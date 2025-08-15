Midis facilita transporte fluvial para más de 320 escolares en comunidades nativas y zonas de frontera

Midis garantiza transporte fluvial para escolares de Loreto, Ucayali y Junín | Foto: Midis

Con el objetivo de garantizar la asistencia a clases en comunidades nativas y zonas de frontera, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) viene brindando transporte fluvial gratuito a más de 320 estudiantes de primaria, secundaria e institutos superiores. Este servicio se realiza a través de 19 Movitambos, embarcaciones que conectan los hogares de los beneficiarios con sus centros de estudios.

La estrategia, ejecutada desde julio de 2024 mediante el Programa Nacional PAIS, busca mejorar las condiciones de traslado de niños y adolescentes, reducir la deserción escolar y aliviar el gasto familiar en transporte en hogares de bajos recursos.

Transporte fluvias para Loreto, Ucayali y Junín

En Loreto, más de 230 estudiantes se benefician del servicio con 13 Movitambos que recorren comunidades como Esperanza, San Antonio del Estrecho, Flor de Agosto, Tres Fronteras, Soplín Vargas, Nueva Angusilla, El Álamo y Remanso —ubicadas en la frontera con Colombia—, así como Huanta, Cochiquinas, Nuevo Andonas, Bretaña y Limonero. Estas rutas cubren las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla y Datem del Marañón.

Midis garantiza transporte fluvial para escolares de Loreto, Ucayali y Junín | Foto: Midis

En la región Ucayali, cinco Movitambos realizan el traslado diario de 67 estudiantes en las comunidades nativas de Saweto, Colonia del Caco, Puerto Belén y Vinuncuro, en la provincia de Coronel Portillo, y en el centro poblado Nueva Galilea, en la provincia de Atalaya.

En Junín, un Movitambo cubre la ruta de Potsoteni, en la provincia de Satipo, beneficiando a 21 estudiantes que asisten a sus instituciones educativas diariamente.

Más embarcaciones para llegar a más estudiantes

“Seguimos trabajando por el futuro de los escolares y jóvenes estudiantes en las zonas más alejadas del Perú. Por eso, pasamos de 16 a 19 embarcaciones este año para contribuir a que los estudiantes de los rincones más alejados del Perú no tengan dificultades para llegar a sus colegios y centros de estudios superiores”, señaló Fidel Pintado, director ejecutivo del programa PAIS.

Las embarcaciones cuentan con certificados de matrícula, permisos de operaciones, chalecos salvavidas y pólizas de seguros, cumpliendo con la normativa nacional vigente. Cada Movitambo tiene capacidad para trasladar hasta 12 pasajeros por viaje y es administrado por los Tambos instalados en las tres regiones donde opera el programa.

PIAS Terrestres llegará a Puno

PIAS Terrestre del Midis llegará a distritos de Puno el 11 de septiembre | Foto composición: Infobae Perú

El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) facilita y articula la prestación de servicios de programas, proyectos y actividades en materia social, económica y productiva de entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población rural y rural dispersa.

Con ese objetivo, a través del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PIAS), se despliegan unidades móviles que recorren distintas regiones del país para acercar atenciones médicas, servicios de identificación, asesoría legal, orientación productiva y otros apoyos estatales y privados, priorizando a comunidades rurales y de difícil acceso.

Es por ello, que las PIAS Terrestres llegarán nuevamente a la región Puno a partir del 11 de septiembre, con jornadas programadas en Tirapata y San Pedro de Buena Vista, provincia de Azángaro. Según el Programa Nacional PAIS, estas unidades móviles ofrecerán servicios sociales esenciales —como salud, trámites de DNI y asesoría social— para reducir brechas en zonas rurales. La nueva campaña busca consolidar la cobertura social en la región y facilitar el acceso gratuito a más de 50 servicios para las comunidades más alejadas. Para conocer más detalles, INGRESA AQUÍ.