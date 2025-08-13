Perú

De carnicería colonial a símbolo limeño: la Casa de las Trece Puertas, restaurada y emblemática, fue subastada por la MML

Entre 2004 y 2009 fue restaurada respetando técnicas tradicionales, recuperando 3,000 m² de arquitectura colonial y republicana. Ahora, su futuro dependerá de quien la adquirió en la subasta del 22 de mayo

Ubicada frente a la plazuela de San Francisco, la edificación ha sido carnicería oficial, sede de la Inquisición, punto de abasto, residencia y banco. Su reciente subasta abre interrogantes sobre su preservación. (arte_lima)

En una esquina del Centro Histórico de Lima, frente a la plazuela de San Francisco, se levanta la Casa de las Trece Puertas. Su historia se remonta a los primeros años de la fundación de la Ciudad de los Reyes, cuando el Cabildo estableció en 1536 un lugar para las carnicerías “en una cuadra a espaldas de la casa del tesorero Alonso Riquelme hacia el río… se hizo una casa para pesar carne”, según consta en el Libro de Cabildos de Lima.

El inmueble que hoy se observa no es el original. La primera construcción sufrió daños severos tras el terremoto de 1746 y fue reemplazada en el siglo XIX por la actual estructura de estilo neoclásico. Desde entonces, el predio fue escenario de múltiples usos y cambios de propietarios, pasando de manos del Cabildo, al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, a entidades financieras y finalmente a la Municipalidad de Lima.

Durante décadas, la casa fue ocupada por comercios y viviendas. Funcionaron allí panaderías, bodegas de vinos, pulperías y depósitos de granos. La distribución de sus entradas —nueve inicialmente, luego trece— respondía a la necesidad de acceso independiente para los distintos locales que se arrendaban. En el siglo XX, el abandono y el hacinamiento deterioraron sus paredes y patios hasta que, entre 2004 y 2009, fue restaurada por la comuna limeña.

Con más de cinco siglos de historia, esta edificación fue subastada el 22 de mayo por decisión de la Municipalidad de Lima, un hecho que reaviva el debate sobre el futuro de uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad.

De lugar de abasto a ícono urbano

Construida en el siglo XVI
Construida en el siglo XVI y reconstruida en el XIX tras el terremoto de 1746, la Casa de las Trece Puertas ha sido testigo de la vida comercial limeña. Hoy, su venta pone en juego un capítulo de la memoria urbana. (Andina)

La ubicación de la Casa de las Trece Puertas, en la esquina de los jirones Áncash y Lampa, ha sido estratégica desde tiempos coloniales. En el siglo XVI, el Cabildo limeño instaló allí la carnicería oficial. Posteriormente, bajo la administración del Tribunal de la Inquisición, el predio albergó su panadería, la venta de vinos y otros comercios vinculados al abasto de la población.

En el siglo XVII, la vivienda fue ampliada hasta contar con trece accesos a la vía pública. La dinámica comercial del lugar convirtió sus ambientes en un punto de encuentro para la sociedad limeña.

Entre 1864 y 1872 se levantó el inmueble que permanece hasta hoy, inspirado en el Renacimiento Veneciano y con detalles ornamentales del estilo Luis XV. Con un área de 2,829 metros cuadrados, su fachada exhibe pilastras clásicas, un entablamento con guirnaldas y carpintería en pino original.

Una placa de bronce, réplica de la colocada en 1920, recuerda que allí nació el contralmirante Manuel Villar Olivera. Ese mismo año se propuso cambiar el nombre de la plazuela de San Francisco por el de Plazuela Abtao, en homenaje a la victoria naval de Villar, aunque la iniciativa no prosperó.

Tras la Guerra del Pacífico, la casa pasó a la Sociedad Anónima de Crédito Urbano, luego a la Compañía de Seguros Perú y en 1973 al Concejo Provincial de Lima.

En las últimas décadas del siglo XX, la Casa de las Trece Puertas se convirtió en vivienda de 70 familias que ocupaban sus ambientes en condiciones precarias. El deterioro estructural era evidente y su valor patrimonial estaba en riesgo.

A fines de 2004, la Municipalidad Metropolitana de Lima inició un proceso de restauración que incluyó el desalojo y reubicación de los ocupantes en el complejo habitacional “La Muralla”. Según la arquitecta Flor de María Valladolid, presidenta del directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, las obras “superaron los cinco millones de nuevos soles” y recuperaron cerca de 3,000 metros cuadrados del inmueble.

Entre 2004 y 2009 fue
El proyecto respetó las técnicas constructivas originales, reconstruyendo paredes de adobe y quincha, reforzando la albañilería antisísmica y restaurando los patios interiores. Se reinstaló la forja de las ventanas, el pino original de las puertas y corredores, y se colocaron pisos de mármol de Carrara, baldosas republicanas y madera machihembrada.

Desde 2009, el edificio ha albergado la sede de la Caja Municipal de Lima, además de una sala de exposiciones. Entre sus muestras destacaron las reproducciones de obras de Pancho Fierro, denominadas “Escenarios activos en la obra de Pancho Fierro”, y la exhibición “Lima Linda”, dedicada a la recuperación de espacios públicos de la capital.

La casa forma parte de una manzana histórica junto a otros inmuebles coloniales y republicanos, como la Casa del Rastro, la Casa Mendoza y la Casa Bodega y Cuadra. Todos ellos integran un conjunto arquitectónico que refleja distintas etapas del desarrollo urbano limeño.

La decisión de subastar la Casa de las Trece Puertas marca un nuevo capítulo en su historia. Más allá de su valor económico, el inmueble representa siglos de transformaciones sociales, comerciales y arquitectónicas en el centro de Lima. Sus trece accesos, que en otro tiempo dieron paso a mercados, depósitos y talleres, ahora esperan un futuro que dependerá de quien adquirió la propiedad.

