María Pía Copello revela cuántas personas trabajan con ella para crear sus videos virales: “Ni Steven Spielberg”

María Pía Copello sorprendió al revelar la magnitud del equipo que trabaja junto a ella para la creación de sus videos virales. Durante su participación en el programa “Good Time”, la conductora fue consultada sobre la cantidad de personas que forman parte de su equipo para la producción de contenido digital.

Copello explicó en detalle cómo se estructura su equipo de redes sociales. “Para mí, fundamental, tienen que estar los creativos. Tiene que haber un director, tiene que haber un productor, tiene que haber un coordinador. Tiene que haber gente que vea el styling”, señaló la conductora ante la sorpresa de los conductores del espacio, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

María Pía señaló también que, aunque muchos seguidores piensen que se trata de una labor sencilla, el proceso de creación de contenido requiere de múltiples profesionales para responder a las exigencias de las marcas y garantizar resultados de calidad.

“Hasta ahora hay marcas que te dicen, por ejemplo: ‘No sé, no te puedes vestir con estos colores, tienen que ser estos, necesitamos un atuendo de esta forma’. Cada vez te exigen más las marcas”, señaló María Pía Copello, en relación a la presión y especificaciones que reciben quienes colaboran con importantes firmas comerciales.

Sobre este punto, recalcó la importancia de contar con un equipo especializado: “No me voy a poner a buscar yo qué me voy a poner, debe haber alguien que lea el brief (para que no la cagues)”.

Cuando le preguntaron si ya cuenta con personal especializado, respondió que sí, mencionando a cada miembro de su equipo, el cual consta de un estilista, un maquillador, un peinador, un productor, un director, dos creativos, dos filmmakers y un editor.

Los conductores no dudaron en ironizar sobre el tamaño de su equipo en comparación con la producción de su programa, incluso con grandes producciones cinematográficas. “Ni Steven Spielberg, James Cameron grabó Avatar con una persona”, indicó Mario Irivarren ante la risa de Copello, quien tomó de buen humor estas bromas..

De esta manera, la influencer dejó en claro que la producción de videos virales exige organización, especialización y un trabajo conjunto que, lejos de realizarse de forma improvisada, se asimila cada vez más al funcionamiento de una pequeña productora.

María Pía Copello sorprende vestida como JLo

La conductora no deja de sorprender. Este domingo 10 de agosto publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve vestida y bailando al mismo estilo de JLo. Esta increíble puesta en escena es una colaboración con los cocineros de la cevichería Las Gaviotas, quienes han ganado fama en redes sociales gracias a sus videos virales donde bailan y hacen parodias.

“Ha sido una experiencia preciosa estar al lado de todo este equipo. Gracias Mariano por haber sido el mejor profe. Quedó increíble, ya viene el detŕas... me pasó de todo”, escribió la presentadora de Mande quien Mande, a quien se le puede ver con un sexy enterizo plateado.

María Pía Copello interpretó el baile que realizó en el Super Bowl 2020 junto a J Balvin, bastante aplaudido por muchos. Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la performance presentada y la felicitaron por tremendo baile. Además, resaltaron lo bien que le quedaba el traje elegido.

