Elecciones 2026: Rafael López Aliaga confirma que está redactando su plan de Gobierno “por las noches”

El alcalde de Lima anunció que trabaja en un plan de gobierno con miras a 2026, pese a que aún no confirma su candidatura. Durante un acto público, volvió a criticar al Estado y propuso que el sector privado gestione directamente la inversión en infraestructura

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que ya elabora su plan de gobierno con miras a las elecciones generales de 2026, aunque aún no ha oficializado su candidatura.

Durante la inauguración de una losa deportiva en el distrito de San Juan de Miraflores, el burgomaestre aprovechó unos minutos para criticar al aparato estatal, mientras algunos asistentes coreaban “¡Porky presidente!”. El hecho ocurrió mientras se dirigía a representantes de la empresa Unión Andina de Cementos (UNACEM), también presentes en el evento.

“Quisiera aprovechar la presencia de UNACEM acá (…) para lo siguiente: ¿no sería más normal que, en lugar de estar pagando impuesto a la renta al Ministerio de Economía, se comprometan a que la mitad de lo que pagan se destine directamente a hacer obra? Por lógica, como empresario, el impuesto es para hacer infraestructura para la gente. ¿Para qué diablos estamos enviando a una caja única del MEF?”, cuestionó.

Luego, volvió a proponer la reducción del número de ministerios y que la inversión en infraestructura quede en manos del sector privado, con sistemas de control. “Es un tema que a ustedes no les compete, pero ahora que me he metido a plan de gobierno, en las noches estoy redactando con un grupo de gente. (...) Seis ministerios me sobran”, expresó.

Durante un evento en San
Durante un evento en San Juan de Miraflores, criticó al Estado y propuso que el sector privado gestione directamente la inversión en infraestructura

“El dinero para infraestructura que lo ejecute directamente el privado. Ustedes lo van a hacer mejor que nadie, y tienen que contar con una supervisión nacional o internacional triple A que garantice la calidad y los tiempos de ejecución que sean rápidos. Ir por sistema estatal, yo que vengo del sector privado, es una locura”, agregó.

Replicó entre risas que no continuaran con los cánticos de ‘Porky presidente’, ya que corría el riesgo de ser sancionado. “Ahí, normas, porque si no me multan. Alcalde nomás, déjenme trabajar”, dijo.

Aunque López Aliaga ha declarado que el próximo 12 de octubre se retirará de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para definir si postulará finalmente a la presidencia, las especulaciones sobre su candidatura persisten. En varios puntos de la ciudad ya se observan carteles que aluden a una eventual candidatura.

Según el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE Lima Centro), el burgomaestre habría vulnerado el principio de neutralidad electoral al presentarse con su mascota ‘Worky’ o ‘Porky Junior’ en actos oficiales, debido a que el apodo se asocia directamente a Renovación Popular, y su uso constituye propaganda política a favor de dicho partido.

Rafael López Aliaga volvió a
Rafael López Aliaga volvió a plantear la reducción de ministerios, afirmando que “seis sobran”

Además, el JEE observó que en actividades públicas, como las vinculadas al proyecto ferroviario Lima-Chosica, también participaron figuras como el teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien expresó abiertamente su apoyo a una posible candidatura presidencial con frases como: “Queremos que seas presidente del Perú, Rafael”.

En primer lugar

Las declaraciones de López Aliaga coinciden con la publicación de una encuesta de Ipsos para el diario Perú21, que revela que el 38% de los peruanos optaría por el voto en blanco o viciado. El estudio lo ubica en primer lugar de las preferencias, aunque con apenas cerca del 10%, seguido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el actor cómico Carlos Álvarez.

