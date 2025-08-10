Perú

¿Departamentos reducidos? Pequeño, pero poderoso: descubre cómo aprovechar cada rincón de tu nueva casa, según Sodimac

Viviendas pequeñas, soluciones gigantes: cómo las familias peruanas están logrando comodidad total en departamentos compactos. El uso de colores, muebles multifuncionales y otros recursos puede mejorar la sensación de amplitud

Esteban Salazar Herrada

Esteban Salazar Herrada

¿Departamento pequeño? Recomendaciones para responder
¿Departamento pequeño? Recomendaciones para responder a la tendencia creciente de vivir en espacios pequeños dentro de la ciudad.

La creciente preferencia por departamentos más pequeños en nuestro país refuerza la importancia de adoptar estrategias que permitan optimizar cada metro cuadrado. Con este fin, la tienda por departamentos Sodimac ha lanzado recomendaciones a lograr hogares funcionales y ordenados, alineados con las necesidades de los habitantes de la capital.

Vale precisar que el interés por maximizar el uso de departamentos compactos responde a una transformación en la dinámica inmobiliaria limeña. De acuerdo con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el plazo promedio para vender el stock de viviendas bajó a 22 meses en el primer semestre del 2025, frente a los 25 meses registrados entre 2020 y 2024, en el indicador más eficiente de los últimos cinco años.

Cómo aprovechar las paredes en espacios reducidos, según Sodimac

Ante esta realidad, aprovechar cada metro cuadrado resulta fundamental para quienes se mudan o buscan reorganizar su departamento. Estos cuatro consejos ayudan a optimizar espacios pequeños sin perder funcionalidad ni comodidad:

1. Aprovechar las paredes

Instalar repisas, estanterías o ganchos permite mantener el orden sin restar espacio a las áreas transitables.

2. Muebles multifuncionales

Elegir camas con cajoneras, sofás cama, mesas plegables o bancos con almacenamiento ayuda a reducir la cantidad de muebles grandes y aumenta la utilidad de cada elemento.

3. Colores claros y espejos

El uso de tonos como blanco, beige o gris suave amplía visualmente los ambientes. La colocación estratégica de espejos contribuye a reflejar la luz e incrementa la sensación de amplitud.

4. Delimitar ambientes sin paredes

Sustituir las divisiones sólidas por alfombras, estanterías abiertas o sofás como separadores facilita la organización de distintas zonas del hogar sin interrumpir la continuidad visual.

Sodimac inaugura una nueva tienda
Sodimac inaugura una nueva tienda en Colonial. Soluciones para dividir ambientes sin construir paredes, facilitando la circulación en espacios reducidos.

Departamentos pequeños: el efecto de los colores claros y los espejos en la amplitud

En paralelo, el mercado inmobiliario limeño atraviesa una transformación en la dinámica de ventas y oferta. El plazo promedio para agotar inventario se redujo a 22 meses, por debajo de los 25 meses históricos registrados entre 2020 y 2025.

Este nivel de eficiencia permitió que, durante el primer semestre de 2025, las ventas de unidades experimentaran un alza del 25% comparado con el mismo periodo del año anterior, según la CODIP.

Entre enero y junio de 2025, se comercializaron más de 12.000 viviendas, con un protagonismo del segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que concentró el 68% de las ventas y el 65% de la oferta. Lima Moderna, Lima Centro, Lima Sur y Lima Norte destacaron por el crecimiento en la colocación de unidades VIS, con incrementos superiores al 50%.

Departamentos. Consejos prácticos para optimizar
Departamentos. Consejos prácticos para optimizar el espacio en departamentos pequeños y mantener el orden en el hogar.

Panorama actual del mercado inmobiliario y tendencias en Lima

La distribución geográfica de las ventas muestra una descentralización progresiva del dinamismo inmobiliario, extendiéndose más allá de los distritos tradicionales hacia zonas como Lima Moderna, Lima Top y Lima Centro, entre otras.

Los distritos con mayor demanda durante el semestre fueron Miraflores, Jesús María, Cercado de Lima, San Miguel y Santiago de Surco, concentrando la mayor parte de las operaciones registradas en el periodo. Esto confirma una tendencia a la diversificación y consolidación de polos emergentes en el mercado de vivienda limeño, pero también es cierto que a la gente no le queda de otra.

