Bajas temperatura y lloviznas continuarán afectando a residentes durante este fin de semana, advierte Senamhi

La intensificación de los vientos del sur facilita el ingreso de humedad y genera nubosidad baja - Créditos: Andina.

Senamhi anticipa continuidad de lloviznas y frío en Lima durante los próximos días. El ente meteorológico advierte que la capital afronta una temporada poco común para agosto, por lo que genera inquietud entre los residentes.

En distintas zonas de la ciudad, se han registrado amaneceres con precipitaciones ligeras y un ambiente que obliga a reforzar la vestimenta diaria. Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología de la entidad, atribuyó esta situación a la intensificación de los vientos procedentes del sur, los cuales favorecen el ingreso de humedad al territorio limeño.

La especialista remarcó en conversación con Andina que estos fenómenos no se prolongarán durante todo el mes. De acuerdo con su análisis, la presencia de humedad elevada, formaciones nubosas bajas y lloviznas ligeras será recurrente durante las mañanas y noches, especialmente en los distritos ubicados cerca del mar.

Áreas como la Costa Verde y zonas adyacentes experimentan temperaturas que bordean los 14 o 15 grados al mediodía. Rivera Girón precisó que el enfriamiento más notorio afecta a sectores de Lima Este, como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita, San Luis, Chaclacayo y Cieneguilla, donde los valores mínimos podrían alcanzar los 12 grados durante las horas nocturnas.

Las condiciones actuales aumentan la sensación de frío y la probabilidad de molestias respiratorias - Créditos: Andina.

En estos distritos, la sensación de humedad se acentúa, incrementando las posibilidades de molestias respiratorias y dificultad para enfrentar el clima en las primeras horas del día. La climatóloga subrayó que, aunque se espera un incremento en la humedad, la caída de temperatura no será drástica respecto a otros inviernos recientes.

El Senamhi recomienda a la ciudadanía adoptar precauciones ante la persistencia de este patrón atmosférico. Personas con mayor vulnerabilidad, como adultos mayores o niños, deben protegerse adecuadamente para reducir el riesgo de cuadros gripales u otras afecciones asociadas a los días fríos y húmedos.

Rivera Girón informó que durante los días finales de agosto, el panorama evidenciará cambios progresivos. Se prevé una leve recuperación de las temperaturas y mayor claridad en el cielo, sobre todo al mediodía, conforme avance el mes. La experta estima que la presencia de intervalos soleados aumentará gradualmente y así, brindará un respiro tras varias semanas de persistente nubosidad y ambientes húmedos.

La llovizna se apoderará de las calles de Lima - Créditos: Braian Reyna/Andina.

Limeños hacen cola por probar emoliente

La llegada del invierno en Lima impulsa a los vecinos a buscar opciones calientes para sobrellevar las bajas temperaturas. Diversos distritos registran un aumento en la preferencia por bebidas que ayuden a combatir el frío, escenario donde el emoliente tradicional cobra relevancia, en particular en su versión con frutas, cada vez más solicitada.

⁠Limeños hacen colas en puestos de emolientes en las mañanas y noches frías de los últimos días (Créditos: Exitosa)

En la intersección del jirón Tomás Guido, en Lince, vendedores atienden de manera continua a quienes se acercan a probar estas preparaciones. Las versiones afrutadas, que mezclan la receta clásica con ingredientes novedosos, atraen a quienes desean una alternativa reconfortante y saludable. En las últimas jornadas, la demanda ha crecido, lo que se traduce en una rápida rotación de jarras y un flujo constante de pedidos, según detalla el equipo de Exitosa.

Tradicionalmente elaborado con hierbas, cebada y linaza, el emoliente ahora incorpora frutas frescas que potencian tanto el sabor como el valor nutritivo. Entre las combinaciones más populares figura la de fresa y mango, preferida por muchos consumidores.

El menú incluye otras opciones, como guanábana, arándano, menta, melón y tamarindo. Algunas presentaciones, como las de lúcuma o mango, suelen agotarse antes de finalizar la jornada por la alta demanda.