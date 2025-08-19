Perú

Universitarios peruanos usan inteligencia artificial, pero solo uno de cada cinco se siente preparado para aplicarla en el trabajo

La mayoría de estudiantes de educación superior considera insuficiente la formación recibida en nuevas tecnologías, lo que evidencia la necesidad de actualizar programas académicos y fortalecer la capacitación docente en el país

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
FILE PHOTO: Words reading "Artificial
FILE PHOTO: Words reading "Artificial intelligence AI", miniature of robot and toy hand are pictured in this illustration taken December 14, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser un concepto futurista para convertirse en parte del día a día de los estudiantes universitarios. Desde redactar ensayos hasta resolver problemas complejos, estas herramientas ya forman parte de la vida académica en el Perú. Sin embargo, el acceso desigual y la ausencia de acompañamiento especializado generan una alerta: para muchos jóvenes, la IA no está reduciendo brechas, sino ampliándolas.

El 1° Reporte Nacional sobre IA en la Educación Superior, elaborado por la edtech peruana uDocz, revela que 6 de cada 10 universitarios considera que la IA puede profundizar las desigualdades educativas. No se trata de una visión pesimista gratuita, sino de una advertencia basada en la falta de preparación institucional para integrar estas tecnologías de manera inclusiva y estratégica.

El mismo informe muestra la paradoja de este proceso: mientras el 88% de los estudiantes conoce la IA y el 95% ya la utiliza, la mayoría lo hace sin un marco claro de orientación académica. Aun así, reconocen mejoras en sus competencias digitales (63%), en su autonomía de aprendizaje (59%), en su pensamiento crítico (48%) y en su creatividad (47%). La tecnología está ahí, disponible, pero no todos saben cómo aprovecharla con verdadera eficacia.

Universitarios reconocen falta de preparación en inteligencia artificial

La cifra más preocupante del reporte es clara: solo el 21% de los universitarios se siente listo para aplicar la IA en su futuro profesional. El resto percibe que sus conocimientos son insuficientes o que las universidades no están ofreciendo la preparación adecuada.

El practicante para la Unidad
El practicante para la Unidad de Soporte Informático debe ser estudiante universitario de ingeniería informática. Foto: Universidad Europea

“Solo la mitad de los jóvenes se siente realmente capacitado para usar estas herramientas con eficacia en el ámbito académico, y apenas un 21% se considera bien preparado para integrar la IA en su futuro profesional. Estas cifras demuestran una gran oportunidad para las universidades, que deben incorporar nuevas herramientas y capacitación transversal para estudiantes y docentes”, explica Carlos Effio, fundador y CEO de uDocz.

La demanda estudiantil no deja espacio para dudas: un 74% exige una formación más sólida en inteligencia artificial, con programas que incluyan ética digital, pensamiento crítico y habilidades aplicadas al mundo laboral. Frente a ello, un 66% considera insuficiente la integración actual de estas tecnologías en sus universidades, mientras un 23% directamente la rechaza por la falta de claridad y acompañamiento.

IA avanza en la docencia, pero la capacitación se queda atrás

Los profesores también forman parte de esta transformación, aunque no todos avanzan al mismo ritmo. El reporte señala que 9 de cada 10 docentes ya ha utilizado IA en algún momento, pero solo un 8% la integra como eje principal de su metodología de enseñanza. La mayoría reconoce que la falta de tiempo y capacitación limita su capacidad para explotar el potencial de estas herramientas.

Aun con esas dificultades, los beneficios son evidentes: 74% de los docentes valora el ahorro de tiempo, 73% la mejor organización de la carga laboral, y 68% la calidad de los materiales didácticos que logran desarrollar con ayuda de la IA. Pero el reto va más allá de la eficiencia: se trata de repensar la enseñanza en una era digital.

“Este estudio destaca que la inteligencia artificial no es solo tecnología, sino un motor que ya está transformando la educación superior en el Perú. El rol del docente vuelve a emerger como la pieza clave en esta revolución: empoderado, capacitado y posicionado como el núcleo de la estrategia institucional para garantizar una experiencia educativa inclusiva, innovadora y profundamente humana. La integración efectiva de IA debe romper barreras, cerrar brechas y potenciar profesionales críticos, autónomos y éticos, capaces de liderar el futuro del país”, sostuvo Effio.

La inteligencia artificial fue probada
La inteligencia artificial fue probada para realizar coaching. (Foto: Imagen ilustrativa)

Una agenda urgente para las universidades

El estudio “El Impacto de la IA en la educación superior en el Perú: retos y oportunidades para docentes y alumnos” no solo presenta cifras, sino también una hoja de ruta. El mensaje es contundente: la inteligencia artificial puede convertirse en una palanca de inclusión y calidad educativa, o en un factor más de desigualdad, dependiendo de cómo se gestione su implementación.

El desafío para las universidades es ineludible: actualizar currículos, capacitar docentes y garantizar que todos los estudiantes, sin importar su contexto, tengan acceso a un uso ético, crítico y efectivo de la IA. Solo así será posible que esta revolución tecnológica deje de ser un privilegio para algunos y se convierta en una oportunidad real para todos.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialEducación superiorEstudiantes universitariosBrecha digitalperu-noticias

Últimas Noticias

Corredor Rojo llegará hasta el aeropuerto Jorge Chávez: nueva ruta conectará esta zona del Callao con el terminal aéreo

El ministro de Transportes anunció la implementación de un nuevo trayecto que busca optimizar la conectividad entre zonas clave de la ciudad y el principal terminal aéreo, beneficiando a miles de usuarios diariamente

Corredor Rojo llegará hasta el

Moquegua, Ilo, registra un sismo de magnitud 4

El movimiento comenzó a las 18:14 hora local

Moquegua, Ilo, registra un sismo

Binacional quedará fuera de la Liga 1 2025 tras fallo judicial: ¿Cómo afecta al torneo su exclusión?

La FPF acató el fallo judicial que declaró infundada la cautelar que permitía al cuadro de Juliaca en la máxima categoría. Este hecho tendrá repercusiones significativas en el campeonato local

Binacional quedará fuera de la

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Se juega el primer set. El tenista peruano busca su primera victoria a nivel Grand Slam. Sigue todas las incidencias en directo del debut de ‘Nacho’ en Nueva York

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer

¿Pollo a la brasa, hamburguesas o salchipapa? Este es el ‘rey’ de las papas fritas en el Perú, según Rappi

En la víspera del Día de las Papas Fritas, el alto volumen de envíos a través de plataformas digitales refleja un lugar angular de las papas fritas en los hábitos alimenticios de millones de peruanos. ¿Cuál es el distrito que hace más pedidos?

¿Pollo a la brasa, hamburguesas
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos doce meses,

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA