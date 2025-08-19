Perú

¿Tu hijo tiene insomnio o problemas de aprendizaje? Puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo

Ambos trastornos tienen tratamiento, pero su efectividad depende del momento en que se detecten

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Los niños que sufren hipotiroidismo
Los niños que sufren hipotiroidismo tienen dificultades para aprender (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Durante la infancia, cualquier alteración en el crecimiento, el comportamiento o el aprendizaje merece atención, ya que podría estar relacionada con problemas hormonales. Entre ellos, los trastornos de la tiroides representan una de las afecciones más serias y subdiagnosticadas en la población pediátrica. Según el Ministerio de Salud (Minsa), detectar a tiempo estas enfermedades permite evitar consecuencias irreversibles para la salud física y mental de los menores. Por eso, el monitoreo constante del crecimiento y desarrollo infantil resulta crucial para actuar a tiempo.

El hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden afectar a niños desde los primeros días de vida hasta la adolescencia, provocando síntomas que muchas veces se confunden con características de la personalidad o del temperamento. Frente a esta realidad, el Dr. Luis Rómulo Lu De Lama, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, hace un llamado a las familias a prestar mayor atención a estos signos de alerta.

Hipotiroidismo infantil: lento desarrollo y riesgos cognitivos

El hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido. En el caso del hipotiroidismo congénito, el Minsa recuerda que la herramienta clave para su detección temprana es el tamizaje neonatal, una prueba que se realiza a todos los recién nacidos. “Si no se trata a tiempo, puede dejar secuelas mentales de por vida”, advierte el Dr. Lu De Lama.

Cuando este trastorno aparece durante la infancia, puede evidenciarse a través de un crecimiento muy lento, retraso motor, dificultades para aprender y una actitud inusualmente tranquila. “Hay que observar si el niño es excesivamente pasivo, tiene voz ronca, cara hinchada, cabello seco o abdomen prominente”, detalla el especialista.

El insomnio en los niños
El insomnio en los niños es una de las señales del hipertiroidismo (Cuerpomente)

Además, el Minsa recuerda que los controles CRED (Crecimiento y Desarrollo) entre los 2 y 4 años deben realizarse cada tres meses, precisamente para detectar alteraciones que pudieran pasar desapercibidas en casa. En esos controles, el personal de salud evalúa parámetros como peso, talla y desarrollo psicomotor, claves para identificar posibles trastornos hormonales.

Hipertiroidismo: energía desbordante que esconde un problema

En el otro extremo, el hipertiroidismo infantil puede manifestarse con síntomas que, al principio, parecen positivos o propios del temperamento infantil, pero que en realidad son señales de alerta. “Suelen presentar hiperactividad intensa, sudoración excesiva, sensación constante de calor, insomnio y pérdida de peso llamativa”, explica el endocrinólogo. Uno de los signos más notorios es el agrandamiento del cuello, por inflamación de la glándula tiroides, además del aspecto sobresaliente de los ojos en algunos casos.

Estos síntomas no solo afectan el bienestar del niño, sino también su desempeño escolar y social. El Minsa recomienda que ante cualquiera de estos indicios se consulte con un endocrinólogo pediátrico para una evaluación completa. Los exámenes de sangre que miden las hormonas tiroideas (TSH, T3 y T4) son determinantes para confirmar el diagnóstico.

Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno: claves para el desarrollo infantil

La hiperactividad intensa también es
La hiperactividad intensa también es síntoma del hipertiroidismo (Freepik)

Ambos trastornos tienen tratamiento, pero su efectividad depende del momento en que se detecten. En el caso del hipotiroidismo, el tratamiento consiste en la administración diaria y de por vida de hormona tiroidea, que permite suplir la función de la glándula afectada. En cambio, el hipertiroidismo suele controlarse con medicamentos antitiroideos que reducen la producción hormonal.

“El diagnóstico temprano y el tratamiento constante, siempre bajo supervisión médica, son fundamentales para que los niños con problemas tiroideos crezcan sanos y desarrollen todo su potencial”, enfatiza el Dr. Lu De Lama.

Por su parte, el Minsa insiste en que no se debe subestimar ningún cambio inexplicable en los niños. Alteraciones en el crecimiento, el aprendizaje, el sueño o el comportamiento deben ser evaluadas por un especialista. Con una atención adecuada, los menores pueden llevar una vida completamente normal.

Temas Relacionados

hipotiroidismohipertiroidismoperu-salud

Últimas Noticias

Peligro en la sierra peruana: Hay 227 distritos en riesgo por lluvias, granizo y nieve este martes 19 de agosto

El Cenepred y el Senamhi advierten sobre un escenario de riesgo que compromete a regiones del centro y sur del país, mientras el Indeci pide reforzar medidas de prevención

Peligro en la sierra peruana:

La CONAR asegura que “fue correctamente anulado” el polémico gol de Universitario contra Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El presidente Víctor Hugo Carrillo ha salido a defender la empleabilidad del VAR al tiempo que ha ratificado la anulación de la diana de Alex Valera por un ligero offside de José Carabalí

La CONAR asegura que “fue

Ministro de Justicia en contra de amnistía para policías y militares investigados por muertes en protestas durante 2022 y 2023

En paralelo, el legislador Fernando Rospigliosi adelantó que es una iniciativa que evalúan presentar. Indicó que existe un “proceso injusto y fuera de lugar” que afecta a más de 350 efectivos

Ministro de Justicia en contra

Asaltan a censista en Chiclayo y cámaras captan la violenta agresión

La trabajadora del INEI, de 28 años, fue interceptada en el pueblo joven San Lorenzo, donde el ladrón la golpeó y huyó en una mototaxi con la tablet usada en el Censo 2025

Asaltan a censista en Chiclayo

Esta es la edad máxima para solicitar un crédito hipotecario en el Banco de la Nación: ¿qué requisitos debes cumplir y cuáles son los beneficios?

Conoce las condiciones esenciales para acceder a financiamiento de vivienda, desde límites de edad hasta ventajas como tasas competitivas y cobertura de gastos, dirigidas a empleados y jubilados del sector público en Perú

Esta es la edad máxima
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la llegada de

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor