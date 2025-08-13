Perú

Incendio en la discoteca Coco Bongo de Huaral: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia

Testigos indicaron que una intensa columna de humo comenzó a salir del interior del conocido local, generando preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona

Por Tomás Ezerskii

(Video: Radio Stereo 7 de Huaral)

Un incendio de gran magnitud se está registrando la tarde de este miércoles 13 de agosto en la conocida discoteca Coco Bongo de Huaral, ubicada en plena avenida Chancay. El siniestro, reportado alrededor de las 5:50 p.m., movilizó rápidamente a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y personal de serenazgo, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a locales aledaños. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas o atrapadas dentro del establecimiento.

De acuerdo con el reporte de emergencias, al lugar acudieron unidades de ambulancia (AMB-80), rescate (RES-44) y motobombas M44-1 y M80-1, que se encuentran desplegadas en la zona para realizar labores de extinción. Testigos indicaron que una intensa columna de humo comenzó a salir del interior de la discoteca, generando preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Las causas del incendio en la discoteca Coco Bongo aún no han sido determinadas, pero los bomberos se mantienen en el lugar realizando labores para controlar el fuego. Vecinos de Huaral y medios locales han compartido en redes sociales imágenes y videos del siniestro, mostrando el rápido avance de las llamas. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse alejada del área afectada y permitir el libre acceso de las unidades de emergencia para una atención más rápida y segura.

Noticia en desarrollo.

