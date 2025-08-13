Resultados UNI 2025-II examen de admisión: LINK oficial para conocer el puntaje de la prueba hoy 15 de agosto

Los resultados aproximadamente se darán a conocer a partir de las 6 p. m. - Créditos: Difusión/Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) volvió a abrir sus puertas este viernes 15 de agosto para el examen de matemáticas, prueba en la que miles de postulantes esperan alcanzar una de las 1.510 vacantes ofertadas para el ingreso 2025.

El domingo 17 se llevará a cabo la última etapa del proceso, con la aplicación de las evaluaciones de física y química, según informó la institución académica.

Los postulantes llegaron a la universidad desde muy temprano - Créditos: UNI.

¿Cuál es el LINK de los resultados de la UNI?

Los postulantes deben seguir los pasos:

Ingresar a https://admision.uni.edu.pe/resultados-vocacional/

Selecciona la opción Resultados admisión 2025-2

Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial

Entre todas las especialidades, Ingeniería Civil encabeza la lista de carreras con mayor cantidad de postulantes al alcanzar 607 inscritos. Le siguen Ingeniería de Sistemas con 574 aspirantes y Arquitectura con 423 registrados. Estas cifras reflejan la preferencia de los postulantes por áreas vinculadas a la ingeniería estructural, la informática y el diseño arquitectónico.

La universidad continuará con sus exámenes los próximos días - Créditos: UNI.

Central de monitoreo

El centro de monitoreo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cumple una función central durante el examen de admisión al vigilar en tiempo real el desarrollo de la prueba en todo el campus.

“Estamos en la central de monitoreo de la UNI, desde donde observamos las diferentes cámaras que registran el examen en cada aula de la universidad”, explicó el ingeniero de sistemas Marcos Barrera a Canal N.

En total, el sistema opera con 128 cámaras colocadas en ocho sectores, cubriendo 125 salones para postulantes regulares y tres espacios destinados a traslados, además de equipos en accesos principales.

Examen de admisión UNI: así luce el centro de monitoreo en la Universidad Nacional de Ingeniería

El circuito cerrado permite verificar desde la llegada de los candidatos hasta su ingreso a clase, así como controlar la puntualidad y el cumplimiento de las funciones asignadas a los docentes. Barrera detalló: “La idea es estar atentos a lo que ocurre, si se están cumpliendo los horarios asignados y las tareas que debe realizar cada docente”.

Cada facultad dispone de personal propio dedicado a la vigilancia, quienes se comunican con la central a través de la red interna. Ante cualquier irregularidad, “el profesor a cargo avisa directamente a su sector y el equipo toma acción dentro de la facultad”, puntualizó Barrera. El ingeniero recordó que “este es el cuarto año que manejamos el monitoreo de los eventos de esta manera en la UNI”.

Carreras de la UNI

Arquitectura

Física

Matemáticas

Química

Ingeniería Física

Informática

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Ingeniería Aeroespacial

Urbanismo

Breve historia de la UNI

La casa de estudios fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco Edward Jan Habich bajo el nombre de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, con el objetivo de formar profesionales para impulsar la modernización del país.

En 1955 adoptó oficialmente el nombre de Universidad Nacional de Ingeniería y amplió su oferta académica más allá de la ingeniería civil y minera, incorporando diversas ramas de ingeniería, arquitectura y ciencias.

A lo largo de su historia, la UNI ha sido reconocida por su alto nivel académico, su exigente proceso de admisión y su aporte a la investigación y desarrollo tecnológico en el Perú, formando a algunos de los ingenieros y científicos más influyentes del país.