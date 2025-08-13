Perú

Martín Vizcarra: Así informó la prensa internacional ante los cinco meses de prisión preventiva del expresidente

El exmandatario afronta cinco meses de prisión preventiva por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua. La medida, dictada por el Poder Judicial, ha generado repercusión en medios nacionales e internacionales

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

Martín Vizcarra fue detenido tras recibir una orden de cinco meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, ejecutados durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

La resolución fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a pedido de la Fiscalía. El Ministerio Público sustentó su solicitud en la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación. Según la tesis fiscal, el exmandatario habría recibido pagos ilícitos por S/ 2,3 millones de las constructoras ICCGSA y Obrainsa, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de dichas obras.

Durante la audiencia, se incluyeron testimonios de exdirectivos de Obrainsa que admitieron la entrega de sobornos en el contexto del caso Lava Jato. La Fiscalía también señaló que Vizcarra no cuenta con arraigo laboral ni familiar suficiente y que ha tenido conductas que podrían entorpecer las diligencias.

Su abogado, Erwin Siccha, calificó la medida de arbitraria y anunció una apelación, argumentando que la decisión fue emitida sin un adecuado derecho a defensa y cuestionando la imparcialidad del juez.

Tras la lectura de la resolución, Vizcarra fue detenido por la Policía Nacional y permanece bajo custodia, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) define el establecimiento donde cumplirá la medida cautelar.

La noticia no solo tuvo amplio eco en la prensa nacional, sino que también fue recogida por importantes medios internacionales, que destacaron el caso como parte de la crisis política en Perú.

Martín Vizcarra escoltado por miembros
Martín Vizcarra escoltado por miembros de la PNP.

Así informó la prensa internacional

  • Bloomberg Línea (Latinoamérica): desde su portal regional informó que Perú encarceló al expresidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción. El enfoque resalta el impacto político y económico, subrayando que se trata de una figura clave en la historia reciente del país.
Bloomberg.
Bloomberg.
  • CNN en Español: cubrió el caso señalando que el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por “presunto cohecho pasivo propio”. Añadió que el exmandatario se ha declarado inocente.
CNN en Español.
CNN en Español.
  • Europa Press (España): desde Madrid, la agencia internacional informó que el Poder Judicial del Perú impuso cinco meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, aludiendo específicamente al delito de “cohecho pasivo propio”.
Europa Press.
Europa Press.
  • Reforma (México): retomó la nota de Reuters, reportando que un juez en Perú ordenó prisión preventiva a Martín Vizcarra, y destacó que se convierte en el quinto expresidente encarcelado por corrupción.
Reforma.
Reforma.
  • La Tercera (Chile): consignó que envían a prisión preventiva al expresidente peruano Martín Vizcarra acusado de cohecho pasivo; su cobertura sintetiza el caso y subraya el peligro procesal y de fuga como motivo de la medida.
La Tercera.
La Tercera.
  • El Universo (Ecuador): desde su sección internacional reportó que Martín Vizcarra irá a prisión preventiva por presuntos sobornos, señalando que el juez consideró que no cuenta con arraigo laboral ni familiar, lo que representaría riesgo de fuga.
El Universo.
El Universo.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPrensa internacionalPoder Judicialperu-politica

Últimas Noticias

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en La Paz por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El ‘papá’ visitará al conjunto ‘celeste’ en el Hernando Sile de La Paz, donde intentará sorprender para sacar una ventaja de cara a la vuelta. Sigue todas las incidencias

Cienciano vs Bolívar EN VIVO

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ arranca la serie en casa, esperando dar el primer golpe de la serie ante un rival ecuatoriano, que no perdió ningún duelo en la ronda anterior. Sigue las incidencias del choque

Alianza Lima vs U. Católica

“Machu Picchu debe ser cuidado”: ministra defiende control de aforo en medio de polémica por venta presencial de boletos

Miles de turistas deben hacer largas colas y, en muchos casos, pasar la noche en Aguas Calientes para conseguir un boleto presencial en la ciudadela inca. La alta demanda ha elevado hasta en 100 % los precios de hospedaje y alimentación, generando sobrecostos que afectan la experiencia de viaje

“Machu Picchu debe ser cuidado”:

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El plantel liderado por Néstor Gorosito busca imponerse en su estadio en el primer duelo de la serie. Aquí encontrarás la información más importante para ver el partido en directo

Dónde ver Alianza Lima vs

Samahara Lobatón confirma que Jefferson Farfán mantuvo romances en paralelo con Delany, Xiomy y Darinka

La hija de Melissa Klug expone supuestos amoríos paralelos del exfutbolista y lo acusa de intentar impedir su relación con Bryan Torres.

Samahara Lobatón confirma que Jefferson
ÚLTIMAS NOTICIAS
La moda outdoor conquista la

La moda outdoor conquista la alfombra roja: cómo las celebridades combinan glamour y funcionalidad

Tras la polémica por el olor nauseabundo de un basural, en Córdoba aumentaron las multas por tirar desechos ilegales

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

Fentanilo contaminado: el Gobierno analiza recusar al juez Ernesto Kreplak

La pista digital que permitió encontrar a dos hermanos ladrones en Junín: ya estaban presos

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales volvió a llamar

Evo Morales volvió a llamar al voto nulo en las presidenciales de Bolivia

Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

TELESHOW
Un exparticipante de Gran Hermano

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela