conversación con Infobae Perú, el presidente de Anitra desmintió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y aseguró que un promedio de 20 mil vehículos, entre buses y custers, no saldrán a operar este jueves, lo que representa el 90% del transporte formal

Paro del jueves 21 de

Mayra Goñi y el streamer Neutro son captados besándose en la calle

La cantante y el creador de contenido fueron vistos muy cariñosos fuera de una discoteca en Lima

Mayra Goñi y el

Elecciones 2026: Delincuencia podría aumentar durante campaña presidencial, según experto

La violencia en las calles podría intensificarse en pleno proceso electoral, de acuerdo con advertencias de especialistas en seguridad ciudadana. El inicio de la campaña política y la fragilidad institucional serían factores de riesgo para el país

Elecciones 2026: Delincuencia podría aumentar

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

La conductora remarcó que, si bien la familia estaba en su derecho de realizar una celebración lujosa, la ola de violencia en Trujillo exigía un gesto de solidaridad; lo más empático habría sido postergar la fiesta en señal de respeto a las víctimas

Magaly Medina sobre fiesta de

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras sus revelaciones en ‘El Valor de la Verdad’: “Tengo pruebas de todo”

La joven dejó en claro que no se dejará amedrentar y que, si es necesario, pondrá todas sus pruebas a disposición de las autoridades competentes

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
Marcos Ginocchio sorprendió a sus

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez