Perú

Rafael López Aliaga señala que Dina Boluarte traficó influencias con APP para no caer: “Puede haber una corrupción infernal”

El alcalde de Lima acusó a la presidenta Dina Boluarte de haber “canjeado” dos ministerios clave al partido APP para mantenerse en el poder. Además, volvió a arremeter contra el MTC por el proyecto Lima-Chosica

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó este miércoles a la presidenta Dina Boluarte de haber incurrido en tráfico de influencias para mantenerse en el poder, al entregar dos ministerios clave al partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Durante un acto oficial realizado en San Martín de Porres, el burgomaestre se dirigió nuevamente al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, y le solicitó encabezar una nueva mesa técnica, independiente de la que ya ejecuta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de evaluar la viabilidad del proyecto ferroviario Lima-Chosica.

A continuación, cuestionó el perfil de César Sandoval, titular del MTC y militante de APP, quien ha señalado que dicho proyecto no sería factible en 2025 por la falta de criterios técnicos. “A una persona que no tiene la menor preparación para ser ministro, que no tiene ni idea de lo que es transportes ni menos de comunicación, le digo: señor premier, esto es un tráfico de influencias”, expresó.

Se le ha dado por un canje para darle estabilidad a la señora Boluarte. Se le ha dado dos ministerios a un partido llamado APP. Se le ha dado Salud y Transportes, siendo Transportes el ministerio que tiene mayor presupuesto, donde puede haber una corrupción infernal”, continuó.

El alcalde cuestionó la idoneidad
El alcalde cuestionó la idoneidad del ministro de Transportes, César Sandoval, por rechazar la viabilidad del tren Lima-Chosica

Luego, informó que el segundo lote de trenes entregados por la empresa estadounidense Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegará este 23 de agosto. “Pero ¿qué dice este sinvergüenza que ahora está en Japón o ya regresó (en referencia a Sandoval)? Me da hasta pánico que una persona que no sabe nada esté hablando de trenes, líneas. No hagan nada, no conoce el tema”.

Tensiones

En la víspera, López Aliaga ya había tomado distancia del titular del MTC, luego de que este lo acusara de promover anarquía en la capital. “Prefiero no responderle, quiero solucionar esto, ¿sabe con quién? (...) Considero que la persona que nos puede ayudar acá es el premier", dijo al ser consultado por periodistas.

“Lo conozco hace tiempo, es una persona decente, es un buen jale de Dina Boluarte. Le pido a él que intervenga. No puedo estar con una persona que ya adelantó juicio. Él ya dijo riéndose, con cachita: ‘esto (el material ferroviario) llega y se va a guardar cinco o seis años’”, continuó.

López Aliaga ya había tomado
López Aliaga ya había tomado distancia de Sandoval tras ser acusado de promover anarquía en la ciudad

Sandoval advirtió previamente que los proyectos de infraestructura deben ajustarse a la normativa vigente para prevenir actos de corrupción. “No hay expediente, no hay perfil. (...) Es falso que porque no hay expediente técnico haya mafia. Es al contrario. Cuando no se hacen los procedimientos, no se respetan las reglas de juego, ni hay control de la Contraloría o del órgano de control interno, es ahí donde se promueve la corrupción”, afirmó.

Agregó que su portafolio está dispuesto a evaluar el aspecto presupuestal para concretar la ejecución del proyecto. “Estamos en condiciones de ver incluso el tema presupuestal para que esto se ejecute. (...) Vamos a ponernos de acuerdo para que funcione, pero no vamos a aceptar que se viole la norma, se salteen los procedimientos y se ponga en riesgo vidas si no se hace un trabajo técnico adecuado”, manifestó.

