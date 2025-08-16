Perú

Danza Los Indios Fieles o Emplumados es Patrimonio Cultural de la Nación: cuál es su origen y de qué se trata

Esta expresión, transmitida por generaciones, combina elementos andinos y católicos, reflejando la historia y memoria colectiva de la comunidad

Jazmine Angulo

El Ministerio de Cultura declaró
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Los Indios Fieles o Emplumados de Huamachuco. (Andina)

El reconocimiento oficial de una tradición siempre genera expectación, sobre todo cuando se trata de expresiones que han acompañado a comunidades por generaciones. En La Libertad, una de las manifestaciones más representativas de Huamachuco recibió un nuevo respaldo institucional: la danza Los Indios Fieles o Emplumados fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La decisión quedó registrada en la Resolución Viceministerial N.° 000207-2025-VMPCIC/MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Esta distinción no se limita a un simple acto administrativo, sino que confirma la relevancia social y cultural de una práctica que integra canto, teatralidad, música y ritualidad. El Ministerio de Cultura recordó que este tipo de expresiones constituyen “un testimonio vivo del sincretismo entre tradiciones indígenas y creencias católicas, reflejando una compleja construcción identitaria en Huamachuco”.

La declaración alcanza al ámbito del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en el departamento de La Libertad. Allí, en caseríos rurales y en contextos festivos vinculados al calendario religioso, la danza se mantiene con plena vigencia, convocando a generaciones de danzantes y espectadores que encuentran en ella un espacio de identidad colectiva.

Reconocimiento y marco normativo

La resolución (N.° 000207-2025-VMPCIC/MC) fue
La resolución (N.° 000207-2025-VMPCIC/MC) fue publicada en El Peruano. (Andina)

El Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales sustentó la medida en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que define este patrimonio como “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación”. Además, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (N.° 28296) refuerza que las creaciones basadas en tradiciones y reconocidas por una comunidad forman parte del patrimonio inmaterial.

En esa línea, la Dirección de Patrimonio Inmaterial evaluó la información remitida por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, que desde 2024 impulsaba la solicitud de declaratoria. El informe técnico concluyó que Los Indios Fieles o Emplumados cumplen con los criterios de identidad, continuidad y función social que justifican su inscripción en el registro oficial.

La resolución también establece que la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad elaborará cada cinco años un informe sobre el estado de la manifestación, con el fin de garantizar su preservación y seguimiento.

La danza debe su nombre a dos elementos: por un lado, al mensaje simbólico de una de sus representaciones escénicas, la conversión de un indígena local al cristianismo; por otro, al uso de plumas de pavo que decoran los atuendos de los danzantes. Esa combinación entre narrativa religiosa y elementos propios de la tradición andina ilustra el proceso de sincretismo vivido en la zona.

Existen distintas versiones sobre sus orígenes. La tradición oral sostiene que, tras la expulsión de los Wichaymarkas por parte de los Warmawarkos, se celebró un triunfo con música y danza que marcaría el inicio de esta práctica. Con el paso del tiempo, la representación incorporó elementos dramáticos vinculados a luchas tribales y pasajes amorosos, donde la teatralidad se convirtió en parte fundamental del espectáculo.

Otras fuentes relacionan la danza con el sistema de haciendas del siglo XX en el valle del Chicama, donde se registraron prácticas con plumas semejantes. Investigadores señalan también vínculos con representaciones del siglo XVIII conocidas como “los Indios de la Montaña”, documentadas en las acuarelas de Baltazar Martínez de Compañón durante sus viajes por el norte del virreinato.

La transformación en época colonial

Con la llegada de los españoles y la fundación de Huamachuco en 1553, la danza adoptó nuevas formas. Los campesinos y artesanos que participaban en ella utilizaban plumas de águila o cóndor, recibiendo como pago monedas o chicha de jora. Durante este periodo, las expresiones fueron vinculadas al calendario católico y a las festividades patronales.

El temor a los castigos coloniales influyó en la transformación de su temática. Según los relatos, los cantos dedicados al sol se reemplazaron por alabanzas a la Virgen de la Alta Gracia, patrona de Huamachuco. Los españoles introdujeron el término “fieles” para asociar la danza al culto mariano, resignificando una tradición que antes narraba combates y pasajes de rivalidad amorosa.

Hoy, Los Indios Fieles o Emplumados se presentan principalmente durante la festividad de la Virgen de la Alta Gracia, que se celebra cada año entre el 29 de julio y el 30 de agosto. Sus días centrales, el 14 y 15 de agosto, congregan a bandas conformadas por pobladores de distintos caseríos que reafirman la vigencia de esta expresión.

La teatralidad, los cantos y la indumentaria distinguen a los grupos de danzantes que, al compás de la música, representan escenas de lucha y conversión. El público identifica en ellas una memoria compartida que vincula lo ancestral con lo religioso.

El Ministerio de Cultura destaca que existen expresiones similares en Áncash y Cajamarca, con variantes en vestuario y temática, lo que revela un corredor cultural en los Andes del norte. Sin embargo, la versión de Huamachuco mantiene rasgos únicos que justifican su protección como patrimonio nacional.

