Qué se celebra el 19 de agosto en el Perú: independencia, bandoleros, leyendas y conservación

Cada 19 de agosto revive en el calendario peruano acontecimientos históricos, nacimientos de personajes célebres y conmemoraciones universales que nos recuerdan luchas, arte y la defensa de la biodiversidad. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de agosto reúne hechos históricos, nacimientos y conmemoraciones de gran relevancia. En 1821, Moyobamba proclamó la independencia de Maynas en un cabildo abierto, aunque la ciudad cayó en 1822 ante los realistas.

En 1874 nació en Chiquián (Áncash) Luis Pardo Novoa, célebre bandolero cuya figura permanece como leyenda popular. En 1911, el Perú adquirió el BAP Ferré, su primer destructor misilero, marcando un hito para la Marina.

En 1951 nació Laura Bozzo, abogada y conductora polémica, conocida internacionalmente por “Laura en América”. Además, cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, en honor al daguerrotipo, y el Día Mundial del Orangután, que promueve la conservación de estos grandes primates amenazados.

19 de agosto de 1821 – Proclamación de la Independencia de Maynas: cabildo abierto en Moyobamba marca fin del dominio español

Foto 2: Moyobamba fue testigo de un acto patriótico en 1821: la proclamación de la independencia de Maynas. Aunque breve, el hecho quedó grabado en la memoria como símbolo de libertad amazónica. (Bicentenario)

Moyobamba, ciudad en la región de San Martín, destaca por su rica historia regional. Durante la Guerra de Independencia peruana, la ciudad fue escenario de intentos patrióticos; el 19 de agosto de 1821 se convocó un cabildo abierto que proclamó la independencia de la provincia de Maynas, incorporándose al naciente Estado peruano.

A pesar de ello, poco después el ejército realista recuperó el control de Moyobamba en 1822. La ciudad luego formó parte de las luchas que consolidaron la soberanía republicana en la Amazonía peruana.

19 de agosto de 1874 – Nace Luis Pardo Novoa, célebre bandolero peruano cuya vida desafió la justicia oficial

Bandolero, perseguido y convertido en mito: Luis Pardo Novoa nació un 19 de agosto de 1874 en Chiquián, forjando con su vida de rebeldía una leyenda que aún persiste en la tradición popular. (BNP)

Luis Pardo Novoa nació el 19 de agosto de 1874 en Chiquián (Áncash). Convertido en bandolero, lideró una banda que desafió la autoridad del norte de Perú durante años.

Su notoriedad creció hasta que durante el gobierno de Augusto B. Leguía, un destacamento lo acorraló en una cueva en el límite de Recuay y Cajacay.

Tras resistir dos días, intentó huir hacia el río Tingo, donde fue ultimado. Su cuerpo fue fotografiado y exhibido en Chiquián como advertencia. Aunque murió en 1909, su figura continuó siendo leyenda popular.

19 de agosto de 1911 – Perú adquiere el destructor misilero BAP Ferré, iniciando su historia como nave de guerra moderna

El Perú modernizó su flota con la adquisición del BAP Ferré el 19 de agosto de 1911, buque que representó una nueva era naval y defendió el Mar de Grau hasta inicios del siglo XXI. (BNP)

El 19 de agosto de 1911, el Perú adquirió el BAP Ferré, su primer destructor misilero, proveniente de Francia. Este buque integró la Primera Escuadrilla de Sumergibles, marcando un hito para la Marina de Guerra peruana.

Con este armamento moderno se fortaleció la capacidad naval en defensa del Mar de Grau, aunque el destructor fue dado de baja en 2007, cerrando un largo ciclo de servicio naval.

19 de agosto de 1951 – nace Laura Bozzo, abogada y polémica presentadora de televisión

“La abogada de los pobres” nació un 19 de agosto de 1951 en Lima. Laura Bozzo se convirtió en figura mediática internacional, con programas que mezclaron ayuda social, escándalos y dramatismo. (Us Magazine )

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, nacida el 19 de agosto de 1951 en Lima, es una presentadora de televisión peruana nacionalizada mexicana.

Abogada de formación y doctora en Derecho y Ciencias Políticas, incursionó en la televisión durante los años 1990 con programas de corte feminista y entrevistas (“Las mujeres tienen la palabra”, “Laura”, “Intimidades”). Saltó a la fama internacional con “Laura en América”, emitido también por Telemundo.

Su estilo dramático y polémico le ganó el apodo de “abogada de los pobres”, pero enfrentó acusaciones de montaje, corrupción vinculada al régimen de Fujimori–Montesinos y arresto domiciliario, aunque luego fue exonerada parcialmente.

19 de agosto – Día Mundial de la Fotografía<b> </b>

El 19 de agosto se celebra la magia de la fotografía, disciplina que permite retratar la historia, transmitir emociones y conectar culturas a través del poder de una imagen congelada en el tiempo. (Andina)

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, fecha que honra la invención y el impacto de esta poderosa herramienta visual.

Esta conmemoración recuerda el día en que Louis Daguerre presentó el daguerrotipo en 1839, iniciando la era fotográfica.

Es una jornada para valorar la capacidad de la fotografía de documentar realidades, conectar emociones y conservar memorias. Profesionales y aficionados participan en exposiciones, charlas y actividades que exaltan esta forma de arte y comunicación universal.

19 de agosto – Día Mundial del Orangután

El 19 de agosto se dedica a la preservación del orangután, símbolo de la biodiversidad asiática. Esta jornada impulsa campañas globales contra la pérdida de su hábitat y el comercio ilegal de fauna. (Andina)

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial del Orangután, dedicado a crear conciencia sobre la conservación de estos grandes simios, endémicos del sudeste asiático, que enfrentan graves amenazas como la deforestación y el comercio ilegal de mascotas.

Esta efeméride fomenta acciones para su protección, impulsa campañas educativas y promueve reservas que garanticen su supervivencia.

Es un llamado global a salvaguardar su hábitat y asegurar un futuro viable para estas especies clave en los ecosistemas forestales.