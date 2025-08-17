Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona confiesa que padeció grave enfermedad: “Estuve 8 días en UCI” | Instagram

La salud de Rafael Fernández, empresario peruano conocido en el medio como el ‘Rey de los huevos’ y exesposo de la presentadora Karla Tarazona, se convirtió en tema de conversación tras su reciente revelación en redes sociales. El pasado sábado 16 de agosto, Fernández decidió compartir con sus seguidores un episodio delicado.

El empresario informó que padeció el síndrome de Guillain-Barré, una condición que lo obligó a permanecer ocho días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a equipos médicos y afrontando importantes desafíos físicos y emocionales.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram, Rafael Fernández explicó los detalles de su diagnóstico. “La cepa que tuve fue una cepa mediterránea y no fue tan agresiva. En Perú ha habido más de 15 mil casos y este síndrome no te avisa, no es que te dé porque tengas una condición, hay múltiples cosas que te desencadenan”, relató a su audiencia en la red social.

El emprendedor, quien se ganó la popularidad tras su relación con Karla Tarazona y su apodo ligado al rubro avícola, compartió que los efectos de la enfermedad se manifestaron de manera progresiva.

“En mi caso, cuando me puse más grave, me atacó las manos, las tengo un poco adormecidas, los pies, hasta que llega a la parte de los pulmones y te ponen un respirador. No fue mi caso porque los doctores llegaron a controlarlo rápidamente”, afirmó, agradeciendo a los profesionales de salud que intervinieron en su caso.

“Llegué a pensar que no volvería a caminar”

El testimonio de Fernández se tornó aún más personal al hablar sobre posibles causas del padecimiento. “Puede que haya consumido algún alimento que no estuvo bien lavado, un pollo que no estuvo bien cocido o porque tomé agua de caño… o por una infección estomacal o por un fuerte resfrío y se bajan las defensas”, reflexionó en su mensaje, buscando alertar a otros sobre las diferentes maneras en que se puede desencadenar el síndrome de Guillain-Barré.

El punto más delicado de su historia estuvo marcado por la descripción de los días que pasó internado. “Estuve ocho días en UCI, conectado con una vía en el cuello, incomunicado y mi madre lloraba…”, recordó. El empresario mencionó también el rol que jugaron las terapias para su recuperación: “Estoy saliendo adelante gracias a las terapias y las personas que me ayudan”.

Añadió que en determinado momento dudó de su capacidad para recuperarse del todo. “En algún momento dije: ‘No voy a caminar y casi me pongo a llorar’… Aún tengo adormecimiento, puede durar 4 a 5 meses. No me dejé vencer. Gracias a Dios, mi familia es unida”.

Fernández utilizó su plataforma digital no solo para narrar su experiencia, sino para intentar generar conciencia sobre los peligros de este síndrome y la importancia de acudir rápidamente a un centro médico ante síntomas inusuales.

Según los datos que compartió, en el Perú se han reportado más de 15 mil casos, por lo que tomó la iniciativa de advertir a su comunidad digital a estar atentos a cualquier malestar y no subestimar cambios físicos.

Rafael Fernández y Karla Tarazona tuvieron un matrimonio mediático y hasta planeaban ser padres.

Rafael Fernández, quien en su etapa pública saltó a la fama junto a la conductora Karla Tarazona, con quien se casó en 2020 y se separó en 2022, cerró su mensaje reconociendo que el proceso para retomar una vida normal será largo, pero mantiene la convicción y agradecimiento hacia su círculo cercano y al equipo médico. “No me dejé vencer”, enfatizó el empresario.