Anuncian remodelación de emblemática avenida de Lima Norte: mejorará el tránsito

La Municipalidad Metropolitana de Lima iniciará próximamente una intervención en la avenida Carlos Izaguirre que conectará desde la av. Canta Callao hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao. Esta obra busca modernizar la infraestructura urbana y promover la seguridad de quienes transitan por el sector.

La propuesta contempla la renovación de más de 33.000 m² con pavimento rígido, acompañada por la construcción de 11.582 m² de nuevas veredas.

Para delimitar la zona y mejorar la circulación peatonal y vehicular, se incorporarán cerca de 8.600 metros lineales de sardineles y se habilitarán más de 20.000 metros cuadrados dedicados a áreas verdes. Como parte del enfoque medioambiental, será necesario reubicar diversos árboles y sumar la instalación de grass en espacios públicos.

La mejora incluye la colocación de siete paraderos destinados al transporte urbano, así como la señalización correspondiente, con el fin de garantizar trayectos más seguros y ordenados para todos los actores viales que circulan por esta arteria metropolitana.

Se espera que la transformación contribuya al ordenamiento de la movilización y beneficie directamente a residentes, trabajadores y comerciantes de la zona, al reducir los tiempos de desplazamiento y potenciar el valor de propiedades y comercios.

El impacto de la obra también apunta a fortalecer el desarrollo sostenible y la accesibilidad urbana, alineándose con los objetivos municipales de construir una capital más cohesionada y segura.

Recuperan espacios públicos en la av. Carlos Izaguirre

El inicio del proyecto ocurrió tras un operativo en el que se recuperó un tramo de 1,2 kilómetros de la avenida. La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, llevó a cabo el retiro de edificaciones precarias, escombros, comercio ambulatorio y vehículos en abandono desde primera hora.

Personas que permanecían en el área desde hacía una década resultaron afectadas por la intervención. Muchos utilizaban el espacio para talleres no formales, viviendas improvisadas o actividades de reciclaje no reguladas. Mariela Falla, representante del área de Fiscalización, indicó que todo el procedimiento transcurrió de manera tranquila y sin confrontaciones.

“Esta es una megaobra y era necesario la disponibilidad de terreno. Desde las 7:00 a.m. estamos recuperando los espacios públicos con un trabajo coordinado con la Municipalidad de San Martín de Porres [...] sin necesidad de haber hecho uso de la fuerza pública”, declaró al programa Buenos días Perú de Panamericana.

Las autoridades precisaron que el lugar albergaba también un paradero establecido fuera de norma y zonas de almacenamiento de materiales para reciclaje, lo que representaba riesgos para la salud de la comunidad. En ciertos casos, quienes residían en ese lugar compartían el espacio con adultos mayores o con personas que presentaban enfermedades crónicas.

¿Quién fue Carlos Izaguirre?

Carlos Alberto Izaguirre Alzamora fue nieto de José Mercedes Izaguirre, quien ocupó la alcaldía de Huaraz en 1865 y 1888. Estudió primera y secundaria en su ciudad natal y los concluyó en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima. Posteriormente, siguió las carreras de Historia, Filosofía, Letras y Derecho, obteniendo el título de abogado en 1928 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En 1931 se incorporó al Partido Aprista Peruano. En 1963 fue elegido senador por Áncash y desempeñó el cargo de segundo vicepresidente de la cámara. Durante su labor parlamentaria, impulsó proyectos relevantes destinados a revitalizar las artes populares del país.

En su honor, la avenida Carlos Izaguirre, que atraviesa los distritos limeños de Los Olivos, San Martín de Porres y parte del Callao, constituye el principal eje comercial e institucional del norte de Lima.