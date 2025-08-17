Perú

Fuga en Huánuco: reo condenado por feminicidio escapó de hospital con apoyo de cómplices armados

Oswaldo Jaramillo Inga, huyó del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán tras un violento rescate. La Policía Nacional activó un operativo en toda la región

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Reo se fugó del hospital.
Reo se fugó del hospital. (Foto: Composición)

La madrugada del 16 de agosto de 2025, la ciudad de Huánuco se vio sacudida por la fuga de un interno del penal de Potracancha, identificado como Oswaldo Newton Jaramillo Inga, quien cumplía condenas por feminicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas. El hecho ocurrió en el Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán, en el distrito de Amarilis, adonde había sido trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes policiales, Jaramillo Inga recibió apoyo de un grupo de sujetos armados, presuntamente entre tres y cuatro cómplices, quienes ingresaron al centro de salud haciéndose pasar por personal de enfermería. Una vez dentro, redujeron al único efectivo policial que custodiaba al reo y lo despojaron de su arma de reglamento.

En medio de la confusión, los delincuentes lograron sacar al interno y escapar del hospital por una ruta que aún se investiga. Según testigos, el grupo habría huido a bordo de un vehículo que los esperaba en las inmediaciones del establecimiento.

Operativo de cerco y primeras diligencias

| Andina
| Andina

Tras conocerse la fuga, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó un amplio operativo en diferentes puntos estratégicos de Huánuco, instalando puestos de control en accesos viales, terminales terrestres y zonas periféricas de la ciudad. Unidades especializadas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la División de Seguridad Penitenciaria fueron movilizadas para reforzar la búsqueda.

Paralelamente, se ordenó la recopilación de videos de cámaras de seguridad en el hospital y áreas cercanas, así como el levantamiento de testimonios de pacientes, personal médico y familiares de internos que se encontraban en el establecimiento al momento del incidente.

Fuentes policiales no descartan que Jaramillo Inga cuente con apoyo logístico en la región, dado que su escape fue ejecutado con precisión y en un tiempo reducido. La hipótesis de una complicidad interna se mantiene como parte de las principales líneas de investigación.

Perfil del interno fugado

Según el registro penitenciario, Oswaldo Jaramillo Inga cumplía condenas de 9 años por agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y de 7 años por tenencia ilegal de armas, las cuales cumplía en el Pabellón N.° 03 del penal de Huánuco. Su traslado al hospital fue autorizado tras una complicación médica que aún no ha sido especificada por las autoridades.

El interno había sido considerado un reo de alta peligrosidad debido a los antecedentes de violencia asociados a su historial delictivo. Su ingreso al hospital de contingencia debía estar acompañado por estrictas medidas de seguridad; sin embargo, al momento de los hechos, únicamente un efectivo policial se encontraba a cargo de la custodia.

La situación generó cuestionamientos sobre el protocolo aplicado para el resguardo de internos con antecedentes graves, especialmente en un contexto donde se han registrado otras fugas en centros de salud a nivel nacional.

Las autoridades policiales y penitenciarias solicitaron el apoyo de la población de Huánuco para proporcionar información que permita dar con el paradero del fugado y de los cómplices que participaron en el rescate.

A través de comunicados oficiales, la PNP reiteró que cualquier dato puede ser clave para la recaptura e instó a los ciudadanos a comunicarse con las líneas de emergencia. Asimismo, se recordó que ocultar o colaborar con un prófugo constituye un delito penado por la ley.

Temas Relacionados

INPEHuánucoHospital Hermilio Valdizánperu-noticias

Últimas Noticias

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Alianza Lima vs ADT EN

Milagro en Trujillo: urna de la Virgen de la Puerta quedó intacta luego de atentado criminal con explosivos

Autoridades locales confirmaron que bandas criminales estarían detrás del atentado que dejó al menos 10 heridos y 25 viviendas dañadas

Milagro en Trujillo: urna de

Golazo de Róger Torres de tiro libre que cortó racha ‘celeste’ en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El volante colombiano del ‘poderoso del sur’ anotó el descuento y terminó con el invicto en goles de los ‘cerveceros’ en el campeonato nacional

Golazo de Róger Torres de

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

En menos de 25′ minutos, el club ‘cervecero’ resolvió el pleito, en Juliaca. El gol de la confirmación de la superioridad fue obra del mediocentro surgido en las canteras del Rímac

Golazo de Martín Távara de

Sporting Cristal vs Binacional 3-1: resumen y goles del gran triunfo ‘celeste’ en Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Los ‘cerveceros’ ganaron en la altura de Juliaca con goles de Távara, Pósito y Pacheco. El ‘Poderoso del Sur’ hizo lo suyo, pero no le alcanzó. Cristal es el líder del campeonato

Sporting Cristal vs Binacional 3-1:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al principal acusado por

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
Darío Barassi contó cómo atraviesa

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”