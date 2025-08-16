Perú

Tragedia en carretera Puno–Arequipa: choque entre tráiler y bus deja al menos siete muertos y más de 15 heridos en Santa Lucía

Los fallecidos fueron llevados a la morgue de la zona y los heridos trasladados a centros de salud; las investigaciones sobre las causas continúan

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Hasta el momento se conoce siete fallecidos y más de 15 heridos. (Fabeook: La Joya)

Un nuevo accidente en la carretera Puno–Arequipa volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan por esta vía del sur andino. La noche del viernes, poco antes de las 10:00 p.m., un tráiler de matrícula Z1L-973 impactó contra un bus interprovincial de la empresa Wayra, identificado con la placa C3X-969, a la altura del kilómetro 244, en el sector Ventilla del distrito de Santa Lucía. La magnitud del choque dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y más de 15 heridos, según información recogida en la zona.

El siniestro paralizó por varias horas el tránsito vehicular en esta importante ruta de conexión entre Juliaca y Arequipa. Testigos relataron que el bus terminó volcado de lado, con pasajeros atrapados en su interior. Algunos quedaron aprisionados y otros pudieron salir con ayuda de los que llegaban. Conductores y pasajeros de otros vehículos se sumaron para auxiliar a los afectados mientras se aguardaba la llegada de las unidades de emergencia.

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano por personal médico y agentes de la Policía de Carreteras. El estado de varios de ellos fue reportado como delicado. La Policía de Carreteras informó que entre las víctimas mortales se encuentran cuatro varones y tres mujeres, cuyos cuerpos fueron conducidos a la morgue de la zona.

Interrupción en la vía Puno–Arequipa

7 fallecidos (4 varones y
7 fallecidos (4 varones y 3 mujeres) y al menos 14 heridos, varios en estado delicado. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

Tras el accidente, el tránsito en la carretera quedó completamente interrumpido. Una larga fila de vehículos se formó en ambos sentidos durante la madrugada, generando malestar entre los pasajeros que permanecieron varados por varias horas. La vía fue liberada alrededor de las 5:00 a.m., del sábado, aunque las autoridades señalaron que el paso se mantuvo restringido mientras se retiraban los restos del bus y del tráiler siniestrado.

Las labores de rescate fueron complejas y prolongadas. Bomberos y policías se enfrentaron a un escenario caótico en plena oscuridad. El capitán Luis Frizáncho, jefe de la Compañía de Bomberos de San Román, explicó: “Hemos rescatado dos personas que estaban completamente atrapadas. La colisión fue por la parte superior del bus y se necesitó la presencia de una grúa para facilitar el trabajo”.

Un menor de tres años fue hallado con vida, aunque su madre perdió la vida en el accidente. La escena conmovió a los rescatistas. Una madre de familia permaneció atrapada por cuatro horas antes de ser liberada y trasladada por el SAMU a Juliaca.

Atención de los heridos

Tragedia en carretera Puno–Arequipa: choque
Tragedia en carretera Puno–Arequipa: choque entre tráiler y bus deja al menos siete muertos y más de 15 heridos en Santa Lucía. (Redes sociales)

La emergencia colapsó la capacidad de los centros de salud más cercanos. Uno de los médicos que estuvo en la zona, detalló a Exitosa las dificultades enfrentadas: “No pudimos movilizar nuestras ambulancias porque el bus obstruía toda la carretera. Tuvimos que esperar que la policía habilite una vía auxiliar para trasladar a los pacientes”.

Según la información médica, entre 10 y 12 heridos fueron atendidos en el centro de salud de Santa Lucía. Posteriormente, 14 personas fueron referidas hacia Juliaca, algunas al Hospital Carlos Monge Medrano y otras a la clínica Americana. Entre ellas se encontraba un niño de 2 a 3 años, cuya madre habría fallecido en el accidente. Estos son algunos de los nombres y diagnósticos reportados oficialmente:

  • Cecilia Zambrano Lavado (34 años): corte en región frontal, policontusa.
  • Julia Pacheco (50 años): corte en la frente y lesión en pie izquierdo, policontusa.
  • Kati Ruiz (34 años): heridas en codo derecho, muslo derecho y tobillo derecho, policontusa.
  • Jaime Ori Cuarite (58 años): herida cortante en codo derecho, policontuso; se evalúa posible fractura en falange y lesión en rodilla derecha. Paciente hipertenso.
  • Rosa Palomino (50 años): policontusa, diagnóstico inicial de poliartritis.
  • Erika Callejo Carpio (45 años): corte en la frente y en muslo derecho, policontusa.
  • Ana María Vilca Aima (60 años): se evalúa fractura en antebrazo y rodilla derecha; fue trasladada a Arequipa por sus familiares.
  • Mesa Tapara (25 años): policontuso.
  • Julio César Quispe: contusionado, trasladado a Juliaca.
  • Ernestina Airam Flores (86 años): corte en pabellón auricular derecho, paciente hipertensa.
  • Luis Sánchez Silva (83 años): contusión en mano, paciente hipertenso.

