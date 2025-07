La estrategia de ‘El Monstruo’ para recibir más de un millón de soles desde Perú a cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil

Organizadores de la Marcha del Orgullo 2025 denuncian trato discriminatorio de la PNP en cierre del evento en Lima La organización rechazó la versión difundida por la PNP sobre las medidas de seguridad y denunció actos discriminatorios al cierre de la marcha. “Jesús María tiene una ordenanza de no discriminación que ni el propio alcalde cumple”, afirmó

Yahaira Plasencia descarta volver con Farfán y afirma que no hablará mal de él: “No hubo ‘remember’, pero conservo buenos recuerdos. Soy una mujer agradecida” La salsera fue clara sobre su vínculo con el expelotero y aseguró que no retomaron la relación en Rusia, negó una reconciliación y afirmó que no le guarda rencor ni se expresara mal de él