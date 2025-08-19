Por qué Rafael López Aliaga aparece primero en las encuestas: Ipsos responde tras la caída de Keiko Fujimori

Alfredo Torres, presidente de IPSOS, sobre ascenso de López Aliaga en las encuestas

El empresario y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), se posiciona como el candidato preferido en la última encuesta nacional de Ipsos de cara a las elecciones generales de 2026. De acuerdo con el estudio, López Aliaga alcanza el 10% de intención de voto, superando a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien registra un 8%, y a Carlos Álvarez, que suma 6%. Les siguen César Acuña (3%), Alfonso López Chau (2%), Arturo Fernández (2%), Rafael Belaunde (2%), y otros candidatos con porcentajes menores, mientras que un 38% declara intención de votar blanco o nulo, y 13% afirma no responder.

La evolución porcentual muestra un crecimiento sostenido de López Aliaga en los últimos meses. En enero de 2025 registraba un 4%, cifra que subió ligeramente en abril, subió a 8% en julio, y se incrementó ostensiblemente a 10% en agosto. Keiko Fujimori, por su parte, pasó de 12% en enero y abril, a 9% en julio y 8% en el reporte más reciente. Carlos Álvarez permaneció en una franja estable, con 4% en enero, subiendo progresivamente al 6% actual.

Resultado de la encuesta IPSOS de agosto de 2025.

Según las declaraciones de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, la mejora de López Aliaga obedece a que actualmente “está atrayendo la atención pública y también porque está tomando el espacio de líder de la oposición, que es un espacio que estaba vacío”. Torres enfatizó que “Keiko Fujimori no se ha hecho cargo y su partido Fuerza Popular está en la directiva del Congreso. El Parlamento, a su vez, es percibido como aliado del Gobierno. Renovación Popular está peleándose con el Ejecutivo para que le dejen poner trenes o habilitar la carretera sur, en fin, temas que, más allá de discusión técnica, le sirven políticamente”.

El liderazgo de López Aliaga, según el análisis, se atribuye a su confrontación con el Ejecutivo y su insistencia en proyectos urbanos de alto impacto, como el tren y la carretera sur, iniciativas con las que refuerza su imagen ante el electorado que demanda oposición firme. A pesar de las constantes críticas a los proyectos y su demorada implementación, López Aliaga habría capitalizado dichos debates a su favor.

Resultado de la encuesta IPSOS de agosto de 2025.

En el actual escenario, el electorado continúa repartido, con un elevado porcentaje de indecisos y votos en blanco o nulos, escenario habitual en etapas previas a una campaña presidencial.

A ocho meses de los comicios

Las elecciones generales de 2026 en Perú serán un proceso electoral nacional mediante el cual la ciudadanía elegirá a las principales autoridades políticas del país. En estos comicios, los peruanos votarán para escoger al presidente y dos vicepresidentes de la República, que ejercerán el cargo durante el periodo 2026-2031. Además, se renovará la composición del Congreso de la República, integrado por 130 diputados y 60 senadores que representarán a las diversas regiones del país.

Las elecciones del 2016 tendrán diferentes retos. Foto: Andina / ONPE

Junto a estas autoridades, también se elegirá a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, un organismo internacional de integración regional conformado por cinco países sudamericanos.

Estas elecciones, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y supervisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se consideran un evento fundamental en la vida democrática del país, ya que determinan el rumbo político y las políticas públicas nacionales. El proceso se rige por el voto obligatorio y secreto de los ciudadanos a partir de los 18 años.

El resultado de las elecciones generales definirá la conformación del nuevo gobierno y Legislativo desde 2026, así como los lineamientos que marcarán el desarrollo económico, social e institucional del Perú para los cinco años siguientes.