Perú

Resultados ganadores de la Kábala del martes 12 de agosto

Como cada martes, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El sorteo de Kábala tiene
El sorteo de Kábala tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de la Kábala dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 12 de agosto de 2025.

Resultados: 11 23 24 28 29 39.

Chao Chamba: 05, 10, 15, 22, 25 y 28.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Si tu premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles, el lapso para reclamarlo es de 30 días. Si es mayor al millón de soles, el tiempo para ir por él aumenta hasta los 90 días. Mientras que el premio menor de 5.000 soles da la posibilidad de obtenerlo hasta 180 días después del sorteo.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Qué se celebra el 13 de agosto en el Perú: reconocimientos y tragedias marcan este día

Acontecimientos trascendentales marcan este día, desde el nacimiento de figuras clave hasta desastres naturales y reconocimientos internacionales, reflejando la riqueza cultural y la memoria colectiva del país

Qué se celebra el 13

Gana Diario del martes 12 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del martes 12

Lesiones músculo-esqueléticas: ¿cuál es la diferencia entre un esguince y una fractura?

Aunque ambas lesiones pueden causar dolor, hinchazón y dificultad para moverse, la principal diferencia radica en el tipo de tejido afectado

Lesiones músculo-esqueléticas: ¿cuál es la

“Kevin Quevedo es un jugador que quisiera tener siempre”: Jorge Célico llena de elogios al atacante en antesala de Alianza Lima vs U. Católica

El exentrenador del plantel ‘camarata’ asegura que el delantero peruano es un futbolista desigual que te marca diferencias en partidos cerrados

“Kevin Quevedo es un jugador

Magaly Medina pone en duda las razones religiosas de Mario Irivarren para no casarse con Onelia Molina: “La están meciendo”

La conductora de espectáculos no se guardó nada y cuestionó públicamente los argumentos de la modelo, sugiriendo que hay algo más detrás de la negativa de Mario a dar el gran paso con Onelia

Magaly Medina pone en duda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron al hombre que asesinaron

Identificaron al hombre que asesinaron y calcinaron en Mar del Plata

Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y se abre otro frente interno en el peronismo

Romper con el círculo entre la pérdida de masa muscular y el envejecimiento cardiovascular: “El hito para no dejar entrar al viejo”

Se conocerá hoy el veredicto por el juicio contra el ex de Julieta Prandi: las claves que evaluará el Tribunal

La IA, motor de la próxima revolución agroalimentaria

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que autoriza la eutanasia

Hugo Fattoruso: “No soy un artista, soy un artesano que trabaja con las notas”

El espejismo del renacimiento neoyorquino: poder, desigualdad y el legado de los años ochenta

Ricardo Trotti propone “usar la inteligencia artificial para construir un futuro mejor”

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

TELESHOW
El alocado festejo de Lali

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"