Madre de ‘El Monstruo’ declaró que su discapacidad severa fue causada por un asalto en Surinam y deslindó por completo de su hijo

Durante una audiencia judicial, se le impuso 36 meses de arresto domiciliario, mientras el Gobierno ofrece un millón de soles por información sobre el paradero de su hijo

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, afirmó el último viernes que la discapacidad severa que sufre fue causada por un ataque en Surinam en 2014.

Durante una audiencia judicial en la que se le impuso 36 meses de arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, la imputada se deslindó completamente de las acciones atribuidas a su hijo, por quien el Gobierno ofrece un millón de soles como recompensa por información sobre su paradero.

“Soy inocente de todos los cargos que se me han imputado. El doctor me manda a hacer rehabilitación porque he estado muy mal, me piden que tenga cuidado al caminar. Estoy pidiendo que se me dé arresto domiciliario, ¿quién mejor que yo para que esto se esclarezca y mi inocencia salga a la luz?”, expresó.

La acusada también cuestionó la exposición pública que ha recibido desde que fue arrestada en Ica hace dos meses: “El señor policía dice ‘le hemos dado a Erick donde más le duele: su madre’. No es justo que yo tenga que haberme difamado de tal forma. La venganza o lo que tengan entre ellos no es culpa mía. Yo lo crié, le enseñé, le eduqué, pero cuando llegan a su mayoría de edad escapan de nuestras manos”, añadió.

Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', permanecerá durante 36 meses en arresto domiciliario con un grillete electrónico. (Crédito: 24 Horas/Panamericana)

Respecto a su estado de salud, afirmó que su discapacidad no es fingida ni inventada. “No es justo que el señor fiscal diga que no tengo nada. Entonces, ¿por qué se me otorga el carnet de discapacidad? Eso no es justo. Yo tengo esa fractura a consecuencia de un asalto en el año 2014 en Surinam (...) Me fracturaron, desde ahí solo tengo calidad de vida en mi columna”, mencionó.

El documento judicial que reconoce su condición física lleva fecha del 4 de agosto de este año. Sin embargo, el fiscal Leonardo Guffanti, de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, puso en duda la veracidad de dicha discapacidad.

Indicó que las imágenes del seguimiento policial muestran a la mujer en buen estado de salud y que, en la audiencia de control de identidad, no presentó evidencia médica ni mencionó impedimentos físicos. Tampoco se registraron observaciones en su paso por el médico legista.

El fiscal Leonardo Guffanti afirmó que las imágenes de seguimiento policial y la ausencia de pruebas médicas en audiencias ponen en cuestionamiento su estado de salud

En una sesión previa, el Ministerio Público informó que, al verificar el certificado en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), detectó que la rúbrica del “médico Wilfredo Hernández“, quien aparece como responsable de la certificación, “difiere, sin ser perito, de manera muy notoria” respecto a la que figura en el certificado. También advirtió que “el sello de un tercer médico es totalmente ilegible”.

Según Guffanti, Hernández De la Cruz registra 86 mil soles recibidos por parte de los involucrados en la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Un documento difundido por Domingo al Día señala que un ciudadano de Carabayllo se ofreció a recibirla en su domicilio para que cumpla su arresto con vigilancia electrónica.

La tesis fiscal indica que ella recolectaba dinero proveniente de extorsiones y secuestros. Junto con ella, fue capturada en Santa Cruz (Bolivia) Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja de ‘El Monstruo’. Simultáneamente, en Comas arrestaron al suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, acusado de filtrar información y proveer armas a la red criminal.