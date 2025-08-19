Perú

El Día Mundial de la Fotografía: historia, importancia y por qué se celebra cada 19 de agosto

Cada 19 de agosto se rinde homenaje a la invención del daguerrotipo, un proceso que marcó el inicio de la fotografía moderna y transformó la manera de capturar, conservar y compartir imágenes en todo el mundo

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Fotografía convoca a profesionales y aficionados que celebran el legado del daguerrotipo y la evolución hacia la era digital. (Freepik)

La celebración anual del Día Mundial de la Fotografía tiene como propósito reconocer el inicio de una práctica que cambió para siempre la forma de narrar la historia y de observar el entorno.

Esta fecha quedó fijada en el calendario gracias a un invento del siglo XIX que otorgó a la humanidad la posibilidad de plasmar rostros, paisajes y escenas cotidianas con una precisión inédita hasta entonces.

El 19 de agosto rememora la presentación pública de un método que permitió a las generaciones siguientes construir memoria, identidad y arte a través de la imagen fija.

Los orígenes del daguerrotipo en Francia

Con el daguerrotipo, Louis Daguerre
Con el daguerrotipo, Louis Daguerre introdujo en París un procedimiento que transformó la cultura visual: imágenes permanentes en placas metálicas al alcance de todos. (Susse Frères)

El 19 de agosto de 1839, en París, se presentó oficialmente un procedimiento denominado daguerrotipo, desarrollado por Louis Daguerre. Este avance técnico utilizaba una placa metálica recubierta de sales de plata que, al ser expuesta a la luz, lograba fijar una imagen de manera permanente.

El método fue recibido con entusiasmo porque ofrecía una alternativa más fiel que el retrato pintado y menos costosa que las técnicas artísticas tradicionales.

El gobierno francés decidió adquirir los derechos de esta innovación y anunció que la ponía a disposición del mundo como un regalo universal. Desde ese momento, la fotografía dejó de ser un experimento reservado a círculos científicos para convertirse en un recurso abierto que podía utilizarse en diversos ámbitos de la vida social. La fecha de su presentación quedó grabada como un momento crucial en la historia de la cultura visual.

La consolidación de la fotografía como expresión artística

Fotógrafos de diversas latitudes usaron
Fotógrafos de diversas latitudes usaron la cámara como herramienta estética, dando a la fotografía un estatus propio dentro de las artes visuales y la cultura contemporánea. (Freepik)

Con el paso de los años, el daguerrotipo fue reemplazado por procesos más accesibles, pero su legado abrió la puerta a la construcción de un lenguaje nuevo. Lo que comenzó como un recurso técnico para captar retratos se transformó en una herramienta con capacidad de narrar realidades y explorar la sensibilidad estética.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, fotógrafos de diferentes países experimentaron con encuadres, contrastes y composiciones que trascendieron lo meramente documental. La fotografía se convirtió en un medio con identidad propia dentro de las artes visuales, coexistiendo con la pintura y el grabado, y al mismo tiempo generando un impacto social y cultural sin precedentes.

El Día Mundial de la Fotografía reconoce no solo el nacimiento del daguerrotipo, sino también la evolución de la disciplina en su búsqueda por capturar emociones, testimonios y contextos.

La importancia de fijar la memoria en imágenes

Desde las guerras hasta los
Desde las guerras hasta los recuerdos familiares, la fotografía consolidó un rol esencial: transformar lo efímero en registros duraderos que preservan la historia. (Freepik)

La invención de la fotografía tuvo una repercusión profunda en la manera de registrar los acontecimientos. Por primera vez, las sociedades pudieron documentar guerras, viajes y costumbres de manera inmediata y veraz. La imagen fotográfica se convirtió en un testimonio que acompañó procesos históricos y sirvió como fuente de conocimiento.

Con el tiempo, el uso de la fotografía se extendió a ámbitos como la ciencia, la medicina y la investigación, aportando pruebas visuales que fortalecieron el avance de distintas disciplinas. En paralelo, también se consolidó como un recurso familiar que permitió conservar recuerdos íntimos y momentos cotidianos.

El 19 de agosto representa, en ese sentido, una jornada de reconocimiento al poder que tienen las imágenes para mantener viva la memoria individual y colectiva. Cada fotografía, más allá de su contexto, se transforma en un registro capaz de atravesar generaciones.

Una conmemoración que une pasado y presente

La efeméride celebra tanto la
La efeméride celebra tanto la invención del daguerrotipo como la masificación digital, mostrando que la fotografía conserva su espíritu de eternizar instantes. (Freepik)

La efeméride reúne a profesionales, artistas y aficionados que comparten la pasión por capturar instantes. Cada año, instituciones culturales y comunidades fotográficas organizan actividades para recordar la trascendencia de aquel anuncio realizado en Francia hace más de 180 años.

Hoy, con la fotografía digital y las cámaras integradas en dispositivos móviles, el acto de registrar la realidad se ha vuelto cotidiano y masivo. Sin embargo, la conmemoración del 19 de agosto invita a mirar hacia atrás y valorar la magnitud de aquel primer invento que inició un camino lleno de innovaciones.

La jornada es también un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, la esencia de la fotografía permanece intacta: detener el tiempo en una imagen y permitir que lo efímero se vuelva eterno.

Temas Relacionados

Día Mundial de la Fotografíafotografíadaguerrotipoperu-noticias

Últimas Noticias

Estudiar en Reino Unido con todo pagado: así puedes postular a las Becas Chevening 2026 si eres peruano

Todos los costos de viaje, matrícula y manutención de los seleccionados serán cubiertos en su totalidad. Las postulaciones están dirigidas a profesionales de más de 160 países, incluido el Perú

Estudiar en Reino Unido con

¿Qué hacer si la municipalidad se lleva mi auto al depósito? Estas son las alternativas para conductores tras fallo del TC

Pese a que el Tribunal Constitucional aclaró que los municipios no tienen potestad para sancionar vehículos mal estacionados, algunas jurisdicciones continúan haciéndolo

¿Qué hacer si la municipalidad

¿Tu hijo tiene insomnio o problemas de aprendizaje? Puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo

Ambos trastornos tienen tratamiento, pero su efectividad depende del momento en que se detecten

¿Tu hijo tiene insomnio o

Peligro en la sierra peruana: Hay 227 distritos en riesgo por lluvias, granizo y nieve este martes 19 de agosto

El Cenepred y el Senamhi advierten sobre un escenario de riesgo que compromete a regiones del centro y sur del país, mientras el Indeci pide reforzar medidas de prevención

Peligro en la sierra peruana:

La CONAR asegura que “fue correctamente anulado” el polémico gol de Universitario contra Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El presidente Víctor Hugo Carrillo ha salido a defender la empleabilidad del VAR al tiempo que ha ratificado la anulación de la diana de Alex Valera por un ligero offside de José Carabalí

La CONAR asegura que “fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dragón que puede cambiar

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor