Perú

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

La hija de Melissa Klug señaló que el exfutbolista era tajante respecto a la educación

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio” | Panamericana

La relación entre Samahara Lobatón y el exfutbolista Jefferson Farfán volvió a captar atención tras su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’ este domingo. Lobatón, hija de Melissa Klug, relató detalles sobre los obsequios y apoyo que recibió en su infancia, y marcó los límites que existieron respecto al respaldo brindado por Farfán a las hijas mayores de Klug: “No nos pagaba el colegio”.

Durante la entrevista, Lobatón compartió que, tanto ella como sus hermanas, recibieron regalos exclusivos mientras eran niñas. “Sí, cuando era niña. Todos los años nos cambiaban de teléfono, cuando éramos muy niñas, 7, 8, 9, nos regalaba un iPad, que nos los iban cambiando mientras iban pasando los años y cambiaba el iPad.

“Renovábamos cada año, ya cuando fuimos creciendo nos cambiaban el teléfono. Todas cumplimos entre noviembre y diciembre”, mencionó la joven. También recordó que viajaron a Europa una o dos veces, aunque aclaró que no se trataba de viajes familiares completos.

Samahara Lobatón revela los lujosos
Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

Respecto a la figura de Farfán como proveedor, Lobatón precisó: “Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: ‘la cartera o el dinero de la cartera’. Mi mamá le decía ‘Oye, necesito pagar el colegio’ y él le decía que no, esa era su respuesta. Mi mamá escogía ‘la plata de la cartera’ para pagarnos el colegio”.

En materia de manutención, Samahara describió que la vivienda familiar, la alimentación y otros gastos básicos de las hijas de Melissa Klug estuvieron cubiertos por Jefferson Farfán durante el periodo que compartieron el hogar. Esos aspectos quedaron a cargo del exintegrante de Alianza Lima, mientras que los costos de la educación de las hijas mayores fueron afrontados por Klug, quien tuvo que buscar soluciones propias para cubrirlos.

Los testimonios de Samahara Lobatón detallan cómo se gestionaron acuerdos y límites dentro de una familia compuesta, y muestran el alcance del compromiso asumido por una figura pública como Farfán en la dinámica económica y personal del entorno familiar.

Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa
Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa Klug sostuvo sola a su familia pese a Farfán.Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Samahara expone la distancia de Farfán y el rol presente de Barco

Samahara Lobatón se refirió en ‘El Valor de la Verdad’ al rol de Jefferson Farfán durante su infancia, señalando que, aunque fue una figura constante en su hogar, su presencia careció de verdadero compromiso emocional. Lobatón precisó: Sí, fue mi imagen paterna porque estuvo al lado de mi mamá más de trece años, pero no fue un papá para nosotras”, y subrayó que la convivencia no implicó cercanía ni acompañamiento. “Hoy entiendo lo que significa un padre: alguien que está pendiente, que acompaña, que conversa, que participa en tu vida. Eso nunca lo tuve con él”, confesó.

La joven comparó la actitud de Farfán con la de Jesús Barco, pareja actual de Melissa Klug. Para Samahara, Barco representa la paternidad presencial: “Él va a los campeonatos de mis hermanos, los recoge del colegio, organiza almuerzos familiares. Eso es estar”, sostuvo.

Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa
Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa Klug sostuvo sola a su familia pese a Farfán.Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Lobatón también relató cómo, durante años, las necesidades educativas quedaban fuera del alcance de Farfán: “Cuando mi mamá le pedía dinero para el colegio, él le preguntaba si quería ‘la plata de la cartera o la cartera’. Eso no es asumir la responsabilidad de un padre”, comentó. Finalmente, reflexionó sobre el pasado: “Muchas veces lo defendí, pero ahora veo tantos vacíos que no puedo justificar. Me doy cuenta de lo que realmente faltó”.

Temas Relacionados

Samahara LobatónJefferson Farfánperu-entretenimiento

Últimas Noticias

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte: ¿Qué pasará con las denuncias que presentó la fiscal de la Nación en el Congreso?

La presidenta del TC señaló que el fallo no solo alcanza a Dina Boluarte, sino también a quienes asuman la presidencia en el futuro

TC suspende investigaciones contra Dina

Samahara Lobatón desmiente a Youna y niega haber recibido 30 mil soles de Jefferson Farfán

La influencer peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre una supuesta transferencia bancaria, asegurando que no ha recibido ningún monto de parte del exfutbolista

Samahara Lobatón desmiente a Youna

Defensa de Dina Boluarte sobre decisión del TC: “El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”

En entrevista con RPP, el abogado de la presidenta explicó que la medida busca proteger la gobernabilidad y garantizar que la mandataria pueda ejercer sus funciones sin presiones judiciales durante su gestión

Defensa de Dina Boluarte sobre

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

La conductora remarcó que, si bien la familia estaba en su derecho de realizar una celebración lujosa, la ola de violencia en Trujillo exigía un gesto de solidaridad; lo más empático habría sido postergar la fiesta en señal de respeto a las víctimas

Magaly Medina sobre fiesta de

Mary Moncada reaparece y le manda curioso consejo directo a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

La modelo, protagonista del recordado ampay con el cumbiambero, habló tras meses de ausencia. En una entrevista lanzó un consejo directo a Tarazona

Mary Moncada reaparece y le
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Maradona: la

La muerte de Maradona: la Fiscalía advirtió sobre convertir el juicio en un “espectáculo” y se opuso a Luque

Presupuesto 2026: el Gobierno volverá a plantear una regla fiscal para ponerle un “cepo” al gasto público

Revés para el abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel: le revocaron la eximición de prisión otra causa por estafas

La UIA advirtió por el impacto de las tasas municipales y pidió un nuevo consenso fiscal en los tres niveles de gobierno

Continúa la alerta naranja por la ciclogénesis que azota al AMBA: cuándo dejará de llover

INFOBAE AMÉRICA
Analizan si una niña de

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

Rie Kudan: discriminación, un “test de compasión” y cómo escribir una novela premiada usando IA

TELESHOW
La nueva coincidencia entre Wanda

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”